EU: Meta schendt DMA-regels met pay-or-okaymodel Instagram en Facebook

De Europese Commissie beschuldigt Meta van het niet naleven van de Digital Markets Act. De techgigant zou met zijn pay-or-okayadvertentiemodel de Europese regels overtreden, zo blijkt uit een voorlopige conclusie van de Commissie.

Volgens de Europese Commissie voldoet het pay-or-okaymodel van Meta niet aan de Europese regels. Het moederbedrijf van onder meer Instagram en Facebook dwingt gebruikers om hun persoonlijke gegevens te delen zonder een gelijkwaardig alternatief aan te bieden als de gebruiker dit weigert, aldus de Commissie.

Meta introduceerde in november 2023 een advertentiemodel waarbij Europese gebruikers van Instagram en Facebook de keuze hebben tussen ofwel een betaald abonnement van 10 of 13 euro zonder reclame ofwel een gratis versie met gepersonaliseerde advertenties. De Europese Commissie neemt het Meta kwalijk dat gebruikers niet kunnen kiezen voor een middenweg, oftewel een gratis dienst die minder persoonlijke data verzamelt voor het tonen van advertenties.

De Europese Commissie heeft Meta ingelicht over de bevindingen. De techgigant krijgt de tijd om op het voorlopige standpunt van de Commissie te reageren. Mocht het bedrijf de beschuldiging onvoldoende kunnen weerleggen, dan kan Meta op een boete rekenen van maximaal tien procent van de totale wereldwijde omzet. Bij herhaalde overtredingen kan dit oplopen tot twintig procent. Het onderzoek naar Meta wordt uiterlijk op 25 maart 2025 afgerond, oftewel een jaar nadat de Commissie het onderzoek is gestart.

Vorige maand bracht de Europese Commissie ook een voorlopige conclusie naar buiten over Apple. De iPhone-maker schendt volgens de Commissie de Europese regels met zijn App Store. Zo zou de keuzevrijheid van consumenten beperkt worden, doordat ontwikkelaars in hun apps niet mogen doorverwijzen naar goedkopere manieren om een abonnement af te sluiten. Ook vraagt het bedrijf volgens de Commissie een te hoge vergoeding aan appontwikkelaars.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 13:38 105

01-07-2024 • 13:38

105

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Reacties (105)

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raro007 1 juli 2024 13:44
Midden weg is toch niet gratis dienst met minder persoonlijke data?
Midden weg is dan minder betalen en minder data.
Van elk een beetje dus nu is zeggen ze minder data... Huh
geert1 @raro0071 juli 2024 14:08
Een gratis versie, gesteund door advertenties, kan wel degelijk met minder data. Bijvoorbeeld het wel innemen van bepaalde interesses (houdt van sneakers, snoep, voetbal, etc), maar niet andere zaken zoals de exacte leeftijd, medische en zwangerschapsstatus, geaardheid, de actuele, exacte locatie en andere gevoelige zaken. We hebben eeuwen aan reclame achter de rug waarbij de adverteerder al die dingen ook niet wist. Dus zijn die dingen niet 100% noodzakelijk om reclame te draaien, en dus heeft de EU hier waarschijnlijk een goed punt.

Ook met een veel milder databeleid valt er voldoende te verdienen voor sociale media. De advertenties zouden dan nog steeds gericht kunnen zijn, alleen niet zo gericht. Maar omdat er nu veel mag, en er weinig gecontroleerd wordt, zit er geen rem op de datahonger. Het heeft nooit genoeg consequenties voor deze corporaties als ze veel te veel innemen en slecht omgaan met al die data. Pas recentelijk beginnen de boetes wat hoger te worden, maar de handhaving ontbreekt om die boetes consistent uit te delen. Daardoor wordt er met overtredingen meer geld verdiend dan verloren.

Bescheidener zijn met data is lastig als de directe concurrent ook alles opslurpt wat maar voor hun ogen komt; dan moet je haast wel meegaan in dezelfde onzin. Daarom bestaat er regulering: dan kan iets in een gehele markt worden veranderd, voor alle concurrenten. Ik hoop dat dat hier gebeurt want het gehele internet gaat nog steeds verkeerd om met onze persoonlijke gegevens. Alleen het absoluut noodzakelijke zou moeten worden ingenomen, voor het uitvoeren van de dienst. Niks meer dan dat.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 13:21]

Frame164 @geert11 juli 2024 15:01
Bij de traditionele reclamekanalen waarbij de adverteerder met een schot hagel schiet was het vrijwel altijd een mix van betalen en advertenties voor je snufferd krijgen. Denk aan kranten, tijdschriften en in minder mate tv en radio. Niet getargete reclame levert niet genoeg op om alles van te financieren. Het effect kan dan zijn dat je nog veel en veel meer reclame krijgt om de gratis dienst te kunnen leveren. Het beste is nog altijd om gewoon te betalen voor diensten. Dan heeft de aanbieder een gewone inkomstenbron en hoeven ze kennis niet te gebruiken om allerlei algoritmes te verzinnen en kunnen ze die afdelingen gewoon sluiten of inzetten om betere en nieuwe producten te maken. Eigenlijk gewoon zoals je voor de meeste producten betaalt. De bakker heeft ook geen algoritme zodat iemand anders voor jouw brood betaalt.
geert1 @Frame1641 juli 2024 15:14
Alleen reclame is inderdaad meestal geen vetpot. Maar sociale media maken zelf geen echt product, geen muziek, geen film of tv-serie. Er hoeven ook geen dure Formule 1-wagens gebouwd en geracet te worden, geen spelertransfers van tientallen miljoenen euro's zoals in het voetbal, enz, enz. Deze platformen doen alleen infrastructuur. En de inkomsten kunnen worden aangevuld met andere transacties zoals betaalde emotes bijvoorbeeld, of extra filters/effecten voor op de foto's (uiteraard optioneel).

Minder gerichte reclame is nog steeds gericht overigens; het is niet bekend of het echt veel uitmaakt qua inkomsten zolang een aantal interesses wel bekend zijn. Reclame maken zonder precies te weten wie er homo is, dat moet toch echt gewoon kunnen zonder veel verandering.

Helemaal geen reclame lijkt mij wel de beste weg, mee eens. Maar daarvoor zouden we eigenlijk eerst uit dit "oneindige groei"-tijdperk moeten komen. Want zoals het nu gaat zie ik die maandbedragen te snel oplopen. Ik denk dat Meta dan al snel meerdere tientjes per persoon zou willen hebben, per maand. Want zij kijken momenteel helemaal niet naar wat de dienst echt kost om te draaien, maar hoeveel ze maximaal kunnen omzetten. En dan vergeleken met de reclame-inkomsten, wat in de VS toch een handvol tientjes per maand genereert per Facebook-gebruiker (maar in de EU minder en elders nog veel minder). Een abonnementsvorm zou een laag bedrag moeten hebben per maand, omdat deze platformen niks zelf maken en alleen infrastructuur doen. Maar ik vrees dat de bedragen niet vanuit die gedachte zouden komen. De platformen zouden genoegen moeten nemen met "genoeg", maar ze weten niet wat dat inhoudt.

