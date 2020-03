Folding@home laat gebruikers pc inzetten voor vaccin tegen coronavirus

Het Folding@home-project voor gedistribueerde rekenkracht gaat wetenschappers ondersteunen bij onderzoek naar SARS-CoV-2. Het project wil helpen bij het in kaart brengen van de structuur van een spike-eiwit van het virus, wat helpt om een vaccin te ontwikkelen.

Het Folding@home Consortium roept vrijwilligers op om de client te downloaden en mee te rekenen aan het project en potentieel bij te dragen aan het vinden van een vaccin voor SARS-CoV-2. De organisatie beschrijft dat de werking van SARS-CoV en SARS-CoV-2 sterk op elkaar lijkt. Bij beide virussen verloopt de infectie via de longen. Een eiwit aan het oppervlak van het virus hecht zich aan een eiwit van een menselijke longcel, om het virale genetische materiaal te injecteren in de cel.

Het eiwit van het virus is het zogenoemde spike-eiwit en die op de longcel is de ACE2-receptor. De wetenschap is bezig een eiwit te vinden dat kan voorkomen dat het spike-eiwit kan samensmelten met de receptor. Daarvoor moeten wetenschappers niet alleen de structuur van het spike-eiwit goed kennen, maar ook alle manieren waarop het eiwit kan vouwen en hoe het interacteert met de receptor. Folding@home zet zich nu in om de complexe modellen hiervoor te berekenen en de werking van potentiële antilichamen te analyseren.

Op 19 februari meldden Amerikaanse onderzoekers al een 3d-structuur van het spike-eiwit van SARS-CoV-2 opgesteld te hebben. Ze publiceerden hun werk in Science.

Het Dutch Power Cows-team heeft ook een groep die meerekent aan Folding@home.