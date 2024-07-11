Adata brengt XPG Invader X BTF-kast voor 'kabelloze' ATX-moederborden

Adata heeft onder zijn XPG-merk een ATX-behuizing uitgebracht die werkt met 'kabelloze' concepten van hardwarefabrikanten. In de XPG Invader X BTF worden kabels aan de achterkant weggewerkt. De kast heeft verder ruimte voor tien fans en een verwijderbare schijflade.

De Adata XPG Invader X BTF is een midtowerbehuizing voor ATX-moederborden en een 'kabelloze' variant van het bestaande Invader X-model. Het grootste verschil is dat de kabels aan de achterkant kunnen worden weggewerkt. Dat kan als gebruikers moederborden en videokaarten installeren met zo'n kabelloos ontwerp. 'BTF' verwijst naar de Back to Future-lijn van ASUS, maar ook MSI's Project Zero-hardware past in de kast.

De Invader X BTF heeft naast een kabelloos ontwerp ondersteuning voor tien fans. Er worden standaard vier 120mm-fans geïnstalleerd in de kast die omgekeerd zijn en lucht binnenzuigen. Daarvan zit er een onderop en zitten er drie aan de zijkant naast het moederbord. Bovenin passen verder nog drie 120mm- of twee 140mm-fans en aan de achterkant past ook een van die twee modellen.

Adata Invader X BTF

De behuizing heeft verder ruimte voor een gpu van maximaal 400mm en er passen twee koelradiatoren van maximaal 360mm in de kast. Er zit een drive bracket in de kast waarmee gebruikers drie 3,5"-hdd's of 2,5"-ssd's kunnen plaatsen.

De kast meet 485x448x245mm en heeft een voor- en zijpaneel van gehard glas. Op het i/o-paneel, dat aan de onderkant van het frame zit, zitten twee USB-A- en één USB-C-poort, beide USB 3.2, naast een hoofdtelefoonaansluiting.

De prijs en beschikbaarheid van het model zijn nog onbekend. Adata heeft in Nederland geen vaste importeur, maar is soms via webwinkels als Amazon te koop.

Adata Invader X BTF

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-07-2024 14:13 5

11-07-2024 • 14:13

5

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XPG Invader X BTF

vanaf € 69,90

5 van 5 sterren

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Reacties (5)

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Z500 11 juli 2024 18:24
Het kabel loze concept lijkt toch wel van de grond te komen. Steeds meer fabrikanten komen met kasten.
lapino @Z50011 juli 2024 19:03
En terecht, mijn volgende pc zal 100% zeker op die basis zijn. Zal wel nog even duren vooraleer alle componenten (wijd) beschikbaar zijn. Ik hoop dan ook beetje op de RTX 50-reeks.
Damic @Z50011 juli 2024 20:54
Ze zouden beter naar 12Vo (geen 5/3.3V meer) gaan voor de voedingen dan kan dat rendement omhoog. Dat is tenminste nog handig. De 5V en 3V3 komen dan van regelaars op het mobo.
DarkWoesel 11 juli 2024 19:44
Wordt 2025 het jaar van BTF? Dat zou wel vet zijn met de nieuwe generatie producten
STV 12 juli 2024 15:05
Hoe minder kabels hoe beter. Jammer genoeg blijft het aanbod beperkt.

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