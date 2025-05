CrowdStrike publiceert eindrapport onderzoek naar bug achter Windows-storing

De codevalidator die CrowdStrike gebruikte tijdens de grote storing in juli, kon niet goed omgaan met een nieuw templateformaat dat het bedrijf gebruikte. Dat schrijft het bedrijf na zijn onderzoek naar de storing. CrowdStrike zei eerder dat het om een bug in die tool ging.

CrowdStrike heeft het eindrapport met bevindingen op dinsdag vrijgegeven. Dat rapport kijkt naar de oorzaak van een bug die vorige maand voor een wereldwijde storing in Microsoft-computers zorgde. Het bedrijf bracht eind vorige maand een voorlopig rapport uit. Toen schreef het bedrijf dat de fout onder andere zat in 'een bug' in de codecontrolesoftware. In het eindrapport staat dat die bug geen softwarefout was, maar dat de codevalidator niet goed om kon gaan met een nieuwe manier om CrowdStrikes Falcon Sensor te voorzien van up-to-date informatie over bedreigingen.

Zoals CrowdStrike eerder al bescheef, zat het probleem in zogeheten Template Instances en Template Types. Dat zijn modellen waarmee CrowdStrike de Falcon Sensor voedt met informatie. De Sensor draait op endpointapparaten, waardoor die constant nieuwe informatie ontvangen over bedreigingen. In februari van dit jaar bracht CrowdStrike Sensor-versie 7.11 uit, inclusief nieuwe Template Types. Die nieuwe Template Types kunnen apparaten beschermen tegen aanvallen op pipes en interprocess communication in Windows.

De nieuwe Template Types bevatten volgens CrowdStrike 21 inputparametervelden. De eerste nieuwe IPC Template Types die werden uitgebracht, in februari, maart en april, bevatten minder dan twintig velden, maar die van juli had er 21. Het probleem ontstond omdat de code interpreter verwachtte dat er maximaal twintig velden in de template zouden staan. Door het 21ste veld aan te spreken, ontstond een out-of-bounds-memory-read die zorgde voor de blue screens of death op Windows-pc's.

CrowdStrike erkent verder ook dat het proces voor codevalidatie en -testen niet goed op orde was. Het bedrijf zegt dat zowel handmatige als geautomatiseerde testen worden uitgevoerd als het nieuwe templates uitbrengt, maar dat dat vooral gericht was op 'operationele use-cases' en de mate van beveiliging. Het bedrijf zegt dat in een aantal testscenario's niet specifiek werd gekeken naar de out-of-bounds-readfouten die de template had.

CrowdStrike heeft meerdere maatregelen, mitigaties en aanpassingen doorgevoerd in zijn processen en testsoftware. Het bedrijf zegt bijvoorbeeld dat het gefaseerde releases van nieuwe templates gaat uitbrengen. Critici vroegen zich al langer af waarom CrowdStrike dat niet deed. Verder gaat CrowdStrike twee externe bedrijven inschakelen om de Falcon Sensor op securityproblemen te scannen.