EU: Meta mag Facebook-account niet meer linken aan Marketplace

Meta moet Facebook Marketplace ontkoppelen van Facebook, zo heeft de Europese Commissie bepaald. Ook krijgt Meta een boete van bijna 800 miljoen euro vanwege het bevoordelen van de eigen Marketplace en het benadelen van concurrenten.

Facebook: Marketplace
Facebook: Marketplace

Doordat Facebook en Facebook Marketplace gekoppeld zijn, kan Meta zijn Marketplace-advertenties bij Facebook-gebruikers laten zien en zo een voordeel behalen voor de eigen dienst, meldt de Europese Commissie. Bovendien gebruikte Facebook advertentiedata van andere online marktplaatsen voor de eigen Marketplace-dienst en dat mag ook niet.

Meta moet Facebook Marketplace loskoppelen van Facebook, waardoor het waarschijnlijk een apart systeem van accounts moet opzetten voor Marketplace en advertenties niet meer bij gebruikers in de feed mag zetten. Ook mag het niet langer data van andere aanbieders van marktplaatsen gebruiken ten behoeve van de eigen dienst.

De Europese Commissie legt Meta bovendien een boete op van 797,72 miljoen euro. De hoogte is berekend op basis van de omzet die Meta behaald heeft dankzij de oneerlijke handelspraktijken met Marketplace.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 15:26 78

14-11-2024 • 15:26

78

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Reacties (78)

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wildhagen
@PredCaliber214 november 2024 15:53
Alle grote Amerikaanse tech bedrijven zouden voor straf allemaal terug moeten trekken uit de EU
Dat zou een héél domme zet van die bedrijven zijn. De EU is één van de grootste economische machtsblokken, waar dit soort bedrijven een zeer aanzienlijk deel van hun inkomsten vandaan halen.

Je daaruit terugtrekken zou een hele domme actie voor je bedrijf zijn. Je verliest meteen enorm veel marktaandeel aan concurrenten dan. Plus inkomsten.

En laten we eerlijk zijn, 800 miljoen euro is voor dit soort bedrijven geen enorm bedrag. Meta had in 2023 een omzet van 135 miljard dolllar. Die 800 miljoen is dus nog geen 0,6 procent van hun omzet.

Elk bedrijf dient zich aan de wet te houden. Doet men dat niet, lijkt het me terecht om een boete op te leggen. Een boete van 1000 euro gaat dan écht niet helpen.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 14 november 2024 15:53]

Tintel
@wildhagen14 november 2024 18:19
Het stomme is; eigenlijk zijn dit economische delicten - typische delicten die heel zwaar worden aangepakt met financiele sancties. Maar iedereen kan uitrekenen dat dit dus niet zo heel zwaar is. Dus waarom zo mild?
Superstoned @Tintel16 november 2024 09:34
Lobbyen. Ze geven enorme bedragen uit aan het omkopen van politici. In de VS “kost” een senator maar zo’n 50k. Nu zij ze daar enorm makkelijk te kopen, zie natuurlijk ook Trump, maar met genoeg geld kan het overal. We zijn allemaal mens.

Bedrijven met een omzet van tientallen miljarden zouden in een echt vrije markt niet moeten bestaan - het is meestal corruptie, regels breken, gebrek aan toezicht en regulatory capture wat bedrijven zo groot laat worden.
Martijn.C.V @PredCaliber214 november 2024 16:03
De jaarwinst van Meta in alleen al 2022 was 23 miljard dollar, de boete is daar 3,5% van. Maar, als je je bedenkt dat het dus al veel langer van toepassing is, is de boete eerder richting <1% van hoeveel winst ze hebben gemaakt.

Wat dus eigenlijk meevalt. In mijn ogen is de EU juist de weg aan het vinden! Stoppen met droog genomen worden door die grote corporaties. Dit is ONZE grond, dus ONZE regels.

En als ze voor een magische reden vertrekken: Mooi, dan maken nu lokale initiatieven weer een stuk meer kans!

offtopic:
Ik snap nooit zo goed waarom mensen het opnemen voor miljardenbedrijven die meermaals al hebben aangetoond geen F te geven om ons, alles voor winstmaximalisatie. Als ze je moeder konder verkopen deden ze dat. En daarna een "Oh oepsie, dat was niet de bedoeling hoor!".

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 14 november 2024 16:58]

Bender @Martijn.C.V14 november 2024 16:52
Je hebt een typ/leesfout gemaakt in je bedragen.

