Adata gaat gamelaptops uitbrengen onder XPG-merknaam

Adata, de fabrikant van geheugenmodules en ssd's, gaat gamelaptops uitbrengen. Het bedrijf doet dat onder zijn XPG-merknaam. De eerste laptop die het bedrijf toont, de XPG Xenia, gebruikt een Intel-chassis dat ook al door andere fabrikanten wordt gebruikt.

Adata spreekt in zijn aankondiging over een samenwerking met Intel. De XPG Xenia-laptop is gebaseerd op een chassis dat sinds vorig jaar in gebruik is en door Intel is ontworpen, merkt NotebookCheck op. Schenker, Mainger en Eluktronics hebben al laptops met hetzelfde chassis en scherm uitgebracht.

De behuizing van de 15,6"-laptop heeft afmetingen van 356,4x233,6x20,5mm. Er zit een 94Wh-accu in de laptop en het gewicht is ongeveer 1,85kg. Het scherm gebruikt een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 144Hz.

Adata komt met twee versies van zijn XPG Xenia-laptop; een uitvoering met GeForce RTX 2070 Max-Q en een variant met GTX 1660 Ti. Beiden zijn voorzien van de Core i7-9750H-processor van vorig jaar. Intel heeft inmiddels nieuwe processors in de H-serie aangekondigd, andere fabrikanten gebruiken die ook al in gamelaptops.

De fabrikant stopt zijn eigen geheugen en ssd's in de laptop. Het gaat om 32GB ddr4-2666 en een XPG SX8200-nvme-ssd met een capaciteit van 1TB. Adata brengt zijn gamelaptops vooralsnog alleen uit in de Verenigde Staten, Mexico en Taiwan, maar vanaf het derde kwartaal zouden de Xenia-laptops ook hun weg naar andere landen moeten vinden. Of Nederland en België daarbij zitten, is niet bekend.

Webwinkels in de VS bieden de RTX-versie van de XPG Xenia aan voor 2199 dollar, terwijl de GTX-variant voor 1699 dollar in de prijslijsten staat. Op het moment van schrijven is dat omgerekend met btw ongeveer 2465 en 1905 euro.