Dus overstappen op alleen betalen lijkt mij in theorie goed; de platformen zouden ook veel slanker en goedkoper kunnen worden zonder al die tracking, reclame, en al het personeel voor die functies. Maar in de praktijk zou de hebzucht in de weg zitten vermoed ik. Daarom is een tussenweg met "milde gerichte reclame" misschien nog niet zo'n gek idee. Da's in elk geval beter dan gerichte reclame op basis van zo ongeveer elk mogelijke stukje data dat het platform maar kan innemen of inschatten. Daar punt en paal aan stellen is misschien ook meer reëel dan het volledig verbieden van reclame voor dit soort platformen, bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 13:21]

Raymond Deen @geert11 juli 2024 15:33
Kan de bron zo gauw niet vinden, maar heb ooit gelezen dat "gratis" gebruikers bedrijven vaak meer opleveren dan betalende gebruikers en dat ze daarom liever "gratis" versies aanbieden dan goedkopere beperkte versies.
DJ Henk @Raymond Deen2 juli 2024 09:00
"Gratis" is ook veel makkelijker. Betalende gebruikers verwachten service, want je hebt er immers voor betaald. Dat vinden bedrijven maar vervelend, want het is veel moeilijker om te schalen. Dat gezeur hebben ze bij "gratis" niet.
WillySis @geert11 juli 2024 21:31
Zonder gerichte, persoonlijke reclame kan men nog altijd redelijk succesvol reclame maken door vooral de meest succesvolle advertenties te tonen. Aan de hand van het IP-adres kan (en mag) men ook nog globaal de regio achterhalen waar de gebruiker zich bevind. Door de populaire advertenties aan te vullen met de populaire advertenties in die regio en eventueel verder te verfijnen door het uur van de dat erbij te betrekken, kan men toch nog wel een redelijke click-rate halen. Daarmee kan men alsnog best een redelijke click-rate halen en daarmee dus redelijk verdienen.
Men kan eventueel een pagina beschikbaar stellen waar een gebruiker zijn interesses op kan geven en eventueel ook categorieën waar men beslist geen advertenties van wil zien.

De geaardheid, geloof, leeftijd, geslacht, afkomst, inkomen enz. zijn allemaal zaken die men juist niet meer mag gebruiken wanneer de gebruiker aangeeft geen gerichte reclame meer te willen ontvangen.

Reclame vrij is een soort Utopia. Zelfs diensten waar je voor betaald zitten (bewust en onbewust) vol met reclame. Zelfs speelfilms worden al door bedrijven gesponsord door af te dwingen welk merk Cola wordt gedronken, welke merken schoenen worden gedragen, welk horloge de hoofdpersoon draagt en nog veel meer van dat soort "product placement".
R4gnax
@WillySis2 juli 2024 12:04
De geaardheid, geloof, leeftijd, geslacht, afkomst, inkomen enz. zijn allemaal zaken die men juist niet meer mag gebruiken wanneer de gebruiker aangeeft geen gerichte reclame meer te willen ontvangen.
Als de gebruiker aangeeft geen gerichte reclame meer te willen ontvangen - cq als betrokkene gebruik maakt van het recht van bezwaar conform AVG/GDPR Art 21 - dan mag geen enkel persoonsgegeven meer voor het doeleinde gerichte reclame gebruikt worden.
Ook de niet-bijzondere persoonsgegevens, waaronder ook valt basale aanvullende gegevens zoals in welke omgeving je woont. Dus dit:
Aan de hand van het IP-adres kan (en mag) men ook nog globaal de regio achterhalen waar de gebruiker zich bevind.
klopt niet.

Het recht van bezwaar tegen verwerking met als doeleinde gerichte reclame (direct marketing) of als doeleinde profilering ten behoeve van toekomstige gerichte reclame, staat boven elk mogelijk verweer van de data verantwoordelijke en moet gehoor aan gegeven worden. (Art 21.2) Dit in tegenstelling tot de situatie bij andere doeleinden, waar zij de mogelijkheid hebben zulk bezwaar te negeren waar men vinden zou dat het eigen belang zwaarder weegt. (Art 21.1)

Nee is dus gewoon NEE.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:21]

WillySis @R4gnax2 juli 2024 13:25
Het IP-adres wordt heel vaak gebruikt om te achterhalen in welk land je je bevind. Meertalige app's en websites passen daarop de weergave-taal vaak automatisch aan. De advertentie-boeren doen dat ook met hun advertenties. Zodra je een stuk de grens over bent zie je dat al aan de advertenties die je op je mobiele device ziet verschijnen. In Nederland wordt de regio niet gebruikt, maar in veel andere landen wel. In België zie je in Wallonië vooral Frans-talige advertenties.
De bepaling van jouw locatie aan de hand van een IP-adres wordt namelijk niet als persoonsgegeven gezien (ik heb die discussie ook al eens met iemand van de AP gevoerd). Het IP adres wisselt tijdens het reizen om de X kilometer en wordt daarom niet als (statisch) persoonsgebonden gegeven gezien en mag (in beperkte mate) wel gebruikt worden. Een globale locatie bepaling is dus in principe toegestaan.
Er zijn echter nog geen officiële uitspraken gedaan omtrent dit gebruik van ip-adressen. Van profilering op basis van (dynamische) IP-adressen hoeft ook helemaal geen sprake te zijn. Bij dynamische IP-adressen is dat ook onmogelijk.
Kortom een land of regiobepaling op basis van een IP-adres valt niet onder gepersonaliseerde of gerichte reclame. Met jouw vallen immers nog 100K tot miljoenen mensen onder dezelfde noemer.
R4gnax
@WillySis2 juli 2024 15:56
Het doel is het verreiken van een reeds bestaand schaduwprofiel. En in die zin is het wel degelijk een persoonsgegeven.

In de context van unieke identificatie is geo-locatiebepaling op basis van een IP adres dat niet, omdat je daarvoor een te grote set mogelijke personen over houdt. Maar waar middels andere wegen (zoals een ID in een cookie, bijv.) reeds unieke heridentificatie mogelijk is, kan geo-locatiebepaling wel degelijk een persoonsgegeven ontsluiten.

Definitie van "persoonsgegevens" uit de wetgeving:
„persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon
Locatiegegevens zijn persoonsgegevens waar deze direct of indirect gebruikt kunnen worden ter identificatie. Waar een natuurlijk persoon reeds via andere middelen identificeerbaar of geidentificeerd is, geldt dat alle informatie over die persoon (dus ook locatiegegevens) een persoonsgegeven betreft.

Verder geldt voor identificeerbaarheid niet dat de volledige persoon met naam en toenaam bekend moet zijn. Enkel dat dezelfde persoon - welke persoon dat dan ook moge zijn - opnieuw herkend kan worden als zijnde dezelfde persoon.
Dat is dan ook waarom online identifiers, waaronder bijv. technisch identifiers in cookies maar ook nicknames op fora e.d. , persoonsgegevens zijn - ondanks dat ze puur fictief zijn en/of niets over de achterliggende persoon in 'de echte wereld' (hoeven te) zeggen.