In 2022 was de winst $ 23,2 miljard. Dus ik denk dat je de eerste 2 gemist hebt en daardoor een aanzienlijk verschil maakt in je berekening.
Martijn.C.V @Bender14 november 2024 16:54
Jup, thanks :) Even updaten

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 14 november 2024 16:54]

copi @Martijn.C.V15 november 2024 10:07
Het is wel zo dat marketplaces waarschijnlijk maar voor een klein deel van deze winst zorgt.
Dus nu is dat onderdeel ineens niet meer winstgevend en is de maatregel wel effectief
Kroesss @PredCaliber214 november 2024 15:59
800 miljoen euro is grofweg 850 miljoen Dollar.

Meta maakte in 2023 39,1 miljard Dollar winst. 850 miljoen is dan 2,1% van de winst. Het is echt niet zo alsof ze nu ineens aan de bedelstaf zitten.
watercoolertje @PredCaliber214 november 2024 17:20
Alle grote Amerikaanse tech bedrijven zouden voor straf allemaal terug moeten trekken uit de EU, en een aansluit boete vragen aan de EU als ze uiteindelijk schoorvoetend ze toch weer terug willen. Want tsja, ook te duur betaalde EU mensen moeten uiteindelijk toch ook hun iPad voor hun kinderen kunnen droppen.
Ik zeg doen, maar dan juist geld vragen om hier weer terug te komen, want ze willen graag ons geld, wat veeeeeeel meer is dan de boetes die ze zo nu en dan krijgen.

Op basis van die 2023 cijfers lopen ze hier dan (in een jaar!) ongeveer 30 miljard omzet mis en ongeveer 8.5 miljard winst. Ze verdienen hier meer dan 10x wat de boete is :D

Zou jij 1000 euro verruil voor 100 euro? Denk het niet :Y) FB dus ook niet...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 14 november 2024 17:29]

Kcirtap @PredCaliber214 november 2024 21:14
Facebook/Meta? Daar zijn veel klantvriendelijkere alternatieven voor. Helaas gaan de mensen daar pas gebruik van maken als deze draak verdwenen is.
hikashuri @PredCaliber214 november 2024 23:50
Boetes zijn gebaseerd op een percentage van de globale omzet, dat is voor ieder bedrijf hetzeflde.

Vervolgens gaan de US bedrijven hiervoor ook niet wegtrekken, omdat deze boetes voor alle grote bedrijven al een ingecalculeerd risico is. Of denk jij echt dat de bedrijven niet berekenen of het risico de boete waard is?

[Reactie gewijzigd door hikashuri op 14 november 2024 23:56]

Nimac91 @PredCaliber215 november 2024 02:36
Ik ben het enigzins eens met het feit dat de boete volstrekt belachelijk is voor een functie in een app die al op sterven zit en vrijwel niet gebruikt wordt in europa.

Althans in Nederland hebben we markplaats. Tevens bestaat Ebay nog en heb je zat concurrentie. Ik denk juist dat het mooie van Marketplace van Facebook de betrouwbaarheid is omdat het gekoppeld staat aan een profiel.

Dat de EU nu even bepaald dat dat niet kan slaat nergens op. Wanneer komt volgens de EU het punt dat iets los gekoppeld moet zijn? Facebook is niet dominant als app. Absoluut niet. Instagram is groot, whatsapp is groot en messenger is groot. Dat zijn de 3 grote apps van Meta.

Ik zie niet hoe marketplace groter is dan Ebay binnen europa.
copi @Nimac9115 november 2024 10:10
Zelf heb ik het niet gebruikt maar van horen zeggen is juist de moderatie en beveiliging van de marketplaces ondermaats. Profiel is namelijk zo aangemaakt en daarnaast hebben sommigen natuurlijk er helemaal geen boodschap aan wat anderen vinden van wat ze doen....
Maar correct me if I'm wrong natuurlijk

[Reactie gewijzigd door copi op 15 november 2024 10:10]

TV_NERD 14 november 2024 15:30
Laat me maar even advocaat van de duivel spelen: Voor mij werkt FB marketplace veel te goed en is het enorm prettig dat ik het profiel kan zien van wie ik iets ga kopen. Ik vind dit zelf een slechte ontwikkeling. In de 5 EU landen waar ik gewoond heb was er naast FB marketplace een levendige handel op de lokale "marktplaats" tegenhangers en heb ik nooit het gevoel gehad dat FB hier een monopolie op had, of ging krijgen. Voor mijn gevoel de eerste keer dat de EU zijn doel voorbij schiet v.w.b het aan banden leggen van tech monopolies.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 14 november 2024 15:30]

borbit @TV_NERD14 november 2024 15:55
Ik neem aan dat je dan straks met gewoon makkelijk je facebook account handmatig kan koppelen aan marketplace?

