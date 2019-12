Atari stelt release VCS-retroconsole voor Indiegogo-backers uit

Atari heeft de release van zijn retroconsole VCS uitgesteld voor de Indiegogo-backers. Die zouden de console in december krijgen, maar dat gaat niet door. Ze moeten de spelcomputer wel krijgen voordat hij voor het algemene publiek te koop is in maart 2020.

Atari vertelt niet wanneer Indiegogo-backers dan wel de console in handen krijgen, maar is er wel stellig over dat het gaat om 'weken uitstel en niet maanden'. Op een later moment moet duidelijk worden wanneer backers de console krijgen en er wordt ook gedacht aan een aanvullende beloning voor de backers.

Aanvankelijk, in 2017, was het de planning dat de 'Ataribox' halverwege 2018 uit zou komen. Echter, de crowdfundingcampagne werd aanvankelijk uitgesteld en daarna werd de geplande release van de console ook meermaals uitgesteld. Dat vanwege wijzigingen aan de AMD-hardware, aldus Atari. De architect achter de VCS stapte in oktober op en stelde dat hij in geen zes maanden betaald was door Atari, wat samen met het herhaaldelijke uitstel kan doen twijfelen aan Atari's capaciteit om de console af te leveren.

De crowdfundingcampagne was wel een succes: aan het einde ervan was 2,7 miljoen euro ingezameld. De console heeft een vanafprijs van 249,99 dollar, waarvoor men de console met 4GB ram en zonder controller krijgt. Een pakket met de console en twee controllers kost 389,99 dollar. Een europrijs is niet bekend.

De console bevat de AMD Ryzen Embedded R1000-soc, waarmee een Vega 3-gpu en een Zen-cpu-architectuur de berekeningen voor hun rekening nemen. Daarmee is het volgens Atari mogelijk om content in 4k-resoluties gecombineerd met 60 beelden per seconde en hdr te spelen. Atari is met hun VCS-console een van de eerste partijen die deze soc implementeert. Verder kan de hoeveelheid opslagruimte worden uitgebreid en zijn bluetooth 5.0, usb 3.0, wifi en een ethernet-aansluiting aanwezig.

In feite is de Atari VCS een Linux-pc waar meer dan honderd retro-Atari-games op staan, zoals Missile Command en Pong, al zullen er ook nieuwe games voor de console uitkomen. De VCS ondersteunt ook een sandbox-modus, zodat elke gewenst OS op het apparaat kan worden gezet.

​