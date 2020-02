Tweakers Podcast #101 - Coronaconsequenties, Pi-problemen en vouwbare Flips

Kijk nog maar eens naar deze studio; het is de laatste keer dat we de podcst maken vanuit ons hq in Amsterdam-Noord, want dit weekend verhuizen we naar een andere plek in Amsterdam, het Init-gebouw aan de oostkant van het centrum van Amsterdam.

Verhuizen is niet voor iedereen, blijkt tijdens deze aflevering. Hardwaredacteur Willem de Moor had eigenlijk alle apparaten, gadgets en componenten willen meenemen, terwijl Wout meer van 'opgeruimd staat netjes' blijkt te zijn. Arnoud wijst Willem er intussen op dat je met oude en haast afgeschreven componenten ook nog leuke dingen kunt doen.

Nieuwsredacteur Julian Huijbregts zit met zijn hoofd intussen bij de volgende generatie consoles en vooral hoe krachtig die zullen zijn. Willem raadt mensen die een Raspberry Pi 4 willen kopen, aan om even te wachten, omdat er een revisie aankomt die een oplossing bevat voor een uitermate curieus probleem met de versie die vorige zomer uitkwam.

Uiteraard gaat het ook over de gevolgen van het coronavirus SARS-CoV-2. Coolblue verhoogde de prijzen en stopte met marketing om de voorraden op peil te houden, en we bespreken meer gevolgen voor de techmarkt van dit virus, dat al veel slachtoffers heeft gemaakt.

Het hoofdmenu van deze aflevering is vouwbare smartphones. Arnoud heeft rondgelopen met de klaptelefoon Samsung Galaxy Z Flip en kon bovendien maandag de Huawei Mate Xs proberen. We bespreken wat handig is bij een vouwbaar scherm en wat minder goed werkt. In de sneakpeek tot slot horen we dat Julian zich weer even bezig kan houden met een oude liefde.

0:20 Opening

1:23 De usb-c-poort van de Pi 4

5:04 Afscheid nemen bestaat niet

7:38 Teraflops van de Xbox Series X

13:50 De effecten van het coronavirus

20:18 De EU en vervangbare accu's

28:14 Hoe het is om een klaptelefoon te gebruiken

36:09 Hoe stevig is de Galaxy Z Flip?

40:43 Verschillende soorten vouwbare smartphones

46:49 Luisteraarsvragen over de Flip

50:08 Sneakpeek