Hoe is dit anders als Tweakers en Vraag & Aanbod? Of moet dat straks ook losgekoppeld?
Ultimus XI @borbit14 november 2024 16:25
Deze regels gelden alleen voor 'tech-reuzen' en (internationale) megaplatforms. Tweakers valt niet onder die definitie.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 14 november 2024 16:29]

borbit @Ultimus XI14 november 2024 16:28
Naar Nederlandse maatstaven zou ik DPG media groep, waar Tweakers onder valt toch wel als groot bedrijf bestempelen.
Ultimus XI @borbit14 november 2024 16:32
Dat zou kunnen, maar dan kun je nog denken aan de volgende vragen: Is elke DPG media gebruiker automatisch een Tweakers gebruiker? Ziet elke DPG gebruiker het Vraag & Aanbod knopje?

Voor zover ik weet, zijn accounts gescheiden tussen de verschillende websites van DPG en zie je Vraag & Aanbod alleen bij Tweakers zelf. Dan zou ik niet denken dat DPG als geheel misbruik maakt van haar machtspositie in het medialandschap en daarmee een (oneerlijk) voordeel geniet bij V&A.

Maar goed, ik heb er verder ook geen verstand van. Ik zie alleen verschillen met de situatie rondom Facebook - Marketplace.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 14 november 2024 16:33]

borbit @Ultimus XI14 november 2024 16:38
Ik heb er ook geen verstand van. Maar je niet iedere Meta gebruiker zit op facebook. En niet iedere facebook gebruiker gebruikt marketplace.

Meta > Facebook > marketplace / DPG > Tweakers > vraag en aanbod
Ultimus XI @borbit14 november 2024 22:33
Ik denk toch dat je het bereik van Tweakers in het algemeen ietsje overschat en de verhouding Facebook t.o.v. Meta ietsje onderschat in die vergelijking.
watercoolertje @borbit14 november 2024 16:33
Hoe is dit anders als Tweakers en Vraag & Aanbod? Of moet dat straks ook losgekoppeld?
Dat Tweakers geen machtspositie heeft die FB wel heeft...
Verwijderd @borbit14 november 2024 19:48
Hoe is dit anders als Tweakers en Vraag & Aanbod? Of moet dat straks ook losgekoppeld?
Het is zo anders dat Tweakers V&A niet per definitie losgekoppeld is en dus gelinkt hoeft te worden, iets wat dus wel bij Facebook en Marketplace zou moeten gebeuren.

Eigenlijk dus gevalletje, meten met twee maten hoewel de omvang van Tweakers wel aanzienlijk kleiner is dan Facebook. Niet voor niets valt Facebook en daarmee dus ook Meta onder techreuzen en Tweakers niet.
ronansoleste @TV_NERD14 november 2024 15:33
Dus het feit dat het voor jou werkt betekend dat ze de concurrentie mogen belemmeren? Rare redenatie
Stoffel @ronansoleste14 november 2024 15:40
Heb je de rest van de post ook gelezen? Ik ervaar ook juist een heel gezonde concurrentie tussen de verschillende online marktplaatsen en zie helemaal niet dat Meta hier een monopolie heeft of gaat verkrijgen. Wie is er dan uit de markt gedrukt?
Ultimus XI @Stoffel14 november 2024 15:44
Moet er eerst een partij uit de markt gedrukt worden dan? Ben je dan niet al te laat?

Het überhaupt starten van een Marktplaats-concurrent is voor een enorm platform als Facebook gewoon tig keer makkelijker dan voor een andere nieuwkomer en dat gaat niet om het financiële voordeel van een groot bedrijf, maar omdat ze het gewoon als extra knopje kunnen toevoegen en koppelen aan en combineren met alle gegevens die ze al verzamelen.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 14 november 2024 15:45]

ilaurensnl @Ultimus XI14 november 2024 16:23
Stel ik maak een verkoop platform, maar het loopt niet zo goed, Ja, heb weinig mensen maar Marktplaats heeft erg veel mensen die er gebruik van maken.

