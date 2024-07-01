SK hynix investeert 74,6 miljard dollar in productie van geheugen- en AI-chips

SK hynix gaat tegen 2028 ongeveer 74,6 miljard dollar investeren in de productie van geheugenchips. De Zuid-Koreaanse geheugenfabrikant zal tegen 2026 ook ongeveer 50 miljard dollar investeren in AI en de productie van halfgeleiders.

Het bestuur van SK hynix heeft de investeringen aangekondigd tijdens een financiële vergadering. Volgens Reuters deelde het bedrijf geen concrete details over producten, maar de top van het bedrijf wist wel te vertellen dat AI de komende jaren een belangrijk speerpunt voor SK hynix zal worden.

De geheugenfabrikant wil de komende jaren een grotere rol spelen in de waardeketen van AI-producten en legt zijn focus op de productie van High Bandwidth Memory-chips, producten voor AI-datacentra en AI-diensten. Begin dit jaar raakte bekend dat SK hynix vier miljard dollar wil investeren in de bouw van een packagingfabriek in de VS. In mei van dit jaar meldde het bedrijf dat de HBM-productiecapaciteit voor dit jaar uitverkocht was en voor 2025 bijna. De operationele winst van de componentenfabrikant steeg het afgelopen kwartaal met 144 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.