Dus ik weet niet met wie je in wat voor context bij de AP gesproken hebt, maar het is dus echt niet zo dat locatiegegevens nooit een persoonsgegeven kunnen zijn.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:21]

WillySis @R4gnax2 juli 2024 19:37
Locatiegegevens zijn zeker een persoonsgegeven, maar niet als die heel globaal zijn.
IP-adressen mogen niet worden verzameld omdat vaste IP-adressen wel als een identificatie kunnen worden gezien. Het IP-adres gebruiken om de globale locatie te achterhalen mag. Het wordt ook heel veel gedaan om te achterhalen in welk land je je bevind en welke content (en in welke taal) je mag zien. Veel streaming diensten zoals Spotify, Netflix, NPO start (en varianten daarvan in andere landen) kunnen simpelweg niet zonder die functie om dat ze dat nodig hebben omdat men lang niet altijd de rechten heeft om content in alle landen te tonen. Je IP adres is ook gemakkelijk te "faken" door een VPN te gebruiken.
R4gnax
@WillySis2 juli 2024 20:36
In de gevallen die je noemt is je locatie nog steeds een persoonsgegeven.
Alleen is er een grondslag voor verwerking die anders is dan toestemming; nl. noodzakelijkheid om een contract uit te kunnen voeren. (Men heeft de rechten niet om bepaalde content naar bepaalde regios te openbaren, dus moet men zeker weten dat dit in orde is.)
En is het doeleinde van de verwerking in dat geval niet direct marketing of profilering ten einde daar direct marketing mee te voeden.
WillySis @R4gnax3 juli 2024 16:25
Of het voor direct marketing is toegestaan is nog niet helemaal duidelijk. Daar zijn nog geen uitspraken over gedaan. Je ziet echter wel aan de reclames dat de locatie gebruikt wordt, want als je naar het buitenland gaat zie je de taal van de advertenties mee bewegen.
PomPomPom @Frame1641 juli 2024 15:41
Het beste is nog altijd om gewoon te betalen voor diensten.
De klant betaalt toch ook voor de dienst? De klant, he.
De mensen die op facebook een foto van zichzelf plakken met een tekstje erbij zijn niet de klant.
De leveren de content en de ogen die naar reclames kijken.
R4gnax
@PomPomPom2 juli 2024 20:39
Oeh. Scherp! :+

Maar inderdaad wel een goed punt.
En eigenlijk ook de kern van de zaak, want mensen hebben niet door dat zij niet de klant zijn - maar het product. Of om het iets meer gechargeerd te stellen: het slachtvee.
Llopigat
@Frame1642 juli 2024 03:19
Reclame is altijd een 'schot hagel'. Je weet nooit of een potentiële klant echt wel interesse heeft. En er is geen garantie dat hij iets gaat kopen. Of dat hij die ads überhaupt ziet (ik blokkeer zelf alles). Je maakt de kans alleen wat hoger met die targeting.

En de diensten die je noemt waren ook veel duurder om te maken. Bijvoorbeeld de verspreidingskosten van TV, Radio, Krant werd door de aanbieder betaald, nu betaalt iedereen zijn eigen internet abo.
wild_dog @raro0071 juli 2024 13:59
Middenweg is meer van de minder persoonlijke advertenties (aannemend dat de niet gepersonaliseerde advertenties minder opleveren) anders blijf je het fundamentele probleem houden:

"Persoonlijke data delen of betalen"

Dat is volgens de EC niet toegestaan.

Een middenweg is dus een variant zonder het delen van persoonlijke data, en zonder betaling, maar met andere voorwaarden die de dienstverlener het nog wel waard vind. Zoals b.v.b. (meer) niet gepersonaliseerde advertenties.
raro007 @wild_dog1 juli 2024 14:12
Dus dan vervalt de hele optie om data te delen met jou keuze. Volgens hun tussen benzine en electrish is de midden weg electrish. 8)7
Je begrijpt dat het nergens opslaat.
Zeg dan gewoon dat ze geen data mogen verzamelen.
wild_dog @raro0071 juli 2024 17:33
Ze mogen prima data verzamelen, zolang het met ongedwongen toestemming is of het voor specefieke functionaliteit noodzakelijk is. En er ligt een uitspraak dat "Als je geen toestemming geeft moet je betalen" niet ongedwongen is,
raro007 @wild_dog1 juli 2024 18:32
tuurlijk dan moet je die service niet gebruiken? 3 de optie nu zeggen ze 1data verzamelen gratis gebruik 2 geen data verzamelen gratis gebruik 3 betalen welke optie denk je dat mensen gaan kiezen juist 2 met bijwerking dat ze gigantisch geld mislopen. gewoon 2 moet zijn geen data verzamelen = geen gebruik wat zelfs beter is als je mij vraagt.
Polderviking 1 juli 2024 13:58
Meta moet vooral met realistische prijzen komen.
Ik wil best betalen voor mijn privacy, maar zoals ze het nu hebben neergezet is overduidelijk de bedoeling dat mensen advertentievoorwaarden gaan accepteren.
Ik geloof er geen jota van dat die prijzen een tastbare verhouding hebben met kosten van de dienst en dat ze dus 10/13 euro per gebruiker verdienen per platform.
Allicht ga ik ze geen 13 euro per maand geven voor die twee keer dat ik op het toilet lafjes op Instagram kijk op een doorsnee dag.
Ik ben een fractie daarvan kwijt aan mijn mail en daar zit ik toch veel meer op.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:21]

kodak @Polderviking1 juli 2024 14:56
Je als bedrijf aan de privacywetgeving houden staat nog altijd boven het recht om geld te willen verdienen.

Het bedrjjf kan dus niet aankomen met een eis dat je alleen van hun diensten gebruik mag maken als je je recht op privacy op geeft of anders extra voor je recht moet betalen.

Dat het je prima lijkt om alleen recht op privacy te hebben als je het bedrijf geld geeft is nogal krom. We hebben het namelijk niet zomaar een recht gemaakt dat bedrijven je privacy hoe dan ook horen te respecteren en niet zomaar uitzondering hebben. Een verdienmodel maken van andermans gegevens is niet bepaald een redelijke uitzondering. Dat is eerder waarom het recht op bescherming strenger is geworden.
Polderviking @kodak2 juli 2024 00:47
Begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat niet oke. Maar het is al een jaar of twintig de praktijk.
Als je geld verdienen aan data van gebruikers als verdienmodel aan banden wil leggen heeft dat volledig mijn steun maar volgens mij zijn ze daar rijkelijk laat mee en had je dat de kop in moeten drukken toen ze voor het eerst advertenties gingen centraliseren en hadden ze dus niet moeten wachten tot er een miljardenindustrie omheen ontstaat.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 13:21]

R4gnax
@Polderviking2 juli 2024 12:32
Iedereen kon op z'n droge klompen aanvoelen dat deze zaken niet deugden, maar à la Enron's "Burn, Baby, Burn" ploegde de gehele sector kneiterhard en overal schijt aan hebbende, door. Want: pegels. Veel pegels. (Je zegt het zelf: miljardenindustrie. En-- ooit wel eens gekeken welke firma's aan de top staan daarvan en via schimmige subsidiair constructies grofweg 90% van de ad-tech markt in handen hebben?)

Dus, helaas pindakaas. Als je als ondernemer wist dat dit eigenlijk allemaal niet door de beugel kon, maar er dan toch een bedrijfsmodel van ging maken, betekent het ook dat als er dan mot mee komt het gewoon onder ondernemersrisico valt: had je maar geen moedwillig risicovolle dingen moeten doen.