Kan ik dan ook niet zeggen Marktplaats heeft een monopolie? Moeilijk allemaal..
Ultimus XI @ilaurensnl14 november 2024 16:28
Als ze een monopolie hebben, kan daar zeker wat aan gedaan worden, maar dat zal dan vanuit Nederland gebeuren.

Dat zijn andere regels dan waar het hier om gaat. Hoewel het hier niet wordt genoemd, neem ik aan dat deze boete komt vanwege de DMA, de digital markets act. Die geldt alleen voor de grootste digitale platforms. https://www.cookieinfo.ne...-digital-markets-act-dma/
watercoolertje @ilaurensnl14 november 2024 16:31
Kan ik dan ook niet zeggen Marktplaats heeft een monopolie? Moeilijk allemaal..
Kan je best zeggen, alleen een monopolie hebben mag en is helemaal niet illegaal.

De macht van die monopolie gebruiken om andere markten ook (volledig) in bezit te krijgen dat mag niet en dat is illegaal. En dat is wat hier speelt :)

De macht van FB wordt gebruikt om hun marketplace een voordeel te geven op concurrentie, waardoor concurrentie het (uiteindelijk, hoeft niet in 1 dag te gebeuren) het nakijken heeft.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 14 november 2024 16:32]

ronansoleste @Ultimus XI14 november 2024 15:56
Ja idd. Als er partijen uit de markt gedrukt zijn is het te laat. Dit is juist om exact dat te voorkomen. Het waarborgt een gezonde markt door het speelveld enig sinds gelijk te maken
Rhinosaur @ronansoleste14 november 2024 16:31
Voor mij is het nieuwe model fantastisch. Ik wil niks te maken hebben met Facebook, maar Marketplace lijkt me heel nuttig. Ik ga het niet gebruiken tenzij het los van Facebook werkt.
Verwijderd @TV_NERD14 november 2024 17:26
Voor alle concurrentiebeperkende praktijken van deze tech reuzen zou de EU gewoon moeten eisen dat er een dwangsom opgelegd wordt zolang er geen gratis en publieke API voor de functionaliteit beschikbaar is gemaakt. Dan kan de concurrentie soortgelijke functionaliteit inbouwen en verliest de consument niets. Daarnaast mag er nog een extra som of iets dergelijks afgedwongen worden voor het bekomen vd dominante positie.
Jurgen75 @TV_NERD14 november 2024 17:27
Volledig akkoord, de EU is de laatste tijd helaas een beetje te voortvarend met zijn regulerende tussenkomsten. Dit is duidelijk een voorbeeld, van waar de ervaring voor mij er na de tussenkomst van de EU op gaat achteruitgaan ... idem voor het niet uitrollen van bepaalde AI-diensten in de EU. ;(
Tintel
@TV_NERD14 november 2024 18:07
Niet zozeer advocaat van de duivel. Het is wel vaker zo dat misstanden bij grotere spelers zoals FB, toch echt wel een voordeel hebben voor een kleine groep. Logisch ook - dat is de reden dat ze het kunnen doen want ergens is er geld mee verdiend en dat werkt alleen als er dus ergens voor een partij een voordeel te halen valt.
Voor mijn gevoel de eerste keer dat de EU zijn doel voorbij schiet v.w.b het aan banden leggen van tech monopolies.
Nee, want ze misbruiken hoe dan ook een dominante positie.

En ik snap echt wel dat het gunstig uit kan pakken. Dat geldt bijv. ook voor verplichte identifactie van FB gebruikers - heb je dus altijd een echt persoon tegenover je... Heel handig bij onderlinge handel.
Maar de neveneffecten zijn verschrikkelijk.
kabelmannetje @TV_NERD14 november 2024 15:53
Jij moet in het team van juridisch deskundigen van Meta gaan zitten. Dan had jij glashelder de juridische dwalingen kunnen aanwijzen en was Meta een miljard rijker. En jij met jouw uurtarief, idem.
copi @TV_NERD15 november 2024 10:12
Zal het ook niet als precedent en waarschuwing worden ingezet, ook richting andere grote tech bedrijven?
Alles zomaar koppelen en gebruiken om een nieuwe markt te veroveren of onder de duim te houden kan consequenties hebben...
ReVision. 14 november 2024 15:28
No worries, Meta gaat dit gewoon aanvechten en over een jaar of drie lezen we ergens een kopje op tweakers dat een hogere rechter of hof de boete ongeldig/onterecht heeft verklaard.
Xfade @ReVision.14 november 2024 15:34
Denk dat de boete wel blijft maar dat door het aanvechten ze eerst nog hun gangetje blijven gaan. Om dan over een paar jaar te betalen en beter te beloven.
Martijn.C.V @Xfade14 november 2024 15:38
Zou de wetgeving daar niet rekening mee houden? Het is 800mln op dat moment. Als je het dan drie jaar rekt, en als je dus schuldig bent drie jaar langer de situatie gebruikt hebt, wordt de boete dan hoger?

