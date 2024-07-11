Adata brengt XPG Invader X BTF-kast voor 'kabelloze' ATX-moederborden

Adata heeft onder zijn XPG-merk een ATX-behuizing uitgebracht die werkt met 'kabelloze' concepten van hardwarefabrikanten. In de XPG Invader X BTF worden kabels aan de achterkant weggewerkt. De kast heeft verder ruimte voor tien fans en een verwijderbare schijflade.

De Adata XPG Invader X BTF is een midtowerbehuizing voor ATX-moederborden en een 'kabelloze' variant van het bestaande Invader X-model. Het grootste verschil is dat de kabels aan de achterkant kunnen worden weggewerkt. Dat kan als gebruikers moederborden en videokaarten installeren met zo'n kabelloos ontwerp. 'BTF' verwijst naar de Back to Future-lijn van ASUS, maar ook MSI's Project Zero-hardware past in de kast.

De Invader X BTF heeft naast een kabelloos ontwerp ondersteuning voor tien fans. Er worden standaard vier 120mm-fans geïnstalleerd in de kast die omgekeerd zijn en lucht binnenzuigen. Daarvan zit er een onderop en zitten er drie aan de zijkant naast het moederbord. Bovenin passen verder nog drie 120mm- of twee 140mm-fans en aan de achterkant past ook een van die twee modellen.

De behuizing heeft verder ruimte voor een gpu van maximaal 400mm en er passen twee koelradiatoren van maximaal 360mm in de kast. Er zit een drive bracket in de kast waarmee gebruikers drie 3,5"-hdd's of 2,5"-ssd's kunnen plaatsen.

De kast meet 485x448x245mm en heeft een voor- en zijpaneel van gehard glas. Op het i/o-paneel, dat aan de onderkant van het frame zit, zitten twee USB-A- en één USB-C-poort, beide USB 3.2, naast een hoofdtelefoonaansluiting.

De prijs en beschikbaarheid van het model zijn nog onbekend. Adata heeft in Nederland geen vaste importeur, maar is soms via webwinkels als Amazon te koop.