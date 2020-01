Tweakers Podcast #96 - E3-koehandel, raytracing en waf-beperkingen

Is raytracing het nieuwe modewoord in de game-industrie? Waar het in de mobiele wereld over 5g gaat en elke elektronicafabrikant iets met ai doet, kijk je als zichzelf respecterend gamefabrikant naar raytracing. In deze podcast bespreken we wat het is en hoever het staat.

Dat doen we met oud-stagiair Daan, die voor een achtergrondverhaal over raytracing met verschillende softwareontwikkelaars sprak. Daaruit blijkt dat de techniek voor realtime gebruik nog in de kinderschoenen staat, maar veel potentie heeft.

Ook in deze aflevering behandelen we een aantal van jullie vragen. Sim gaat in op huidige ontwikkelingen rondom televisies die gebruikmaken van twee lcd's voor fijnmazige local dimming, Jurian gaat in op de vraag of hij andersoortige functies in de game-industrie ambieert en Wout heeft het over de begrenzingen die voortvloeien uit de wife acceptance factor.

Verder hebben we het nog over komende videokaarten van Nvidia en AMD, een remake van de klassieke shooter Kingpin en de uitstelwind die nu door de game-industrie waait. Daarnaast vertelt Jurian een anekdote over hoe een medewerker van Sony op de E3 ooit zijn mond voorbijpraatte en Tweakers daardoor bij een exclusieve preview kon zijn.

00:00 Opening

01:35 Nieuwe high-end-videokaarten van Nvidia en AMD

03:49 Koehandel op de E3

10:40 Een remake van Kingpin

17:25 2020 wordt het jaar van uitstellen

23:01 Hoe staat het met dubbele-lcd-techniek voor tv's?

31:10 Wil Jurian weleens aan de andere kant van de industrie staan?

35:03 Waarin laten we ons beperken door de waf?

39:17 Wat is dat raytracing waarover we zoveel horen?

42:39 Hoeveel games ondersteunen dit al?

48:10 Hoe lang duurt het voordat we een game volledig kunnen raytracen?

51:33 Lost raytracing een groot probleem op?

54:31 Hoe kijken ontwikkelaars hier tegenaan?

1:00:06 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.