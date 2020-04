Tweakers Podcast #110 - Droneregels, 5g-verrassingen en auto-updates

Nu DJI de Mavic Air 2-drone heeft aangekondigd, leek het ons een goed moment om het over die dekselse vliegende camera's te hebben. Wat kun je ermee en wat voor drone moet je hebben met het oog op vorig jaar ingevoerde Europese regels?

Iedereen vindt zijn drone lief als die in de woonkamer vliegt, maar waar mag je nog meer vliegen en wanneer mag dat? Camerareviewer Jeroen Horlings vertelt over de nieuwe regels en waarom je straks een soort vliegbrevet moet halen als je nu een te zware drone koopt.

Verder gaat het over de stap van Vodafone om 5g aan te zetten op bestaande frequenties. Daarmee hebben we nu officieel 5g op grote schaal in Nederland, maar de snelheidswinst is nog beperkt, legt Arnoud uit. Bovendien heb je vooralsnog een van de paar geschikte telefoons nodig en moet je op de juiste plek zijn, maar uiteindelijk moet 5g gaan werken op meer telefoons, meer plekken en met een snellere verbinding.

Wout en Jurian hebben het over games; Jurian onthult dat hij de video over The Last Of Us 2 met spoilers niet heeft bekeken om niet gespoild te worden en we hebben het over de release van deze langverwachte game. Wout verheugt zich op de aangekondigde serie op basis van de gameserie Band of Brothers In Arms.

00:19 Opening

00:54 The Last Of Us II komt eraan

05:58 Vodafone begint met 5g

13:23 Tesla komt met update Autopilot

19:32 De Brothers in Arms-tv-serie

25:43 De Air in Mavic Air 2

38:38 Het effect van de nieuwe droneregels

51:17 Sneakpeek

