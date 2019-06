Atari VCS-console wordt in maart 2020 geleverd

De Atari VCS komt in 2020 uit en zal in maart worden geleverd aan degenen die de console vooruitbestellen. Bij enkele winkels in de VS of direct via Atari is een pre-order te plaatsen. Amerikanen die via Indiegogo geld hebben geïnvesteerd krijgen hun exemplaar in december 2019.

Atari zegt op hun officiële Atari VCS-website dat de console ergens begin 2020 wordt geleverd, waarbij bijvoorbeeld het Amerikaanse Walmart meldt dat het apparaat op 24 maart zal arriveren. Het team achter de Atari VCS bevestigt op Indiegogo dat er sprake is van een levering in maart volgend jaar. Daarmee is de crowdfuningcampagne op dat platform ten einde; de teller staat op meer dan drie miljoen dollar.

Er komen meerdere versies uit van de console. Zo krijgen klanten voor 250 dollar een versie met 4GB ram, de VCS 400. Daarnaast is er de VCS 800 die 8GB ram heeft. Deze versies worden geleverd zonder de bijbehorende gamepad en joystick, die respectievelijk 60 en 50 dollar kosten. Atari brengt ook een pakket uit met de VCS 800, de gamepad en de joystick voor 390 dollar in totaal. Of de console ook in Europa vanaf maart 2020 beschikbaar is en voor welke europrijs is onbekend.

De console bevat de AMD Ryzen Embedded R1000-soc, waarmee een Vega 3-gpu en een Zen-cpu-architectuur de berekeningen voor hun rekening nemen. Daarmee is het volgens Atari mogelijk om content in 4k-resoluties gecombineerd met 60 beelden per seconde en hdr te spelen. Atari is met hun VCS-console een van de eerste partijen die deze soc implementeert. Verder kan de hoeveelheid opslagruimte worden uitgebreid en zijn bluetooth 5.0, usb 3.0, wifi en een ethernet-aansluiting aanwezig.

In feite is de Atari VCS een Linux-pc waar meer dan honderd retro-Atari-games op staan, zoals Missile Command en Pong, al zullen er ook nieuwe games voor de console uitkomen. De VCS ondersteunt ook een sandbox-modus, zodat elke gewenst OS op het apparaat kan worden gezet.