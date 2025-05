SK hynix: HBM-productiecapaciteit voor dit jaar uitverkocht en voor 2025 bijna

SK hynix heeft aangekondigd dat de productiecapaciteit van zijn HBM-geheugen voor dit jaar volledig is uitverkocht. Ook de capaciteit voor volgend jaar zou bijna volgeboekt zijn. Volgens de geheugenfabrikant komt dit door de sterke vraag naar AI-producten in datacenters.

SK hynix-ceo Kwak Noh-Jung besprak de huidige marktsituatie op een persconferentie in Zuid-Korea, die TrendForce heeft kunnen bijwonen. Waar HBM en geheugenmodules met een hoge capaciteit in 2023 volgens schattingen ongeveer 5 procent van de omzet van de totale geheugenmarkt vertegenwoordigen, zal dit aandeel naar verwachting stijgen tot 61 procent tegen 2028. HBM wordt momenteel voornamelijk ingezet in AI-accelerators, zoals die van Nvidia en AMD.

Naast SK hynix heeft Micron eind maart onthuld dat zijn HBM-productiecapaciteit voor 2025 bijna uitverkocht is. Volgens cijfers van TrendForce heeft SK hynix echter een aanzienlijk groter aandeel van de HBM-markt in handen. Zowel SK hynix als Samsung heeft naar schatting een marktaandeel van 47 à 49 procent. Micron staat op de derde plaats met 3 à 5 procent.

Verder heeft het bedrijf bekendgemaakt dat het in de loop van deze maand de eerste HBM3e-chips met twaalf lagen gaat samplen aan partners. De massaproductie moet in de loop van het derde kwartaal van start gaan. Daarnaast begint SK hynix volgens de huidige planning in de tweede helft van 2028 met de massaproductie van HBM4.