Jammer als dan je kaartenhuis in elkaar stort, maar --
Time to pay the piper

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:21]

bonus @Polderviking1 juli 2024 14:08
Privacy is een recht, niet iets waarvoor ik zou moeten betalen. Er moet gewoon een button komen ja of nee.
Als ik niet die gegevens wil delen dan moet een Nee voldoende zijn maar nog steeds het zelfde opleveren als een Ja op social media.
Polderviking @bonus1 juli 2024 14:11
Privacy is een recht, maar het gebruik van zo'n platform natuurlijk niet...
Vexxon @Polderviking1 juli 2024 14:23
Klopt, maar voor het gebruik van het platform zou je privacy zou dus geen voorwaarde mogen zijn.
TheDudez @Vexxon1 juli 2024 15:52
We zullen het zien ik hoop dat ze vertrekken. Dan hebben we zo dadelijk een andere dienst die het gaat proberen en waarschijnlijk geen redelijk boterham aan kunnen verdienen. En dan hebben we niks. Persoonlijke advertenties leveren veel meer op. En ik ben ook echt wel voor privacy meer ik denk niet dat je er een goede boterham aan kan verdienen tenzij je er misschien geld voor vraagt. Maar niemand wil daarvoor waarschijnlijk betalen.
Llopigat
@TheDudez2 juli 2024 03:23
Er zijn inmiddels al zat decentrale diensten (fediverse) die dan een kans krijgen. Denk dat dat prima goed komt.
J_van_Ekris @Polderviking2 juli 2024 00:14
Privacy is een recht, maar het gebruik van zo'n platform natuurlijk niet...
Vandaar de DMA: als je geen concurrentie meer hebt en gebruikers in praktijk niet anders kunnen dan voor jou kiezen (lees: in de praktijk de keuze voorlegt: wel of geen sociale media), dan worden de spelregels wat strenger. Dit is de balans weer wat meer in evenwicht brengen.
Honytawk @Polderviking1 juli 2024 14:23
Ik geloof dat Google ongeveer 3€ per user verdienen via Youtube, als we hun rapporten mogen geloven.
En dan gaat het over full video reclame, wat de duurste reclame is.

Dus 10-13€ is niet eens dicht bij een realistische prijs.
loki504 @Honytawk1 juli 2024 16:22
Zit er in dat raport ook kosten/deel dat ze aan de creators geven? En de kosten voor het hosten en draaiende houden van de servers? Want anders ben je appels met peren aan het vergelijken.
Mikeoes 1 juli 2024 13:57
De enige echte optie is in de gratis versie een opt-in optie waarin je kan zeggen "Ja, ik wil Meta steunen met het delen van mijn data". En een betaalde versie waarin je Meta steunt met je portemonnee.
Maar gezien het gehele verdienmodel van Meta draait op de verkoop van de data verwacht ik eerder dat ze zullen vertrekken uit de EU als ze geen data meer mogen vergaren en verkopen.
needankje @Mikeoes1 juli 2024 13:59
De jaarlijkse reclame-omzet uit de EU is voor Meta toevallig ook zo'n 10 procent per jaar. Dus idd, als dit niet mag en die boete wordt gegeven, wat doen ze hier dan nog?

En ze kunnen wel niet-tracking reclame laten zien, maar die brengt veel minder op. En als je daar dan meer van toont, zal dat wel weer malicious compliance zijn.

Advocaat van de duivel: van alle reclame op internet vind ik die op Instagram de beste. De enige waar ik regelmatig op druk en soms zelfs iets via koop.
Loller1 @needankje1 juli 2024 14:26
Het idee dat bedrijven zomaar een markt het formaat van Europa zouden verlaten is heel erg scheef. Het gaat niet alleen over winst en verlies. Ookal zou Facebook in de EU verlieslatend zijn is het alsnog een groot risico om hier te vertrekken. Ze laten dan natuurlijk een vacuum achter dat hen nog heel duur te staan kan komen in de toekomst als hun competitie de Europese markt overneemt en daardoor andere markten ook forceert te volgen. Een markt verlaten betekent dat concurrentie makkelijker een voet in de deur krijgt, ook in de landen waar jij wel mag opereren.
Patrick1995 @needankje1 juli 2024 14:12
Ze kunnen prima verder gaan met hun business met wat minder personalisatie. Alleen zijn ze verslaafd aan data, want dat levert ze heel veel geld op. Dus het doet pijn om daar afstand van te doen.
Meta had vorig jaar een omzet van $ 135 miljard en een winst van $ 39 miljard, dat zou best wat minder kunnen. De winst van Facebook/Instagram zal nog een stuk hoger liggen, want Meta geeft heel veel geld uit aan AI.
TheDudez @Patrick19951 juli 2024 15:43
Persoonlijke advertenties levert veel meer op. Er bestaat niet wat minder personalisatie. Want het mag helemaal niet. Tenzij je akkoord geeft. Maar bijna niemand doet dit. (wat logische is) Ik heb ook aantal sites met google adsense. Sinds de nieuwe wetgeving leveren ze bijna niks meer. Ik vraag mij echt af of er nog wel redelijk wat aan te verdienen is. Het is ook niet voor niks dat tweakers Tweakers stopt met trackingvrije advertenties .plan: Tweakers stopt met trackingvrije advertenties
Llopigat
@TheDudez2 juli 2024 03:28
Dat teruglopen van de inkomsten omdat iedereen mee klikt vind ik wel een goede ontwikkeling. Een aantal sites zal ongetwijfeld sluiten, maar anderen die zich inrichten op de lagere inkomsten zullen daar profijt van hebben. Meer hobby achtige initiatieven, gerund door een paar mensen in plaats van een heel media concern. Lijkt me ook een prima zaak voor het internet.

Ps: tweakers zal zich met de nieuwe cookiewall ook aan je keuze moeten houden, dus als je nee klikt mogen ze je nog steeds geen getrackte advertenties serveren. Alleen de mensen die ze accepteren krijgen die.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:21]

Nimac91 @needankje1 juli 2024 14:13
Ik heb een totaal andere ervaring. Reclame op insta is vreselijk slecht. Krijg de hele dag mobile games die niet eens zijn zoals ze in de advertentie gepresenteerd worden. Ik druk er ook niet op maar het blijft maar komen.

Vindt Meta advertenties echt bijzonder kut.
Vuurvleugelhart @Nimac911 juli 2024 14:47
En je blokkeert deze dan niet? Kost je nog geen 5 minuten van je tijd.
Nimac91 @Vuurvleugelhart7 juli 2024 17:55
Blokkeren van advertenties op instagram?

Leg jij mij uit hoe, zonder dat mijn account stopt met werken of een root/jailbreak en dan doe ik het.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 22 juli 2024 13:21]

Ramon @needankje1 juli 2024 14:32
Advocaat van de duivel: van alle reclame op internet vind ik die op Instagram de beste. De enige waar ik regelmatig op druk en soms zelfs iets via koop.
interessant, reclame was voor mij juist de reden om m'n instagram op te zeggen, gezien het op gegeven moment post en reclamepost om en om was.
mvds @Mikeoes1 juli 2024 14:00
Ik zie nergens staan dat je, ook al betaal je, je Meta niet meer steunt dmv je data. Ik zie alleen staan dat je door de betaling geen gepersonaliseerde reclame meer zal zien. Die data hebben ze nog steeds, en ik weet niet of ze die dan ook nog steeds mogen verkopen, aangezien dat vast wel ergens in de gebruiksvoorwaarden zit verstopt.
needankje @mvds1 juli 2024 14:04
Goed punt! Het gaat dus specifiek om het verzamelen van data in ruil voor ads die gebruik gratis maken. Wat als ze er voor 1 cent per maand een betaald model van maken, ondersteund door targeted ads? Dan zijn ze niet meer in overtreding.
R4gnax
@needankje2 juli 2024 12:20
Dan zijn ze nog steeds in overtreding. Het gaat er om dat toestemming voor dit soort zaken vrijelijk gegeven moet zijn. Dwz dat er geen sprake mag zijn van negatieve consequenties waar de betrokkene niet bereid is om toestemming te verlenen. Een meerprijs moeten betalen als je daar niet toe bereid bent, is volgens de EU zo'n negatieve consequentie.

