Minister van Justitie: we moeten plannen maken voor als IT-systemen uitvallen

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid David van Weel vindt het belangrijk om plannen te maken voor wanneer IT-systemen uitvallen. De minister verwijst naar de CrowdStrike-storing en vindt dat organisaties voorbereid moeten zijn en veel moeten oefenen op soortgelijke situaties.

Minister van Weel gaf in een brief aan de Tweede Kamer duiding over de impact van de CrowdStrike-storing in Nederland. De minister stelt dat Nederland 'een sterk gedigitaliseerd land' is. "Dat biedt veel kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee", klinkt het. De minister verwijst naar de verwevenheid van digitale processen in het digitale ecosysteem in Nederland en vindt dat er door deze verwevenheid gevolgen voor iedereen kunnen zijn. "Deze kwetsbaarheid laat dat goed zien", stelt Van Weel. De minister noemt in de brief geen concrete maatregelen, maar verwijst wel naar het Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028. Via dit actieplan wil het kabinet onder andere investeren in cybersecurity.

Op vrijdag 19 juli ontstonden er wereldwijde IT-problemen door een storing in de beveiligingssoftware van CrowdStrike. Deze storing heeft geleid tot bsod’s op Windows-computers en -servers waardoor hele systemen plat kwamen te liggen. In Nederland ontstonden er problemen op Schiphol en ook enkele ziekenhuizen bleken kwetsbaar te zijn. CrowdStrike heeft wereldwijd zo'n 29.000 klanten. Het is niet bekend hoeveel er daarvan in Nederland zitten, maar een grote distributeur zegt tegen Tweakers dat het er naar schatting 'duizend, zo niet duizenden' zijn. Tweakers schreef ook een achtergrondartikel over de storing.