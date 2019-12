Vr-game Half-Life: Alyx krijgt geen multiplayermodus

De vr-game Half-Life: Alyx zal alleen als singleplayergame te spelen zijn. Valve heeft geen plannen om een multiplayermodus toe te voegen aan het spel. De opzet zal bovendien hetzelfde zijn als bij de eerste Half-Life-games van begin deze eeuw.

Die opzet is een spel, waarbij spelers lineair van het begin naar het einde gaan, meldt ontwikkelaar Robin Walker in een interview met The Verge. "In sommige ruimtes zijn meerdere manieren om verder te komen, maar je gaat altijd vooruit", aldus Walker. De game zou ongeveer even lang duren als Half-Life 2 uit 2004.

Valve kondigde Alyx vorige maand aan. Het gaat om een prequel die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van Half-Life 1 en 2. Alyx werkt daarbij samen met haar vader Eli om een verzetsgroep op te richten tegen de Combine-aliens. Half-Life: Alyx komt in maart volgend jaar uit voor de Vive- en Oculus-brillen, en voor Windows Mixed Reality-headsets, en is te koop op Steam.

Spelers hebben dus niet per se een Valve Index-headset nodig. Wie dat wel heeft, krijgt de game echter gratis, inclusief 'extra content'. Wat die extra content is, is niet bekend. De game komt volgens Valve niet beschikbaar voor normale schermen of controllers. Valve zegt dat spelers minimaal een Windows 10-pc met een Intel Core i5-7500- of AMD Ryzen 5 1600-cpu nodig hebben, en een Nvidia GeForce GTX 1060- of AMD Radeon RX 580-videokaart. Ook hebben spelers minimaal 12 gigabyte werkgeheugen nodig. De game kost 49,99 euro.