Daar kun je niet omheen door er enkel een betaalde dienst voor een luttele som van 1ct p/mnd van te maken, en de gratis dienst stop te zetten. Want in specifiek dit geval zijn Meta's diensten binnen de samenleving zo essentieel geworden dat er in bepaalde kringen sprake is van sociale uitsluiting als je geen account neemt. En dat is ook een negatieve consequentie - een nog veel grotere zelfs.

Meta's eigen succes en alomvattende adoptie is de reden dat ze wettelijk op geen enkele manier een model op basis van verplicht toestemming voor gepersonaliseerde advertenties kunnen hanteren.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:21]

Blinkin @mvds1 juli 2024 14:08
Ik heb er geen bron voor maar meen dat iemand dit laatst heeft uitgezocht bij een eerder bericht hier op Tweakers. Ze tracken je nog steeds en mogen deze data doorverkopen. Je ziet zelf alleen op het specifieke platform geen advertenties meer.
pvdheu @Mikeoes1 juli 2024 14:46
Meta verkoopt geen data, Meta matched het profiel waar adverteerders naar zoeken met de het profiel van gebruikers, gebaseerd op de data welke ze hebben. De adverteerder krijgt op geen moment directe toegang tot die data en weet niet wie hun advertenties zien tot aan het moment dat die gebruikers doorklikken naar de adverteerder. En dan hebben adverteerders nog steeds geen toegang tot de data van die gebruiker op FB.
kodak @pvdheu1 juli 2024 16:51
Er zijn tot nu toe alleen beweringen dat het bedrijf niets aan persoonlijke gegevens door geeft. Waarbij er ook nog onduidelijk is wat het bedrijf precies verstaat onder anonimiseren, ongeacht wat ze precies doorgeven of menen voor zichzelf te houden.
Tel daarbij op dat het bedrijf ook liever niets duidelijk maakt en zelfs geheimhouding van klanten eist en deze aanname lijkt dat ze geen persoonlijke gegevens doorgeven is eerder nogal voorbarig.
Sando 1 juli 2024 14:02
Ik snap het niet helemaal. Dat is toch het hele verdienmodel van Facebook? Ik gebruik bewust geen Facebook, Tiktok of Google omdat ik niet getracked en getarget wil worden. Maar je kunt ze toch niet dwingen hun diensten wel gratis aan te bieden, maar verbieden om vervolgens inkomsten te genereren?

Overigens lijkt het me gezond voor t(w)ieners als deze diensten niet langer gratis aangeboden kunnen worden, maar er is natuurlijk een verschil tussen mijn mening en de vrije markt.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 13:21]

dmantione
@Sando1 juli 2024 14:25
De algemene regel geldt hier: Als je niet binnen de ruimte die de wet biedt je geld kan verdienen, moet je een andere baan gaan zoeken. Het is voor Facebook nog steeds toegestaan advertenties te tonen, dat kan evenwel minder lucratief worden dan het nu is. Daar zal Facebook mee moeten leven en als het daar niet van kan leven, dan houdt het op.
Honytawk @Sando1 juli 2024 14:27
Facebook en Google tracken en targeten jou nog steeds ook al heb je geen account.
Hun hele verdienmodel moet verplicht verandert worden, anders gaat ze blijven privacy schenden.
phoenix2149 @Honytawk1 juli 2024 15:40
Precies dat. Heel lang heeft LinkedIN bijvoorbeeld gevraagd mijn contactenlijst open te stellen aan linked in. Dat is al enige tijd niet meer het geval trouwens.

Vervolgens kan iedereen in je contactenlijst een interessant doelwit zijn voor marketing als ze nog geen LinkedIn hebben.
Vexxon @Sando1 juli 2024 14:47
Het is heel simpel, privacy is een basisrecht en Meta mag daar simpelweg niet aan tornen.
Ze mogen prima hun diensten aanbieden en winst maken, zolang ze zich maar aan de regels houden.
Ik snap niet zo goed wat daar moeilijk aan is.
phoenix2149 @Sando1 juli 2024 15:38
Gratis weg geven is niet wat hier wordt afgedwongen. Hier wordt de gebruiker "gedowongen" zijn/haar data beschikbaar te stellen ter verkoop aan de adverteerders voor het gratis gebruik.

Dus je betaald met je privacy of je betaald met je eigen geld. Er is geen optie "Ok met reclame" maar niet op basis van mijn gegevens. Met niet gepersonaliseerde reclame verdienen ze feitelijk minder omdat ze je gegevens niet kunnen verkopen en linken aan de reclame content.
Rogier.Fransen @Sando1 juli 2024 16:10
Je kunt inderdaad niet diensten dwingen om iets gratis aan te bieden. Bij de uitspraak van de Europese Hof over dit onderwerp wordt daarom ook inderdaad vermeld dat een alternatief, al dan niet met kosten verbonden, mogelijk moet zijn. Deze kosten moeten dan wel redelijk zijn. Bij een poortwachter zoals Facebook is privacy nog belangrijker en zijn die ook scherper opgeschreven, daarom is hier nu een schending vanuit de DMA.
Llopigat
@Rogier.Fransen2 juli 2024 03:33
Het hoeft niet per se gratis te zijn, maar als je de dienst gratis aanbiedt, mag je daar niet de eis aan stellen dat de gebruiker akkoord gaat met tracking.
Peahimaui 1 juli 2024 14:00
Hopelijk pakken ze Google met hun Youtube ook aan. Ik ben het spuugzat dat ze allerlei manieren uitproberen om die reclames door mijn strot te duwen en mij te forceren voor hun Premium onzin te betalen. Zulke enorme bedrijven die standaardgebruikers leeg willen zuigen kan ik niet tegen.
iOnoWLIt @Peahimaui1 juli 2024 14:03
Het gaat hier niet om dat ze reclame aanbieden of de hoeveelheid aan reclame.
singingbird @iOnoWLIt1 juli 2024 14:22
Maar het is toch ook een pay-or-okay model? Advertenties zijn gepersonaliseerd en je data wordt vergaard of je schaft premium aan en je kijkt geen advertenties. Denk ik nu te simpel?
iOnoWLIt @singingbird1 juli 2024 14:35
Het moederbedrijf van onder meer Instagram en Facebook dwingt gebruikers om hun persoonlijke gegevens te delen zonder een gelijkwaardig alternatief aan te bieden als de gebruiker dit weigert, aldus de Commissie.
Je kan gepersonaliseerde ads uitzetten binnen YouTube en nog steeds gratis gebruikmaken van de dienst. Meta heeft momenteel alleen een gedeeltelijke opt-out voor bepaalde activiteiten die je doet op hun platforms of helemaal vrij van reclame indien je betaalt. De EU zegt: je moet ook een volledige opt-out aanbieden (met reclame) die ook gratis is (lees gelijkwaardig) net als de versie met gepersonaliseerde reclames.

