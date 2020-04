Tweakers Podcast #107 - Zoom-perikelen, Freedom Internet en corona-apps

Nu we in deze tijden van thuiszitten allemaal aan het beeldbellen zijn geslagen, blijkt dat niet elke dienst daar op voorbereid was. Zo kwam het bedrijf Zoom de laatste maand meerdere malen negatief in het nieuws in verband met gebrekkige beveiliging.

Met nieuwsredacteur Tijs Hofmans hebben we het over de huidige situatie bij Zoom en of de belofte om de komende drie maanden enkel aan bugs en beveiliging te werken afdoende is. Ook hebben we het kort over eventuele alternatieven. Maar Zoom is niet de enige software die nu ter sprake komt in verband met het coronavirus; verschillende landen bestuderen of apps of bijvoorbeeld data van mobiele providers kunnen helpen bij het volgen en indammen van de verspreiding. Klinkt interessant, maar hoe zit het met privacy?

Verder hebben we het over Freedom Internet, de spirituele opvolger van Xs4all die begint met het aansluiten van klanten, voor een soms fors bedrag. Ook bespreken we het uitstel van The Last of Us II en het leukere nieuws dat Sony deze week de controller voor de PlayStation 5 onthulde. Wout is tot slot erg enthousiast over zijn onlangs aangeschafte Oculus Quest, zeker in deze tijden van isolatie.

00:20 Opening

01:32 Freedom Internet gaat beginnen met klanten aansluiten

07:09 The Last of Us II is uitgesteld

09:42 Sony's nieuwe DualSense-controller

16:54 Wout heeft een Oculus Quest gekocht

27:57 Hoe bevalt communicatie via beeldbellen?

33:38 De privacyperikelen rondom Zoom

41:53 Is er meer cybercriminaliteit door corona?

45:06 Kunnen apps ons helpen bij coronabestrijdig?

1:00:55 Sneakpeek