Mogelijk niet de oorspronkelijke boete (jaar 0 -> 1), maar wat de "1 -> xxx" periode, als een tweede oid?

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 14 november 2024 15:55]

bzzzt @Martijn.C.V14 november 2024 15:48
Alleen als je gewoon doorgegaan bent met de illegale praktijken.
Zou wel vreemd zijn dat een boete stijgt omdat de rechtszaak lang duurt. Dat hoeft niet per se aan de aangeklaagde te liggen en het delict is hetzelfde.
Maar wat nu als je onschuldig blijkt te zijn en veel business hebt gemist? Betaalt de overheid dan ook de gemiste inkomsten weer terug?
Martijn.C.V @bzzzt14 november 2024 15:57
In principe is er besloten dat het verboden is toch? Dan besluit je die conclusie aan te vechten, dat is je goed recht, maar je neemt dus nu een gok: Want als je dit na 3 jaar alsnog verliest, heb je het dus nog 3 jaar verkeerd gedaan. Mogelijk dat er een vorm van compensatie is, of niet de volle mep oid.
bzzzt @Martijn.C.V14 november 2024 16:03
Het is voor techbedrijven een lastige spagaat, want de aandeelhouders (zoals jouw pensioenfonds) eisen winst en als je al te makkelijk zakelijke kansen laat liggen die mogelijk gewoon legaal zijn verdien je dus veel minder dan je anders had gedaan.
Soms is het dan beter om het risico op een boete maar te nemen.
Tintel
@bzzzt14 november 2024 18:03
Soms is het dan beter om het risico op een boete maar te nemen.
Hoezo soms? Deze boetes betreffen eigenlijk een economisch delict en dat wil zeggen: de winstkans is hoog (en duidelijk want anders stoppen ze er zelf wel mee). En als je vervolgens een grote speler bent met ruime reserves dan is het een prima bedrijfstrategie - alleen maatschappelijk gezien bijzonder onwenselijk.

Het is bijv. net als winkeldiefstal die 100 euro boete kan opleveren maar hetgeen wat je steelt is een veelvoud daarvan en je had toch geen werk en eerder gestolen producten zijn niet traceerbaar. Dus wat kan er gebeuren? De kans op 100 euro boete is echt geen 100%. En de repercussies zijn beperkt; even buiten gevangenisstraf gerekend - net zoals dus de situatie die we hier nu bespreken.
bzzzt @Tintel14 november 2024 18:56
Deze boetes betreffen eigenlijk een economisch delict
Ik denk dat het heel lastig is de moraliteit hiervan goed te verwoorden en dat het ook niet helemaal zwart/wit is. Het betreft hier hooguit een potentieel economisch delict waarbij ook nog best wat aan te merken valt op de manier waarop de wet is geformuleerd.
iew @Martijn.C.V14 november 2024 22:29
Ik krijg het maar niet uit mijn hoofd dat ik denk dat dit soort zaken meer voor de bühne is.
Beiden verdienen er geld aan, die boete, het aanvechten etc gaat over zoveel schijven dat het soms lijkt alsof dit expres zo is ingericht.

Wanneer de boete na 3 jaar sowieso niet hoger uit kan vallen dan wat ermee verdiend is, ook in die 3 jaar waarin ze het aanvechten en niet hoger kan worden dan de uiteindelijke boete wanneer ze de rechtszaak verliezen, lijkt het alsof ze er allebei toch flink aan verdienen, zowel de EU als Meta zelf.

