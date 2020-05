EA maakt deel broncode Command & Conquer en Red Alert beschikbaar

EA maakt op 5 juni, tegelijk met de release van Command and Conquer Remastered Collection, dll's en bijbehorende broncode van Command and Conquer: Tiberian Dawn and Command and Conquer: Red Alert beschikbaar.

TiberianDawn.dll en RedAlert.dll en de bijbehorende broncode komen beschikbaar onder een gpl 3.0-licentie. De broncode zal de modgemeenschap in staat stellen om eigen maps en eenheden te ontwerpen en andere wijzigingen aan de spellen aan te brengen. Dat meldt EA in een blogposting.

EA heeft voor het openstellen van de broncode samengewerkt met de bestaande modcommunity en de reden voor de keuze voor de gpl-licentie is om compatibiliteit met projecten als CnCNet en Open RA te garanderen. De mogelijkheid om onderdelen van de games aan te passen komt in aanvulling op de Map Editor.

Petroglyph en leden van de modgemeenschap hebben al enkele eigen ontwerpen gemaakt, meldt EA, en onder andere zal een Nuke Tank via een mod bij release speelbaar zijn. Wat niet aanwezig is bij release van Command and Conquer Remastered Collection, is lan-ondersteuning. Volgens EA heeft deze functie vertraging opgelopen door de coronacrisis maar blijft deze hoog op de prioriteitenlijst staan om toe te voegen. EA heeft een faq online gezet met vragen en antwoorden over mods met betrekking tot de remaster.