Ex-Westwood-ontwikkelaars werken aan C&C: Renegade-achtige game Earthbreakers

Petroglyph, de gamestudio die deels bestaat uit veteranen van Westwood Studios, werkt aan een nieuwe game die sterk lijkt op Command & Conquer: Renegade. Die game was een mengsel van fps en rts. Het spel, genaamd Earthbreakers, werd halverwege november stilletjes aangekondigd.

In de teaser is te zien dat grote harvester-voertuigen een paarse grondstof delven, wat sterk doet denken aan het groene Tiberium uit de originele Command & Conquer-games. Daaropvolgend wordt een gebouw in typische rts-stijl uit de grond gestampt en koopt de speler op een computer in een ander gebouw een tank, die onmiddelijk van de productieband rolt. Het zijn meerdere elementen die sterk doen denken aan Command & Conquer: Renegade, gemaakt door Westwood Studios en uitgebracht in 2002.

Renegade was het op een na laatste spel dat Westwood uitbracht voordat het gesloten werd door moederbedrijf Electronic Arts. Dit tot grote spijt van de enorme schare fans die de studio destijds had en die de games tot op zekere hoogte nog steeds hebben. Petroglyph werkt naast deze Renegade-eske game in opdracht van EA ook aan een remaster van de originele Command & Conquer.

Earthbreakers heeft ook een pagina op de Steam Store, waarop de releasedatum '2020' genoteerd staat. Daar valt verder ook te lezen dat de game 12 verschillende klasses zal hebben, alsmede zes voertuigen, superwapens, meerdere maps, ondersteuning voor eigen servers, maximaal 64 spelers per match en bot support.