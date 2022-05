Adata introduceert Ultrabook met Tiger Lake-processor in XPG-gamingreeks

Componentenmaker Adata toont volgende week tijdens de CES-beurs onder andere een Ultrabook. Die maakt het bedrijf onder de XPG-merknaam, in samenwerking met Intel. In de Ultrabook zitten een Xe-gpu en een Core i5- of i7-processor van de Tiger Lake-generatie.

De XPG Xenia Xe Gaming Lifestyle Ultrabook is een laptop een gewicht van 1,65kg. Volgens de fabrikant is de laptop 11mm dik op het dunste punt van de behuizing, maar hoe dik de behuizing aan de dikste kant is, meldt het bedrijf niet.

De laptop is een opvolger van de eerste Xenia-laptop, die Adata eerder dit jaar voor het eerst uitbracht. Adata, dat normaal vooral geheugencomponenten maakt, zegt dat het de laptop samen met Intel heeft gemaakt. De Ultrabook heeft een ips-paneel van 15,6 inch met een full-hd-resolutie. Het apparaat heeft een screen-to-bodyratio van 87 procent en een 73,4Wh-accu met volgens Adata een accuduur van zestien uur die kan snelladen.

De laptop wordt geleverd met een Intel Core i5-1135G7 of i7-1165G7-processor en een Intel Iris Xe-gpu. Het bedrijf zet er zijn eigen opslag in. Het gaat om een PCIe M.2-ssd met een capaciteit van een terabyte, en Lpddr4-ram van 8GB of 16GB, afhankelijk van de processor. De laptop heeft verder wifi-6 en bluetooth 5.1 aan boord, en een hd-webcam met Windows Hello-ondersteuning. Het is niet bekend of de laptop ook in Nederland wordt verkocht en wat dan de prijs is.

Naast de laptop kondigt Adata onder die naam een DDR5-dram-module uit. Die zou zowel zuiniger als sneller zijn dan oudere sticks. Volgens Adata heeft de module een spanning van 1,1V en een doorvoersnelheid van maximaal 8400MT/s. Ook daarover zijn verder geen verdere details bekend.

Het bedrijf toont de producten tijdens de CES-beurs, die vanaf volgende week grotendeels digitaal plaatsvindt. Adata presenteert dan ook nog een nieuwe ssd, de SE900G met een USB 3.2 Gen2x2-interface met lees- en schrijfsnelheden van maximaal 2000MB/s, en een ssd onder de XPG-lijn. Die XPG Gammix S70 is een PCIe 4.0 M.2-ssd met lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 7400 en 6400MB/s, en willekeurige snelheden van maximaal 650.000 en 740.000iops. Ook brengt het bedrijf een Defender Pro E-ATX-chassis uit en een compact ATX-chassis.

Update: Afbeeldingen van de laptop en extra specificaties zijn toegevoegd.