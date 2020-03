PlayStation 2 kwam twintig jaar geleden uit

Het is twintig jaar geleden dat Sony zijn PlayStation 2 uitbracht in thuisland Japan. De console werd twaalf jaar lang geproduceerd en er zijn ruim 155 miljoen exemplaren verkocht. De console draait op de Emotion Engine, die chip werd ontwikkeld door Sony en Toshiba.

De PlayStation 2 is tot vandaag de dag 's werelds meest verkochte thuisconsole. De console heeft dat vooral te danken aan zijn lange levensduur. Op 4 maart 2000 verscheen het apparaat voor het eerst in Japan en pas twaalf jaar later stopte Sony met de productie. Opvolger PlayStation 3 was al in 2006 verschenen, maar Sony bleef de PS2 maken als goedkoper alternatief. Sony heeft in Japan nog tot eind 2018 reparaties uitgevoerd aan de console.

Terugwaartse compatibiliteit met games én controllers van de eerste PlayStation maakten het nieuwe apparaat populair bij een grote doelgroep. Bovendien was de PlayStation 2 een van de goedkoopste dvd-spelers toen de console uitkwam. Zodoende werd het apparaat ook aangeschaft door filmliefhebbers die geen of weinig interesse hadden in games, maar wel een manier zochten om digital versatile discs af te spelen.

De console maakte gebruik van de Emotion Engine. Een chip die door Sony en Toshiba werd ontwikkeld en tussen 1999 en 2012 in productie is geweest. De Emotion Engine heeft een oppervlak van 240mm2 en bestaat uit 13,5 miljoen transistors. Sony en Toshiba produceerden de chip op een 250nm-procedé.

De Emotion Engine bestaat uit acht delen die gericht zijn op verschillende taken. Zo bevat de chip onder andere een op 300MHz geklokte cpu-core, de door Toshiba ontwikkelde R5900 op basis van de MIPS-architectuur. De cpu wordt bijgestaan door twee Vector Processing Units en een Image Processing Unit. De VPU's werden gebruikt voor het renderen van 3d-games en de IPU maakte het afspelen van dvd's mogelijk. De chip werd bijgestaan door 32MB rdram als systeemgeheugen en 4MB edram aan videogeheugen.

Voor de PlayStation 2 verschenen tal van games die inmiddels als klassiekers worden beschouwd. Onder andere Gran Turismo 3, GTA: Vice City, Ico, Devil May Cry 3, Burnout 3, Beyond Good & Evil, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Ratchet & Clack, Shadow of the Colossus en Silent Hill 2 waren zeer succesvolle PS2-games. In 2011 liet Sony weten dat er tot dan toe 10.828 games waren uitgekomen voor de PlayStation 2 en dat er sinds de release 1,5 miljard games voor de console zijn verkocht. Daarmee komt het gemiddelde aantal verkochte games per console gedurende de gehele levensduur op een kleine tien stuks.

Tijdens de lange levensduur van de PlayStation 2 maakte Sony vele hardwarerevisies. Het oorspronkelijke dikke model werd tot 2004 gemaakt, toen kwam Sony met een compactere variant. In 2002 bracht Sony een Linux-kit uit voor de PlayStation 2, zodat gamers het apparaat als desktop-pc konden gebruiken. De kit bevatte een Linux-distributie, een toetsenbord en muis en een vga-adapter om een monitor aan te sluiten.

De PlayStation 2 kwam uit in een tijd dat Tweakers nog in de kinderschoenen stond. Nieuwsberichten bestonden destijds nog uit een plaatje en een kort praatje. Zo kwamen rondom de launch van de console in Japan berichten langs als Foto Sony PlayStation II moederplank, Meer PlayStation II pics en PlayStation 2 launch: madness in Japan.

Gamers uit Nederland en België moesten na de release in Japan nog maanden wachten voordat de PlayStation 2 zijn weg naar de lokale speelgoedwinkels vond. De Europese release van de console volgde op 24 november 2000.