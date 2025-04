Adata kondigt PCIe 5.0-ssd met Innogrit IG5666-controller aan

Adata kondigt de Legend 970 Pro aan, een M.2 2280-ssd voor PCIe 5.0-aansluitingen met lees- en schrijfsnelheden van maximaal respectievelijk 14 en 11GB/s. De ssd beschikt over een InnoGrit IG5666-controller en 3d-nand-geheugen. Er is nog geen prijs of releasedatum bekendgemaakt.

De Legend 970 Pro heeft net als de reguliere Legend 970 een actief gekoelde aluminium heatsink waardoor de temperatuur van de ssd volgens Adata met tot 20 procent lager moet zijn. De ssd heeft een tbw van net geen 3000TB en is beschikbaar met een capaciteit van 1, 2 en 4TB. Voor zover bekend is dit een van de eerste consumenten-ssd's voor de PCIe 5.0-standaard met een InnoGrit IG5666-controller in plaats van de Phison E26.