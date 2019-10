EA toont eerste gameplaybeelden van de remaster van Command & Conquer

EA heeft een teaser van de remaster van Command & Conquer uitgebracht. In de korte video is een vergelijking van gameplaybeelden van het origineel en van de remaster te zien. Spelers kunnen onder andere inzoomen en schakelen tussen originele en hd-weergave.

De korte video toont een vertrouwde C&C-scène met gevechten rond een Nod-basis. Aan het beging is het origineel te zien maar al snel zoomt de camera in en verandert de weergave in de hd-variant. Volgens de makers kunnen spelers 'met een druk op de knop' wisselen tussen de originele weergave van 320x200 pixels en de remastervariant van tot aan 3840x2160 pixels.

Ook kunnen spelers zelf inzoomen. De effectieve zoomafstand betreft die tussen de camerahoogte van de originele DOS-versie uit 1995 en die van de C&C Gold-rerelease voor Windows 95, een jaar later. EA benadrukt verder dat het om een remaster en niet om een remake gaat. Het doel was vooral om de authentieke beleving van het origineel te handhaven.

EA kondigde een jaar geleden aan dat er een remaster van het rts-spel zou komen. Originele ontwikkelaars van de serie gebruiken samen met Petroglyph Games en Lemon Sky Studios de broncodes van C&C Tiberian Dawn en C&C Red Alert. Onderdelen worden opnieuw in 2d geanimeerd en gerenderd, waarna ze frame voor frame in lijn met de originele weergave gebracht worden.