SK hynix investeert 74,6 miljard dollar in productie van geheugen- en AI-chips

SK hynix gaat tegen 2028 ongeveer 74,6 miljard dollar investeren in de productie van geheugenchips. De Zuid-Koreaanse geheugenfabrikant zal tegen 2026 ook ongeveer 50 miljard dollar investeren in AI en de productie van halfgeleiders.

Het bestuur van SK hynix heeft de investeringen aangekondigd tijdens een financiële vergadering. Volgens Reuters deelde het bedrijf geen concrete details over producten, maar de top van het bedrijf wist wel te vertellen dat AI de komende jaren een belangrijk speerpunt voor SK hynix zal worden.

De geheugenfabrikant wil de komende jaren een grotere rol spelen in de waardeketen van AI-producten en legt zijn focus op de productie van High Bandwidth Memory-chips, producten voor AI-datacentra en AI-diensten. Begin dit jaar raakte bekend dat SK hynix vier miljard dollar wil investeren in de bouw van een packagingfabriek in de VS. In mei van dit jaar meldde het bedrijf dat de HBM-productiecapaciteit voor dit jaar uitverkocht was en voor 2025 bijna. De operationele winst van de componentenfabrikant steeg het afgelopen kwartaal met 144 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

SK hynix HBM3E
SK hynix HBM3E-geheugenchips

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 14:22 8

01-07-2024 • 14:22

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Reacties (8)

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deregtx 1 juli 2024 14:31
Mooi straks een overcapaciteit voor HBM geheugen productie . En als de AI markt instort, kunnen we een krachtige APU met HBM geheugen kopen :Y)
blorf @deregtx1 juli 2024 15:22
Wat kun je er meer mee dan een normale processor? Volgens mij ligt the rekenkracht bij AI-chips per euro een eind onder gewone processoren.
deregtx @blorf1 juli 2024 17:10
De Huidige APU's hebben een tekort aan Geheugenbandbreedte, waardoor de ingebouwde GPU niet voor 100% kan presteren.
dstyle_nl @deregtx1 juli 2024 20:45
En waarom zou die markt instorten? Dit is pas het begin voor mijn gevoel.
Pe Nis @dstyle_nl2 juli 2024 08:54
Denk het ook. Komende 5 -7 jaar groeien de bomen tot aan de maan.
Bruin Poeper @deregtx1 juli 2024 15:35
Eensch! Als je ziet wat voor eneorme bedragen er momenteel worden geïnvesteerd in de chips(-basis)industrie, dan moet je dat emet een factor 4 of 5 vermenigvuldigen voor de consument.
Alleen SK hyniks gaat dan van elke wereldburger $40 uit de zak willen kloppen. En er zijn nog zo veel andere fabrikanten die hetzelfde beögen.

Ik zie net als jij over een jaar of 2,3,4 enorme overcapaciteit opdoemen. Omdat de gewone aardklootbewoner (dat zijn wij niet, we zijn met te weinig) het niet kan betalen komt er een prijzenslag.
cariolive23 @Bruin Poeper1 juli 2024 23:00
Die 40 dollar kun/moet je wel uitsmeren over alle producten en diensten die de consument koopt of afneemt en die met AI worden ondersteund. Wanneer de productie en het transport van tandpasta ook maar 1% efficiënter wordt, heb je het al over een paar honderd miljoen USD per jaar. En dat is maar één simpel product waar je als consument op jaarbasis nauwelijks geld aan uitgeeft.
dog4life @deregtx1 juli 2024 17:51
Ik denk niet dat de AI markt instort, sterker nog het is niet te stoppen. Tenzij beleidsmakers gaan doen waar ze goed in zouden moeten zijn..

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