Astronomen ontwikkelen techniek om deepfakes te detecteren via oogreflecties

Astronomen aan de Britse Universiteit van Hull hebben een techniek ontwikkeld om deepfakes te detecteren via oogreflecties. De techniek is gebaseerd op de instrumenten die astronomen gebruiken om sterrenstelsels te bestuderen.

De techniek werd vorige week voorgesteld tijdens een vergadering van de Britse Royal Astronomical Society. Om te detecteren of een foto een deepfake is, worden de oogreflecties in beide ogen geanalyseerd. Er wordt rekening gehouden met de vorm, positie en intensiteit van de lichtreflecties. De onderzoekers passen bij de analyse technieken toe die normaal gesproken worden gebruikt in de astronomie om de lichtverdeling in beelden van sterrenstelsels te meten.

In echte foto's zullen de lichtreflecties in beide ogen meestal consistent zijn, omdat ze worden veroorzaakt door dezelfde lichtbronnen. Bij deepfakes kunnen de reflecties inconsistent zijn, omdat AI-modellen vaak moeite hebben met het nauwkeurig repliceren van lichtreflecties. Hoewel deze methode effectief kan zijn in het opsporen van deepfakes, kan ze volgens de astronomen ook valspositieven genereren. “Deze methode biedt ons een basis, een aanvalsplan in de wapenwedloop om deepfakes te detecteren”, vertelde Kevin Pimbblet van de Universiteit van Hull aan de Royal Astronomical Society.