Ik heb eigenlijk nog nooit een bericht gelezen als bijvoorbeeld: 'Meta in grote problemen vanwege fikse boete', o.i.d.
Snotvis @bzzzt14 november 2024 15:52
Zou wel vreemd zijn dat een boete stijgt omdat de rechtszaak lang duurt.
Gevoelsmatig ben ik het hier niet helemaal mee eens. Kijk bijvoorbeeld eens naar de inflatie rondom (en na) corona - stel dat we zeggen dat er in totaal 10% inflatie was, zou je dan niet effectief 10% korting hebben 'gekregen' op je boete?
bzzzt @Snotvis14 november 2024 16:01
Boetes worden niet bedacht wanneer iemand een overtreding maakt, maar regelmatig door de wetgever herzien, bijvoorbeeld gecorrigeerd voor inflatie (en een lege schatkist...). Ook worden boetes niet pas na een rechtszaak opgelegd maar wordt er uitgegaan van de boete op het moment van overtreding.
Het is ook nog eens vrij gebruikelijk dat een boete voor een hoger beroep betaald moet worden en later weer teruggestort wordt, maar dat zal mogelijk bij dit soort megaboetes anders werken.
Snotvis @bzzzt14 november 2024 18:01
Dan is dat informatie waar ik niet van op de hoogte was, bedankt voor je toelichting :)
Verwijderd @Xfade14 november 2024 19:45
Let wel dat het boete bedrag 797,72 miljoen euro betreft maar dat dit zonder vertragingsrente en procentpunten betreft. Dit bedrag zal in de loop der jaren dus gewoon nog flink stijgen wanneer niet wordt voldaan binnen de vastgestelde termijn.
Rex @ReVision.14 november 2024 15:31
Vroeg of laat zullen ze toch moeten betalen. Deze casus werd in 2021 gestart. Ze zijn dus al 3.5 jaar bezig.
Byron010 @Rex14 november 2024 15:35
Net als die boete van intel in 2009?

nieuws: Europees Hof blijft bij besluit: Intel-boete uit 2009 blijft nietig v...
Marve79 @Rex14 november 2024 15:37
Dan nog 800 miljoen, dat is gewoon een tax write-off.
MSalters
@Marve7914 november 2024 16:57
Nope. Boetes zijn niet aftrekbaar, niet in de VS en niet hier.

(Waarom denken mensen dat boetes aftrekbaar zijn, terwijl dat maatschappelijk onwenselijk is, en denken ze tegelijkertijd dat salaris van werknemers niet aftrekbaar is, terwijl dat juist wel wenselijk is? Dat is een dubbele denkfout. Winst is wat je overhoudt na normale uitgaven zoals huur en salarissen.)

Bron: Tax deductibility of fines imposed for competition law infringements, R. Smits, European Competition Law Review
Tintel
@MSalters14 november 2024 17:59
Je hebt helemaal gelijk maar als het nu niet als boete kan worden geboekt omdat men een schikking treft? (ik weet dus niet of dat zo werkt...).
Kun je het dan als operationele kosten wegzetten?

FB: "We wisten dat deze oplossing tijdelijk was en hebben daarom een resevering gemaakt van ...800 miljoen.... en, verdomd - we hebben het nu dan toch maar ontkoppeld. Dus is het geen boete maar was gewoon even uitstel met mogelijk extra overheadkosten".
Lisadr @ReVision.14 november 2024 15:44
Ongeldig/onterecht gaat niet snel gebeuren, maar wat wel kan gebeuren is dat de boete verlaagd gaat worden naar een veel kleinere bedrag.
zx9r_mario @ReVision.14 november 2024 16:39
Of MarketPlace wordt geblokkeerd in de EU door Meta.
harley 14 november 2024 15:36
Krijgen ze dan ook eindelijk de verplichting tot een fatsoenlijke manier van communiceren met hun "klanten" ?

Mijn marketplace account is geblokkeerd zonder opgaaf van reden, dit is aangevochten binnen 1 minuut de melding dat hij weer actief is, maar nu een half jaar verder is hij nog steeds niet actief. Je kunt op geen enkele manier met ze in contact komen over het hoe en waarom, heb diverse mailadressen gemaild die je met heel veel uitpluiswerk kunt vinden her en der, maar nog steeds geen reactie.

Nieuw facebook account aanmaken werd ook geweigerd ( snap ik ergens want ik mag er maar 1 hebben dus dat zien ze dan wel weer dat ik dezelfde persoon ben ondanks ander mailadres)

Ben absoluut geen fan van Faceook/meta maar de marketplace werkte helaas een stuk beter dan marktplaats tegenwoordig zowel voor verkoop als koop.

