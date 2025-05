EA geeft broncode van vier oude Command and Conquer-games vrij

EA geeft de broncode vrij van vier oude Command Conquer-games, onder een GPL-licentie. De bedoeling is dat de community's rond deze games met de broncode betere mods en uitbreidingen kunnen maken.

Het gaat om Tiberian Dawn uit 1995, Red Alert uit 1996, Renegade uit 2002 en Generals/Zero Hour uit 2003. De code staat op GitHub onder een GPL-licentie. Daarmee mag de community dus de broncode kopiëren en aanpassen. De bedoeling is dat met het vrijgeven van de broncode de community meer kan met de games dan tot nu toe mogelijk was. Er is al eerder een opensource-engine verschenen, gemaakt door fans. Ook was een deel van de broncode bijna vijf jaar beschikbaar.