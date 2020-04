Voor liefhebbers van strategische games is het een vreemde tijd. Dat heeft niets te maken met het coronavirus, maar alles met de bereidheid van uitgevers om games in dit genre uit te brengen. Nieuwe strategische games worden nauwelijks nog gemaakt, maar gek genoeg wordt er volop teruggegrepen op de klassiekers. Van de eerste twee delen van Age of Empires verscheen onlangs al een Definitive Edition, en die van AoE3 is in de maak. StarCraft II is tien jaar oud en daarmee nog redelijk modern, maar van Warcraft III verscheen eerder dit jaar de Reforged-editie, al is niet iedereen daar even gelukkig mee. Daarmee zijn alle grote rts-klassiekers weer bij de tijd. Op één serie na: Command & Conquer.

Uitgever Electronic Arts heeft het afgelopen decennium wat pogingen gedaan om de serie nieuw leven in te blazen, maar zonder veel succes. Ooit was Command & Conquer: Generals 2 in ontwikkeling, maar na kritiek op een vroege versie werd hij geschrapt. Dat betekent dat fans het de afgelopen tien jaar moesten doen met een gratis speelbare browsergame en een game voor mobiele telefoons. Niet echt waar C&C-liefhebbers op zaten te wachten.

Twee oudjes

Daar komt binnenkort verandering in. Een nieuwe Command & Conquer zit er nog even niet in, maar EA gaat wel mee met de trend en grijpt terug op het verleden. De uitgever werkt aan een Command & Conquer Remastered Collection die nog voor de zomer op de markt moet komen. De meeste C&C-games zijn in hun originele vorm nog steeds te koop via Origin, maar de oudste twee worden nu opgepoetst, gebundeld en opnieuw uitgebracht. Juist bij die oudste twee kan dat geen kwaad, want we hebben het over games uit 1995 en 1996.