[Reactie gewijzigd door harley op 14 november 2024 15:36]

Marcel Br @harley14 november 2024 15:48
Dus je hebt geen toegang tot marketplace meet het werkt wel veel beter dan marktplaats ? 8)7
harley @Marcel Br14 november 2024 19:19
Toen ik nog wel toegang had werkte het prima, sinds een half jaar niet meer.
MSalters
@harley14 november 2024 17:01
Krijgen ze dan ook eindelijk de verplichting tot een fatsoenlijke manier van communiceren met hun "klanten"
Die verplichting hebben ze al. Facebook valt onder de Digital Services Act.
harley @MSalters14 november 2024 19:20
Maar toch wordt er geen actie op ondernomen die ze ter verantwoording roept, want je krijgt dus nooit iemand te spreken of mailen
Accretion 14 november 2024 16:04
Het zou wel gunstig zijn als ik zonder Facebook account ook gewoon de marketplace kan gebruiken.

Het gevaar met Facebook is dat je helemaal niets meer voorelkaar krijgt zonder een persoonlijk account.
En als je onder een pseudoniem registreert krijg je na een tijd een opmerking dat je een ID-kaart of paspoort moet uploaden.

Dit is dezelfde regel als dat ze gebruikt hebben om niet Facebook en Whatsapp aan elkaar te koppelen, lijkt mij?
Als je bijvoorbeeld verplicht een Facebook account zou moeten hebben om Whatsapp te gebruiken, heb je als consument ook geen keuze meer, de macht/markt van WhatsApp is zo sterk dat je moeilijk zonder WhatsApp kunt.

Bij Facebook marketplace is die macht minder sterk, maar ik begrijp het principe en snap dat het daar ook op van toepassing zou kunnen/moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door Accretion op 14 november 2024 16:11]

Bender @Accretion14 november 2024 16:23
Het zou wel gunstig zijn als ik zonder Facebook account ook gewoon de marketplace kan gebruiken.
Maar hoe zie je dat voor je?
Stel je hebt Marktplaats.nl maar mensen hebben geen accounts meer, maar losse advertenties. Hoe betrouwbaar denk je dat Marktplaats dan nog is (want dat is het al niet echt met accounts).
Accretion @Bender14 november 2024 16:35
Op Whatsapp heb je ook geen Facebook-account nodig, ook al is het wel onderdeel van 'Meta'.
En op marktplaats heb je ook geen Facebook-account nodig, dus het kan prima.
Dat je dan een ander account kunt gebruiken, is toch ideaal?

Dus:
Meta-Facebook: Facebook account.
Meta-Marketplace: Maak een account aan via email of optioneel gebruik Facebook/Google/Microsoft account?
Meta-Whatsapp: Geen account nodig, alleen telefoonnummer?

D'r zijn genoeg websites waar je zelf een account kan maken en optioneel kunt inloggen met Google/Microsoft/Facebook.
Bender @Accretion14 november 2024 16:50
Marktplaats is gericht om iets te verkopen naar onbekende mensen.
Whatsapp is er om in contact te staan met mensen waarvan je de contact informatie (telefoonnummer) hebt ontvangen.

Ik weet dus niet zo goed waarom je die twee vergelijkt, omdat juist het punt wat ik maak bij whatsapp niet van toepassing is.
Accretion @Bender14 november 2024 19:08
Mijn punt is dat de verschillende 'apps van Facebook' prima los van elkaar kunnen bestaan.

En dat het voor mij gunstig zou zijn dat ik geen Facebook account hoef te hebben voor Meta-WhatsApp en/of Meta-Marketplace.
Tintel
@Bender14 november 2024 18:11
Hoe betrouwbaar denk je dat Marktplaats dan nog is
Als de transacties vooral fysiek zijn dan verandert er weinig...

Het is puur nodig voor verzend-transacties zeg maar. Maar daar zou het middle-man principe bij moeten helpen.
Het idee dat men alleen nog maar zaken mag doen zonder de doopcel te hoeven overleggen is gewoon niet juist. Als ik in een winkel wat koop weet ik eigenlijk ook vrij weinig van die mensen aldaar. En dat is prima.

Een account dient niet meteen gekoppeld te zijn aan je identificatie - ook al is dat nog zo praktisch. De neveneffecten zijn vooral heel erg negatief.
ZinloosGeweldig @Bender14 november 2024 19:13
Maar het punt is helemaal niet "Facebook Marketplace moet accountloos zijn."

