Atari VCS-architect stopt met project en claimt zes maanden niet betaald te zijn

Rob Wyatt, de architect van de Atari VCS-spelconsole, is gestopt met zijn werk voor Atari. De man claimt dat het bedrijf hem al zes maanden niet heeft betaald. Door het vertrek van Wyatt is de toekomst van de spelconsole, die in maart moet uitkomen, hoogst onzeker.

Rob Wyatt heeft zijn vertrek bij Atari persoonlijk bevestigd tegenover The Register. De systeemarchitect van de Atari VCS, die ook in het team achter de oorspronkelijke Xbox zat, werkt sinds 4 oktober niet meer bij het bedrijf. Volgens Wyatt heeft Atari in het voorbije half jaar geen enkele factuur betaald van zijn ontwerp- en adviesbureau Tin Giant. "We zijn een klein bedrijf en mogen van geluk spreken dat we het al die tijd hebben overleefd", zegt de architect.

De introductie van de Atari VCS werd al meermaals uitgesteld. De fabrikant zei enkele maanden geleden dat de spelcomputer in maart 2020 wordt geleverd, maar door het vertrek van Wyatt is het hoogst onzeker of die deadline wordt gehaald. Volgens The Register beschikt Atari pas sinds vorige maand over een prototype van het moederbord, en zaten Wyatt en zijn team midden in het debuggingproces. Misschien wordt het takenpakket van Wyatt overgedragen aan SurfaceInk, een ander bedrijf dat voor Atari aan de console werkt.

Het is niet duidelijk waarom Atari de facturen van Tin Giant niet heeft betaald. The Register heeft het bedrijf om commentaar gevraagd, maar kreeg alleen een mail terug waarin Atari The Register meedeelt dat de website 'duidelijk de beschikking heeft over details van het Atari VCS-project die in strijd met de bestaande vertrouwelijkheidsovereenkomsten zijn uitgelekt'. The Register stuurde ook een mail naar SurfaceInk met de vraag of dat ook te kampen heeft met onbetaalde facturen, maar het bedrijf heeft daar nog niet op gereageerd.