[Reactie gewijzigd door iOnoWLIt op 22 juli 2024 13:21]

bartvdn @singingbird1 juli 2024 14:48
Dan zou je kunnen zeggen dat Youtube een pay-or-okay-or-not-okay model heeft. Je kunt cookies wijgeren, en ad personalizatie helemaal uit zetten. Je krijgt dan nog gewoon reclame, alleen niet meer persoonlijk afgestemd.

Neemt niet weg dat je bij een tech video nog steeds een grotere kans op tech reclame hebt.
TheDudez @Peahimaui1 juli 2024 15:58
Dan neem je youtube Premium. Of je gebruikt geen youtube. Vrij simpel lijkt mij. Waarom denken een hoop gebruikers dat altijd alles gratis moet zijn? Het is een bedrijf en die moet ook wat verdienen.
kabelmannetje 1 juli 2024 13:45
Hopelijk laat de EU zijn tanden zien en wordt er de maximale boete geint na de volgende stap. Dit soort bedrijven gokken te vaak op een houding van het absoluut minimale te doen waar ze nog net mee weg komen. Ipv zich netjes aan de intentie van onze wetgeving te houden, kan dit hopelijk ook enige bewustwording veroorzaken.
CamelKnight @kabelmannetje1 juli 2024 14:07
Het feit dat die wet er is gekomen en dat de EU daar nu ook stappen op onderneemt (als in: Meta, Apple en Google worden op het matje geroepen) geeft wel aan dat de EU daadwerkelijk ook tanden laat zien.
Je kunt er een heleboel van vinden, maar als de Nexit er ooit van zou komen, zouden dit soort bedrijven dus gewoon hun gang kunnen blijven gaan omdat er geen overheidsinstantie is met voldoende invloed (= voldoende inwoners die ze trachten te beschermen) om hen tegen te houden of in ieder geval bij te sturen.

Geef mij die EU maar, ik ben er blij mee!
Llopigat
@CamelKnight2 juli 2024 03:39
Geef mij die EU maar, ik ben er blij mee!
Mja dit kan dus twee kanten op gaan.

Aan de ene kant is de EU hier goed bezig. Aan de andere kant zijn ze constant bezig onze privacy uit te hollen met dingen als chatcontrol die vorige week nog net met een sisser is afgelopen maar ongetwijfeld weer in het najaar op tafel komt.

Ik heb er niet echt vertrouwen in dat de EU het altijd het beste met de burger voor heeft.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:21]

bzzzt @kabelmannetje1 juli 2024 14:10
Het probleem is dat als bedrijven zich maximaal aan de wet gaan houden hun inkomsten maximaal omlaag gaan.
Wat voor inkomsten kan Facebook genereren zonder die dataverkoop? Als ze de zaak wel op kunnen doeken zonder die inkomsten is het niet zo raar dat ze het minimum willen doen.
Als jij een boete krijgt betaal je ook geen 1000 euro extra om aan te geven dat je je lesje wel geleerd hebt...
Vexxon @bzzzt1 juli 2024 14:48
Wat voor inkomsten kan Facebook genereren zonder die dataverkoop?
Ik zie niet hoe dat relevant is, als het tegen de regels in is mogen ze dat niet doen punt.
Ik ga als huurmoordenaar toch ook niet klagen dat de wet me ervan weerhoudt inkomsten te genereren omdat moord verboden is?
bzzzt @Vexxon1 juli 2024 15:56
Ik denk dat het verkopen/uitwisselen van informatie een moreel stukken grijzer gebied is dan moord, maar goed: het gaat hier om iets dat tot kort geleden volledig was toegestaan en is gebruikt om vrij populaire diensten mee te financieren. Natuurlijk hebben bedrijven er een probleem mee dat er dan ineens restricties opgelegd worden tot op het nivo waar het amper nog mogelijk is iets te verdienen.
Vexxon @bzzzt1 juli 2024 18:38
Nou, het was niet volledig toegestaan l, die bedrijven hebben dit echt niet eerst getoetst of het wel mocht, die hebben dat gewoon gedaan. En bewust jarenlang vaag gedaan over hoe en wat ze aan data verzamelen en bewust de regulerende partijen dwars gezeten.
Dus nee dit mocht niet gewoon, het was vooral onduidelijk welke impact dit had op de privacy van de gebruiker.
bzzzt @Vexxon2 juli 2024 07:10
Als iets nog niet verboden is mag het, dan hoef je niet te toetsen. Dat is het legaliteitsbeginsel.
Vexxon @bzzzt2 juli 2024 08:36
Privacy is altijd al een basisrecht geweest. Dat is echt niet nieuw en dat weten die bedrijven dondersgoed
bzzzt @Vexxon2 juli 2024 11:38
Lees maar eens wat er in de grondwet staat over privacy, daar wordt op geen enkele manier verboden dat gegevens bijgehouden worden. Je hebt alleen het recht om dat te weten en om foute informatie te laten verbeteren.
kabelmannetje @bzzzt1 juli 2024 14:51
Bedrijven moeten zich aan de intentie van de wet houden. Bewust de randen opzoeken kan, maar dan moet men deze forse risicos accepteren.
DLSS @bzzzt1 juli 2024 15:35
Als ze zonder dataverkoop niet rond kunnen komen, heeft hun business case gewoon geen bestaansrecht meer.

Het is geen grondrecht om voor altijd op dezelfde manier geld te kunnen verdienen. Ze zullen moeten shiften, misschien een product ontwikkelen waar mensen daadwerkelijk voor willen betalen of hier totaal wat anders gaan doen.

Als wij in Europa met z'n allen bepalen dat we dit niet willen, dan is het gewoon klaar hier. Er zijn wel meer beroepen en business cases uit het verleden die niet meer bestaan als gevolg van inzichten en maatschappelijke veranderingen.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 13:21]

bzzzt @DLSS1 juli 2024 16:00
Als wij dat in Europa allemaal zouden vinden zou het klaar zijn, maar een grote groep mensen heeft lak aan privacy en zien dit als de EU die hun favoriete sociale 'speeltje' afpakt. En daar spint de politieke populistische flank die de EU overal de schuld van geeft weer garen bij.
DLSS @bzzzt1 juli 2024 16:49
Het zou alsnog klaar zijn, ook als een deel van de mensen het er niet mee eens is.

In een democratie heb je natuurlijk altijd mensen die het niet eens zijn met democratische besluiten, regels en wetten. Je kunt nu eenmaal geen regels en wetten maken waar iedereen het mee eens is. Bij een populatie van 450.000.000 mensen, zoals in de EU, heb je al snel miljoenen mensen die het oneens zijn. (Al zou echt 99% het eens zijn met een wet en 1% niet, dan heb je alsnog 4,5 miljoen mensen die er tegen zijn.)

Populisten zullen overigens tegen dezelfde problemen aanlopen als zij de regels en wetten gaan bepalen.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 13:21]

bzzzt @DLSS2 juli 2024 07:04
Jij gelooft dat de groep die privacy bewust op wil geven voor gratis apps maar 1 procent van de bevolking is?
DLSS @bzzzt2 juli 2024 13:31
Hmm, nee dat is niet wat ik bedoelde. Ik schreef met zo veel woorden dat je als 99% voor is, en slechts 1% tegen, je al 4,5 miljoen tegenstanders hebt. Ik verbaas me dus niet dat er altijd miljoenen mensen tegen welk besluit dan ook zijn.

