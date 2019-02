EA wil delen van originele broncode C&C en Red Alert voor remaster gebruiken

EA heeft grote delen van de originele broncode van Command & Conquer en Red Alert bemachtigd. De ontwikkelaar wil de broncode van het originele spel gebruiken voor Command & Conquer Remastered, mits deze daadwerkelijk bruikbaar is.

EA-producent Jim Vessella meldt op de Command & Conquer-subreddit dat de ontwikkelaar samen met het team van Petroglyph Games onderzoekt in hoeverre de code toegepast kunnen worden. De oprichters van Petroglyph zijn ex-werknemers van Westwood Studios, de originele ontwikkelaar van de C&C-serie.

De reden om de originele broncode te gebruiken is om de gameplay van C&C uit 1995 zoveel mogelijk na te bootsen, verklaart Vessella. "Ons doel is om een remaster te maken en geen remake. Toch zijn er veel aspecten waarbij de originele broncode niet voldoet aan de kwaliteit of functionaliteit die wij willen zien in een groot deel van de ondersteunende elementen", schrijft de producent.

Ter aanvulling gaat Petroglyph zijn GlyphX-engine gebruiken voor de remaster. De rts Grey Goo, die tevens door de studio is ontwikkeld en in 2015 is uitgebracht, is gebaseerd op deze engine. Door de toepassing van de engine hopen de ontwikkelaars dat de originele modellen en geluidseffecten uit C&C beter uit de verf komen.

Command & Conquer Remastered werd in december aangekondigd. Een maand daarvoor maakte EA bekend dat het samen met Pertroglyph Games aan de slag ging met remasters voor Tiberian Dawn en Red Alert.