ESA-ruimtevaartuig op weg naar Mercurius neemt kiekjes van de aarde

Het BepiColombo-ruimtevaartuig van de ESA en JAXA heeft tijdens zijn eerste van negen flyby's een reeks afbeeldingen van de aarde genomen voordat het op zijn dichtstbijzijnde punt van onze planeet kwam.

De BepiColombo-missie van de Europese en Japanse ruimtevaartorganisaties heeft zijn eerste flyby met succes voltooid. Vrijdag scheerde het ruimtevaartuig om 06:25 uur op een afstand van minder dan 12.700 km langs het aardoppervlak. Donderdag nam het vanuit de ruimte enkele afbeeldingen van de aarde. Volgens de ESA waren de 34 minuten waarbinnen BepiColombo in de schaduw van de aarde vloog spannende momenten, omdat dit voor het eerst na de lancering was dat de zonnepanelen geen direct zonlicht ontvingen.

Nu dat moment succesvol doorstaan is, kan BepiColombo verder met zijn zeven jaar durende reis naar Mercurius. ESA en JAXA lanceerden het ruimtevaartuig in 2018. Er volgen de komende jaren nog twee flyby's langs venus en nog zes bij Mercurius zelf. Eenmaal aangekomen gaan ESA's Mercury Planetary Orbiter en JAXA's Mercury Magnetospheric Orbiter onder andere onderzoeken hoe Mercurius is gevormd. Delen van de wetenschappelijke instrumenten zijn al geactiveerd om beelden van de maan te maken en metingen van het aardmagnetisch veld te verrichten. Dit helpt om de instrumenten te kalibreren voor hun uiteindelijke werk.