Ik heb geen idee hoeveel procent deze specifieke groep is. Bij de maatregelen tegen Apple heb ik in elk geval de indruk dat de meeste mensen het er mee eens zijn en dat die groep zelfs steeds meer groeit.

Maar goed, verder dan indrukken zullen we niet komen want er is geen goed onderzoek beschikbaar. Persoonlijke denk ik in elk geval dat het goed is dat Facebook naar een ander business model gaat zoeken voor Europa.
dez11de @kabelmannetje1 juli 2024 14:10
Als je issues hebt met de minimale voorwaarden van de intenties van de wetgeving moet je bij de wetgever zijn.
kabelmannetje @dez11de1 juli 2024 14:49
De wet is volstrekt helder, maar het is niet een natuurwet. Daarom is hier ook een extra interpretatie nodig, namelijk of de intentie van de wet geschonden is.
Auredium 1 juli 2024 13:50
Persoonlijk zie ik liever een systeem waarbij persoonlijke data niet aan derden mag worden doorverkocht. Ik begrijp dat dit het hele advertentiemodel om zeep helpt maar het is juist dat model wat veel problemen veroorzaakt.

Als ik een account aanmaak bij Platform A en die verkoopt dan weer mijn data door aan Firma B die het vervolgens doorverkoopt aan C,D en E en daar zit ook maar 1 rotte vis bij omdat iemand lui is met zijn partner controle dan zijn feitelijk de rapen al gaar. Ik begrijp best dat een Social Media platform een hoop gegevens binnen harkt maar ik vind dan minimaal dat ze alle data moeten anonimiseren en eigenlijk liever dat doorverkoop helemaal de grond in wordt geboord. Dan maar niet Social Media gebruiken, ervoor betalen om een model wat niet afhankelijk is van persoonlijke info verhandelen.
mvds @Auredium1 juli 2024 13:57
Dus jij vind het pas een probleem wanneer er een "rotte vis" bij zit? Ik vind het al een probleem bij het feit dat het schijnbaar normaal gevonden moet worden dat bedrijven data over mij mogen verzamelen en verkopen zonder dat ik daar enige zeggenschap over heb.

Ik heb geen Facebook en Instagram, maar ik weet dat omdat Meta ook eigenaar is van WhatsApp, ze toch veel data over mij hebben. Er is vrijwel niet onderuit te komen. Zelfs wanneer ik geen WhatsApp gebruik, dan nog is mijn data niet veilig, omdat de social media integraties veel te ver doorgetrokken zijn. Je kan vrijwel niks op internet doen, zonder dat bedrijf X jouw data krijgt, en dus verkoopt. En niks op internet doen, dat is ook niet mogelijk, aangezien veel bedrijven alleen nog maar via internet te benaderen zijn.
hamsteg @mvds1 juli 2024 14:36
Gratis diensten betaal je met je browser gegevens, wie dat nu nog niet weet hoort niet op het internet thuis. Wil je jezelf afschermen dan betaal je daar een marktwaarde voor. Vroeger "kocht" je MicroSoft Word, tegenwoordig koopt je een licentie op het online-product. Wat de meeste mensen willen is volledige functionaliteit en niet betalen; dat gaat niet werken, er moet geld rollen.

Ik vind de weg die de EC insteekt ook shady. Als bedrijven iets ontwikkelen, moeten ze ook inkomsten kunnen genereren (ik weet dat dit niet populair is en dat alles gratis moet, maar bedrijven hebben een business case nodig om medewerkers te kunnen betalen). Een tussenweg gaat niet fijn worden, de inkomsten moeten de kosten van de ontwikkeling kunnen dekken dus in de reactie van de EC met minder advertenties betekent dit ook minder functionaliteit krijgen. Wordt het verhaal voor de consument alleen maar complexer van:
  • niet gebruiken, geen privacy issue = geen functionaliteit
  • wel gebruik - niet betalen - minimale privacy impact = beperkte functionaliteit
  • wel gebruik - niet betalen - veel privacy impact = volle functionaliteit
  • wel gebruik - wel betalen - geen privacy (?) impact = volle functionaliteit
Ik denk zelfs dat dit averechts gaat werken want FMO gaat de tweede optie onbenut laten en dus blijft optie 3, het huidige model, de grote voorkeur. Alleen een privacy bewuste groep gaat hier mogelijk van gebruik maken - ik denk eerder optie 1 met een alternatief.
Maurits van Baerle
@hamsteg1 juli 2024 14:56
Ik vind de weg die de EC insteekt ook shady. Als bedrijven iets ontwikkelen, moeten ze ook inkomsten kunnen genereren (ik weet dat dit niet populair is en dat alles gratis moet, maar bedrijven hebben een business case nodig om medewerkers te kunnen betalen).
Nou ja, bedrijven hebben geen recht op hun business model of winst. Als een bedrijf of business model alleen kan functioneren door de wet te overtreden noemen we dat een criminele organisatie.

In dit geval zou je kunnen zeggen dat als Meta hun business model niet kan laten werken zonder het onrechtmatig verkopen van gebruikersdata dan hebben ze dus geen functionerend business model.
CAPSLOCK2000
@hamsteg1 juli 2024 15:16
Gratis diensten betaal je met je browser gegevens, wie dat nu nog niet weet hoort niet op het internet thuis.
Bij een normaal product verwacht ik dat de prijs van te voren duidelijk is. Hier weet je niet wat de prijs is, dat is geen normale manier van betalen.
Verder vind ik het geen sterke redenering dat je dat maar moet weten als je op internet zit.
Als ik zeg dat bedrijven maar moeten weten dat films en games worden gekopieerd en gedownload als ze op internet gezet worden leggen ze zich daar ook niet mee.
Wat de meeste mensen willen is volledige functionaliteit en niet betalen; dat gaat niet werken, er moet geld rollen.
Ik spreek even voor mijzelf niet voor "de meeste mensen" maar ik wil helemaal geen Facebook/Meta/WA gebruiken. Helaas kun je er haast niet om heen. Ik kom een heel eind, maar af en toe is dat wel erg lastig en betekent het dat ik andere, niet-gerelateerde, zaken moet laten. Zo heeft een lokaal concertpodium/club waar ik graag kom hun agenda alleen maar op FB staan. Het is ook geen plek waar je overdag even gezellig binnen loopt om de agenda te bekijken.
Uiteraard zit het probleem voor een deel bij die club. Het is hun keuze om FB te gebruiken en dus mensen uit te sluiten die daar niet komen. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat het een bewuste keuze is en dat ze niet beter weten dan dat FB de plek is om al je feestjes te melden. Ik zou misschien eens contact op moeten nemen om het uit te leggen, maar ook contact loopt via FB. Zelfs als ik het uitgelegd krijg denk ik niet dat ze dat voor voor gaan aanpassen.

