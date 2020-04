Half-Life: Alyx, Black Mesa behoren tot succesvolste nieuwe Steam-games in maart

Valve heeft zijn maandelijkse lijst gepubliceerd van de twintig best verkopende games die in maart op Steam uitkwamen. Daar staan onder meer twee Half-Life-titels tussen: Half-Life: Alyx, en Black Mesa.

Valve baseert zijn meest recente lijst op de omzet die de games in de eerste twee weken na de release op Steam opbrachten en dus niet op de verkoop- of leveringscijfers van de individuele titels. Het bedrijf geeft verder geen exacte cijfers en de games worden ook niet onderling gerangschikt. Het is dus niet bekend hoe hoog Half-Life: Alyx en Black Mesa precies op die lijst zouden staan als er wel sprake zou zijn geweest van een echte top-20-lijst.

Naast Half-Life: Alyx en Black Mesa staan bijvoorbeeld ook nieuwe games als Ori and the Will of the Wisps, Doom Eternal, en Last Oasis in de lijst. Dat geldt ook voor Borderlands 3. Deze game kwam in maart voor het eerst beschikbaar op Steam, nadat de titel zo'n zes maanden exclusief beschikbaar was via de Epic Games Store. Ondanks het feit dat het om een vr-titel gaat, is de aanwezigheid van Half-Life: Alyx niet heel verrassend gelet op de populariteit van het spel en het feit dat de titel erg positief ontvangen is.

Black Mesa kan wel gezien worden als een opvallende naam in de lijst. De eerste contouren van deze Half-Life-remake ontstonden al in 2004, toen twee verschillende teams op basis van de toen kersverse Source-engine elk hun eigen gratis remake in de vorm van een mod wilden maken: Half-Life: Source Overhaul Project en Leakfree. Uiteindelijk besloten de twee teams de krachten te bundelen en kregen ze een officiële licentie van Valve, waarmee de mod-makers toegang kregen tot de volledige game-engine. Black Mesa is niet alleen een grafische opwaardering van het origineel: zo is het Xen-gedeelte een stuk gedetailleerder en zijn bepaalde scènes uit Half-Life net even anders in Black Mesa.