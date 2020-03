SETI@home stopt met distributed computing

Het vrijwilligersdeel van het astronomieproject SETI@home-project gaat in sluimermodus. Volgens de initiatiefnemers is de data genoeg geanalyseerd en is het te veel werk om de gedistribueerde verwerking voort te zetten.

De vrijwilligerscomponent van SETI@home stopt op 31 maart, meldt het Berkeley SETI Research Center. De initiatiefnemers noemen twee redenen voor het instellen van de sluimermodus, zoals ze het zelf noemen. Volgens hen is het rendement wetenschappelijk te laag geworden, omdat het niet nodig is de data verder te analyseren.

Daarnaast noemen ze als reden dat het veel werk is om het gedistribueerd verwerken van data te beheren. "We moeten onze focus houden op het beëindigen van de back-endanalyse van de resultaten die we al hebben, en daar een wetenschappelijke paper over schrijven."

De website en het forum van het project blijven wel in de lucht. De reden dat het project in sluimerstand gaat en niet geheel stopgezet wordt, is omdat de projectnemers hopen dat astronomen van UC Berkeley andere toepassingen vinden voor het gezamenlijke rekenwerk. "Als dat gebeurt start SETI@home zijn gedistribueerde rekenwerk weer." Tot het zover is, verwijzen ze naar andere projecten op basis van het Boinc-platform voor distributedcomputingprojecten.

SETI@home startte in 1999 en was toen een van de eerste grootschalige projecten op het gebied van gebruikmaken van gedistribueerde rekenkracht die vrijwilligers doneerden. Vanwege het wetenschappelijke doel was het wellicht het bekendste project: de clients rekenden op basis van data afkomstig van radiotelescopen, om tekenen van buitenaards leven te vinden. Ze zochten daarbij naar patronen die niet aan ruis toe te schrijven zijn en wellicht informatie bevatten. Voor zover bekend is nooit zo'n signaal aangetroffen. Andere Boinc-projecten verrichten werk op gebieden als biologie, wiskunde en astronomie. Op Tweakers kunnen vrijwilligers zich als onderdeel van de Dutch Power Cows gezamenlijk op rekenprojecten storten.