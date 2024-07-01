EU: Meta schendt DMA-regels met pay-or-okaymodel Instagram en Facebook

De Europese Commissie beschuldigt Meta van het niet naleven van de Digital Markets Act. De techgigant zou met zijn pay-or-okayadvertentiemodel de Europese regels overtreden, zo blijkt uit een voorlopige conclusie van de Commissie.

Volgens de Europese Commissie voldoet het pay-or-okaymodel van Meta niet aan de Europese regels. Het moederbedrijf van onder meer Instagram en Facebook dwingt gebruikers om hun persoonlijke gegevens te delen zonder een gelijkwaardig alternatief aan te bieden als de gebruiker dit weigert, aldus de Commissie.

Meta introduceerde in november 2023 een advertentiemodel waarbij Europese gebruikers van Instagram en Facebook de keuze hebben tussen ofwel een betaald abonnement van 10 of 13 euro zonder reclame ofwel een gratis versie met gepersonaliseerde advertenties. De Europese Commissie neemt het Meta kwalijk dat gebruikers niet kunnen kiezen voor een middenweg, oftewel een gratis dienst die minder persoonlijke data verzamelt voor het tonen van advertenties.

De Europese Commissie heeft Meta ingelicht over de bevindingen. De techgigant krijgt de tijd om op het voorlopige standpunt van de Commissie te reageren. Mocht het bedrijf de beschuldiging onvoldoende kunnen weerleggen, dan kan Meta op een boete rekenen van maximaal tien procent van de totale wereldwijde omzet. Bij herhaalde overtredingen kan dit oplopen tot twintig procent. Het onderzoek naar Meta wordt uiterlijk op 25 maart 2025 afgerond, oftewel een jaar nadat de Commissie het onderzoek is gestart.

Vorige maand bracht de Europese Commissie ook een voorlopige conclusie naar buiten over Apple. De iPhone-maker schendt volgens de Commissie de Europese regels met zijn App Store. Zo zou de keuzevrijheid van consumenten beperkt worden, doordat ontwikkelaars in hun apps niet mogen doorverwijzen naar goedkopere manieren om een abonnement af te sluiten. Ook vraagt het bedrijf volgens de Commissie een te hoge vergoeding aan appontwikkelaars.