Op zich is dat allemaal vrije keuze van vrije partijen. Ik zou precies hetzelfde probleem kunnen hebben met de eerste de beste webhoster. Tegelijkertijd is Meta zo groot dat je er eigenlijk niet om heen kan. Daarom vind ik het goed dat de EU burgers beschermt als die dat zelf niet kunnen.
Ik vind de weg die de EC insteekt ook shady. Als bedrijven iets ontwikkelen, moeten ze ook inkomsten kunnen genereren (ik weet dat dit niet populair is en dat alles gratis moet, maar bedrijven hebben een business case nodig om medewerkers te kunnen betalen).
Dat betekent niet dat bedrijven dan maar zomaar alles mogen. Als ik wapens produceer mag ik die ook niet zomaar verkopen maar zal ik me toch aan alle wetten moeten houden. Als ik niet kan overleven als mijn pistolen en vlammenwerpers niet in de supermarkt verkocht mogen worden dan is dat mijn probleem.
Geld verdienen staat niet boven de wet.
Een tussenweg gaat niet fijn worden, de inkomsten moeten de kosten van de ontwikkeling kunnen dekken
Met 40 miljard winst per kwartaal geloof ik dat de kosten wel gedekt zijn en er nog wel wat speelruimte is.
dus in de reactie van de EC met minder advertenties betekent dit ook minder functionaliteit krijgen. Wordt het verhaal voor de consument alleen maar complexer van:
Daar vrees ik ook voor. Mijn conclusie is alleen dat de EU de teugels nog harder moet aanhalen zodat burgers niet de dupe worden van de situatie en zich alsnog gedwongen voelen om hun info te delen.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 13:21]

mvds @hamsteg1 juli 2024 14:47
Maar van mij hoeven die diensten niet gratis te zijn, maar je hebt nu 2 opties waarbij eentje gratis is, eentje geld kost, maar bij beide diensten geef je toestemming om jouw data te verkopen. Er is geen (eventueel duurdere) optie waarbij jouw data niet mag worden doorverkocht.

Het is toch van de zotte dat dit soort diensten, en ook bijvoorbeeld Youtube, geld mogen vragen om jou geen reclames te laten zien, maar vervolgens op de achtergrond nog steeds geld mogen verdienen aan jouw data? Niets weerhoud ze om jou helemaal dol te spammen met reclame zodat je, als je het product wilt gebruiken, wel een betaalde abbo MOET afsluiten (ja ja, je moet niks... bla bla) om niet steeds gestoord te worden door reclame.

En je betaald alleen voor het reclame vrij deel... Niet voor de bescherming van je data
CAPSLOCK2000
@Auredium1 juli 2024 15:25
Persoonlijk zie ik liever een systeem waarbij persoonlijke data niet aan derden mag worden doorverkocht.
Dat gaat hier niet werken want FB verkoopt de data niet direct door maar maakt er vooral zelf gebruik van.
Ik denk dat een verbod op gepersonaliseerde advertenties een betere manier is om hetzelfde doel te bereiken. Zonder gepersonaliseerde advertenties heeft het weinig zin om gedetailleerde informatie te verzamelen.
R4gnax
@CAPSLOCK20002 juli 2024 12:12
Je houdt dan nog afstemming van gepersonaliseerd winkelaanbod over; en zaken als fraudebestrijding.
Maar inderdaad; de giga-grote angel van direct marketing is er dan wel uit. Kunnen ook meteen alle shady tokos die binnen het ad-tech wereldje op of over de rand van de wet opereren om daar een slaatje uit te slaan, op gaan doeken.
Ik ben voor. 👍

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:21]

phoenix2149 @Auredium1 juli 2024 15:32
Hoezo werk je de advertentie wereld om zeep? Dus wat jij zegt: Advertentie wereld werkt niet zonder gepersonaliseerde reclame. Ik zeg: waarom komt er dan nog steeds reclame op de normale TV waarvan de totaal geen data beschikbaar hebben van/over mij.

Mijn data mag gewoon niet zonder mijn toestemming aan derden gegeven worden Punt uit. Hier hebben wij een wet voor wat GDPR (VAG in NL) heet. Het is toch van de zotte dat dit geaccepteerd wordt?

Smoes: ja maar staat in onze algemene voorwaarden dat we je data mogen gebruiken voor commerciële doeleinden. Het hele kleine lettertjes idee begint wel een beetje oud te worden en telkens moet dan weer de EC bemoeien, maar het kwaad is al geschied. De bedrijven weten al veel te veel van ons.
Deguchi 1 juli 2024 14:52
Is helemaal ok voor mij. Ik heb voor optie 3 gekozen: verwijder mijn accounts.
Ik gebruikte Facebook en Instagram zelf al helemaal niet intensief, maar toch sta ik versteld van de mentale rust en ruimte dat het verwijderen van dit soort apps voor mij teweeg brengt. Gedaan met alle negativiteit op Facebook en al het onbereikbare/onrealistische weergaves van "realiteit" op Instagram!

Nu nog van Whatsapp af geraken, dat wordt moeilijker :'(
MrFax 1 juli 2024 16:35
Weer een stap in de richting van de dood van persoonlijke advertenties. Nu na velen jaren blijkt dat er veel te veel informatie wordt vergaard voor persoonlijke advertenties, en dat ook na anonimisering vaak de data alsnog naar een persoon geleidt kan worden.

Binnen nu en 2030 denk ik dat binnen de EU persoonlijke advertenties helemaal zullen verdwijnen, omdat het gewoon wettelijk te lastig gaat worden om dit op een fatsoenlijke manier in te voeren.
moonlander 1 juli 2024 13:51
Vind dit wel weer te ver gaan. Er zijn 2 opties, waarom dan nog een middenweg kiezen?
dabrainz @moonlander1 juli 2024 13:56
Omdat schijnbaar een van de twee opties niet aan de gestelde wet- en regelgeving voldoet.
Dus eigenlijk kun je óf betalen, of je wordt middels breken van regels uitgeknepen.
hamsteg @dabrainz1 juli 2024 14:38
De derde optie is er ook al, niet gebruiken.
dez11de @moonlander1 juli 2024 14:18
De 3e optie is om vriendelijk te bedanken voor de opties die meta je biedt en door te gaan met je leven.
sixtiek @dez11de1 juli 2024 14:34
De echte derde optie is je account opzeggen en laten verwijderen, en dan door te gaan met je leven. Echter, in de huidige situatie moet je om je account op te kunnen zeggen alsnog eerst inloggen, waarbij je dus alsnog met de pay-or-ok-wall geconfronteerd wordt |:( .

Leuk neveneffect :X : zolang je niet inlogt en je account verwijdert verzamelt Meta nog steeds data over je met dank aan je vrienden die je taggen in foto's, je een fijne verjaardag wensen, je vragen hoe je vakantie in <vakantieoord> is enzovoort.
R4gnax
@sixtiek2 juli 2024 12:16
Dat doen ze ook als je je account wel sluit.
Dan wordt er gewoon adhv diezelfde soort gegevens die via anderen gedeeld worden, maar wel betrekking op jou hebben, een schaduwprofiel opgebouwd - wat zodra je een account aan zou maken, ook weer daaraan terug gekoppeld zou worden.

Zou me ook niets verbazen als account verwijdering in die zin gewoon een soft-delete is waar alle gegevens niet verwijderd worden, zoals wettelijk vereist is, maar gewoon weer een schaduwprofiel in verdwijnen.

Het is Meta - daar hoeft niet eens eerst meer rook geconstateerd te worden om te weten dat er vuur is.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 13:21]


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