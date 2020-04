C&C: Red Alert-acteur die Stalin speelde is overleden

Gene Dynarski, de acteur die onder meer de rol van Stalin vertolkte in het originele Command & Conquer: Red Alert, is overleden. Onlangs bleek ook dat de acteur Dimitri Diatchenko is overleden. Hij speelde onder meer de rol van Oleg Vodnik, een Sovjet-bevelhebber uit Red Alert 3.

Auteur Ernest Kearney meldt dat Dynarski eind februari is overleden op 86-jarig leeftijd. Hij werd in 1933 geboren in Brooklyn, New York als kind van twee Poolse ouders. Dynarski vertolkte niet alleen de rol van Stalin in het originele Command & Conquer: Red Alert, maar speelde bijvoorbeeld ook in de comedyserie Seinfeld en Star Trek: The Original Series.

Hij speelde ook in Close Encounters of the Third Kind, waarin Dynarski in de huid van een toezichthouder kroop en Richard Dreyfuss opdraagt om de mysterieuze blackouts te onderzoeken. Volgens Kearney had hij de 'gave' om met de verkeerde mensen in de clinch te liggen, zoals met Steven Spielberg, de regisseur van laatstgenoemde film. Dat betekende dat Spielberg besloot om Dynarski na de release van het origineel uit 1977 uit alle nieuwe versies van de film te schrappen.

Ook de acteur Dimitri Diatchenko is onlangs overleden. CNN meldt dat de politie zijn levenloze lichaam heeft aangetroffen in zijn woning in Daytona Beach, Florida. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen van een misdrijf. Diatchenko zou op 13 april tijdens werkzaamheden te maken hebben gehad met een geval van elektrisering en nam daarna tijd vrij om te herstellen. De acteur speelde onder meer in de film Chernobyl Diaries, maar zal vooral ook bekend zijn van zijn rol als Oleg Vodnik in Red Alert 3. Daarnaast was hij als stemacteur aanwezig in Fallout 4, Call of Duty en The Last of Us.