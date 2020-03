Valve toont nieuwe gameplaybeelden van Half-Life: Alyx

Valve heeft in drie video's zo'n tien minuten aan nieuw gameplaymateriaal van Half-Life: Alyx getoond. De video's laten de verschillende manieren zien waarop spelers kunnen voortbewegen in de vr-game. Het spel komt op 23 maart uit.

De drie video's bevatten geen inhoudelijke spoilers over het verhaal. Wel is te zien dat Alyx een soort 'zwaartekrachthandschoenen' tot haar beschikking heeft, waar ze voorwerpen mee kan aantrekken. Ook blijkt dat Valve een nieuwe stemacteur heeft ingehuurd om Alyx Vance in te spreken. In de nieuwe game is dat gedaan door Ozioma Akagha, die haar stem ook aan Mirror's Edge: Catalyst verleende.

In de eerste video is te zien hoe de speler door middel van teleporteren door de ruimte beweegt. Bij de tweede video wordt traditionele besturing met de joystick van een controller gebruikt en de derde video toont gameplay met een variant op teleporteren, waarbij wel een animatie is te zien van de beweging van het ene naar het andere punt. Spelers kunnen uit deze verschillende manieren van besturing kiezen.

De drie video's staan op het YouTube-kanaal van Valve. Gamewebsite IGN heeft daarnaast nog negen minuten aan ander gameplaymateriaal op zijn site staan. Valve kondigde Half-Life: Alyx vorig jaar aan. De game speelt zich af tussen de gebeurtenissen van Half-Life 1 en 2 en duurt volgens de makers ongeveer net zo lang als Half-Life 2. De game is alleen te spelen met vr-headsets.