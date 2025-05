Linux-distributie Manjaro brengt immutable variant uit als testversie

Manjaro komt ook beschikbaar als een immutable besturingssysteem. Het team achter de Linux-distributie heeft een testversie van deze variant beschikbaar gesteld. Het is niet bekend wanneer het OS officieel beschikbaar komt.

De immutable versie van Manjaro is per direct beschikbaar om te testen, schrijft het team achter de Linux-distro in een forumbericht. De ontwikkelaars hopen daarmee feedback van de community te vergaren terwijl het deze variant doorontwikkelt. De variant is gemaakt met de Arkdep-toolkit, waarmee ontwikkelaars een immutable OS kunnen bouwen en onderhouden.

De testversie van Manjaro's immutable spin is te downloaden via de blogpost en vergt tenminste 32GB aan vrije opslagruimte, hoewel 64GB of meer wordt aangeraden. De distro is gebaseerd op de Gnome-desktopomgeving. De ontwikkelaars raden gebruikers voorlopig wel af om de testbuild te gebruiken als hun primaire OS, aangezien het een experimentele release is en de stabiliteit niet gegarandeerd kan worden.

Bij immutable besturingssystemen is de rootdirectory read-only. Veranderingen aan de kern van het OS worden daarmee teruggedraaid na een reboot. Dat moet bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit van het besturingssysteem. Er zijn al verschillende immutable Linux-distributies, waaronder Fedora Silverblue en NixOS.