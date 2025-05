'Eerste HBM3E-chips van Samsung doorstaan Nvidia-tests voor gebruik in AI-gpu's'

De eerste Samsungs HBM3E-chips zijn hebben de validatietests van Nvidia doorstaan, melden ingewijden aan Reuters. Die geheugenmodules mogen daarmee gebruikt worden in de AI-chips van Nvidia. Samsung zou vanaf eind dit jaar het geheugen gaan leveren aan de chipmaker.

Bronnen vertellen aan Reuters dat Nvidia specifiek de 8-laagse HBM3E-chips van Samsung heeft goedgekeurd voor algemeen gebruik. De varianten met twaalf lagen, die een hogere capaciteit en bandbreedte bieden, zijn nog niet door de tests heen. Samsung en Nvidia hebben nog geen leveringsovereenkomst gesloten, maar zullen dat volgens de bronnen binnenkort doen. Naar verwachting begint Samsung dan in het laatste kwartaal van dit jaar met het leveren van HBM3E aan Nvidia. De twee bedrijven hebben niet gereageerd.

Eerder meldde het persbureau al dat Nvidia de reguliere HBM3-chips van Samsung heeft goedgekeurd, hoewel dat alleen gold voor chips voor de Chinese markt, die door Amerikaanse exportrestricties minder krachtig zijn dan de geavanceerdste AI-chips van het bedrijf.

Samsung probeerde volgens Reuters al sinds vorig jaar aan de eisen van Nvidia te voldoen, maar had daar volgens het persbureau moeite mee vanwege problemen met hitte en stroomgebruik. De Zuid-Koreaanse geheugenfabrikant zei toen dat dat niet waar was en dat het testen 'voorspoedig' verliep. Samsung zou inmiddels wel zijn HBM3E-ontwerp hebben bijgewerkt om die problemen aan te pakken, stelt Reuters op basis van ingewijden.

HBM, ook wel High Bandwidth Memory, is een geheugentype dat vooral wordt gebruikt in videokaarten. Het geheugen heeft een relatief hoge bandbreedte en wordt tegenwoordig vooral ingezet in datacenters. Het 8-laagse HBM3E-geheugen van Samsung biedt bijvoorbeeld snelheden van 8Gbit/s per pin, wat neerkomt op ongeveer 1,02TB/s per module. De varianten met twaalf lagen halen bandbreedtes tot 1,28TB/s.

Door de opmars van AI is de hoge vraag naar HBM-geheugen sterk gestegen. SK hynix, de grootste fabrikant van dat geheugentype, zei in mei dat zijn productiecapaciteit voor de rest van dit jaar is uitverkocht. De capaciteit voor volgend jaar zou ook al bijna uitverkocht zijn.