SNS Bank, ASN Bank en RegioBank hebben te maken met storing - Update

De banken onder De Volksbank, waaronder de SNS Bank, ASN Bank en RegioBank, hebben momenteel last van een storing. Hierdoor is online bankieren tijdelijk onmogelijk. Bovendien lijken de websites van de betreffende banken onbereikbaar.

Op AlleStoringen.nl melden klanten van onder meer de SNS Bank op grote schaal problemen met online en mobiel bankieren. Vooralsnog heeft geen van de betreffende banken inzicht gegeven in de oorzaak van het probleem.

Update, 13.45 uur: Het aantal meldingen via AlleStoringen neemt drastisch af. Ook verschillende tweakers melden dat zij onlangs problemen met de betreffende banken ervoeren, maar dat de storing intussen opgelost lijkt te zijn. De SNS Bank meldt dat de storing is opgelost. Er is geen oorzaak van de storing bekendgemaakt.