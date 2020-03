Tweakers Podcast #102 - Arduino's, vertraagde iPhones en Windows zonder windows

Rechtstreeks vanaf de redactievloer van Tweakers presenteren wij de eerste podcast vanaf ons nieuwe hoofdkantoor. Maar we kunnen beter zeggen: bij voorbaat excuses, want deze podcast klinkt nét een stukje anders dan vorige afleveringen.

De gloednieuwe podcaststudio is nog in aanbouw, en dus zitten wij in het kantoor van Tweakers-directeur Wanja, met op de achtergrond de vloer waarop Tweakers-medewerkers dozen en bakken uitpakken - en dat hoor je af en toe. Denk nu niet dat we het over de sores rond het nieuwe kantoor gaan hebben, want er is genoeg te bespreken.

Nieuwscoördinator Olaf van Miltenburg dook in de emulator van Windows 10X, de aankomende Windows-versie voor apparaten met twee schermen. Hij ontdekte tot ieders ontsteltenis dat het Windows zonder windows is. Ook bespreken we de kansen voor Windows 10X en welke kant het op gaat met Microsofts desktopbesturingssysteem.

Daarnaast heeft Arnoud het over de schikking die Apple trof met Amerikanen over het bewust trager maken van iPhones, om te voorkomen dat ze uit zouden vallen. Apple wil niet zeggen dat het fout zat, maar is wel bereid een half miljard dollar op tafel te leggen voor iPhone-gebruikers die er last van zeggen te hebben gehad.

Wout heeft een concept gezien van een verlengbare auto, die daardoor een grotere accu aan boord kan hebben voor als je op vakantie gaat. Jurian vertelt enthousiast over Disney's toekomstplannen met Star Wars, onder meer boeken die zich 200 jaar voor de Skywalker-films afspelen. Olaf blijkt in de weer te zijn gegaan met een Arduino en dat viel nog niet mee.

0:20 Opening

2:01 Traag gemaakte iPhones

7:00 Toekomst van Star Wars

13:26 Klooien met Arduino

16:29 Een velengde auto

21:18 OS voor twee schermen

34:58 Geen zwevende vensters

51:12 Sneak peek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.