Ik denk ook dat de titel van het bericht op Tweakers de lading niet 100% dekt, want ook als je bij het registreren voor Facebook Marketplace kan kiezen om je met je bestaande Facebook account aan te melden, zou dit m.i. voldoen, en dan zijn de accounts nog steeds gelinkt.

Het punt is alleen dat het twee aparte platformen zijn en of je een account op 0, 1, of 2 van die platformen wil hebben aan de gebruiker moet zijn.
the_leonater 14 november 2024 15:53
Goed dat het losgekoppeld wordt van Facebook, ik heb 1 keer iets via Marketplace verkocht, dat was gelijk de eerste en de laatste keer, mijn ervaring en 'storytime' :

Ik kreeg een meneer uit een 'niet zo'n fris milieu' aan mijn deur voor een magnetron van 25 euro.
De magnetron was slechts 600 watt (stond ook in de advertentie).

Na 1 maand kreeg ik bericht dat de magnetron toch niet zo goed werkte als gedacht.
Ik wilde het niet terug nemen omdat ik het werkend had laten zien en hij de magnetron goed vond en had terug gestuurd dat hij binnen een redelijke termijn een berichtje had moeten sturen.

Vervolgens allemaal privéberichten via Facebook van zijn vrienden wat bijna stalken en bedreiging werd en van alle (verkoop) groepen afgegooid omdat ik een oplichter zou zijn.
Meermaals verwijzen naar mijn perfecte score op andere verkoop platforms had ook geen enkele zin.

Ik heb dus grote reputatieschade opgelopen voor een bedrag van slechts 25 euro terwijl ik helemaal in mijn recht sta.
Nee, Marketplace is niet echt een plek waar ik mij thuis voel.
Ik houd het voortaan wel hier bij Tweakers V&A waar alles zeer netjes verloopt en andere producten geef ik nog liever gratis weg dan weer misschien 'gezeur' om enkele tientjes.
MPIU8686 14 november 2024 16:02
En het gebruiksgemak voor de gebruiker zelf maakt weer niet uit ?

Ikzelf heb goede recenties en die zijn opgebouwd aan mij profiel dat ik betrouwbaar ben.
Niks annoniem, geen tal van oplichters zoals op marktplaats.

Het is nu net handig in gebruik om iets te verkopen, je neemt een foto via je smartphone, upload naar FB en hoppa online en soms binnen het uur verkocht. Nu willen ze het weer onnodig moeilijk gaan maken, weer een apart account .. |:(
TheRollinLegend 14 november 2024 17:01
Ik wacht nog steeds tot ik mijn honderden euro's aan Oculus games terugkrijg Meta :+ . Dat ze daarvoor nog niet voor de rechter zijn gesleept is me een godswonder...
Bender 14 november 2024 15:56
Misschien mis ik het deel van het verhaal.

Facebook heeft een marketplace, onderdeel van Facebook.
Maar zonder waarschuwing krijgt het nu een boete omdat het een functie aan Facebook toegevoegd heeft, omdat er ook ander marktplaats websites zijn?
Kan het dan ook een boete krijgen omdat Facebook fotoalbums heeft omdat je met Dropbox ook online fotoalbums kan plaatsen?

Ondertussen is op Marktplaats.nl nagenoeg niet te controleren met wie je te maken heeft en of het wel een echt persoon betreft.. Omdat het zo lekker anoniem is..
ZinloosGeweldig @Bender14 november 2024 16:07
Ik denk dat je inderdaad deel van het verhaal mist. Meta krijg namelijk niet zonder waarschuwing nu een boete.

Sailant detail: het deel van het verhaal dat je mist staat gewoon letterlijk in de bron die in het artikel gelinkt wordt. Onder het kopje "Background". Met weer links naar de eerdere communicatie.
Bender @ZinloosGeweldig14 november 2024 16:22
Jammer dat Tweakers dan tegenwoordig maar een half bericht aan nieuws plaatst, want dat lijkt me wel vrij essentieel voor het krijgen van een boete.

Helaas opent de link waar Tweakers naar verwijst bij mij niet (net::ERR_CONNECTION_RESET), dus kan er ook niet op inlezen.
geert1 @Bender14 november 2024 16:46
Geen enkel groot bedrijf krijgt zomaar een boete zoals deze. Daar gaat altijd een lange juridische strijd aan vooraf; in dit geval loopt de situatie al 3,5 jaar. Daarvoor zijn er meestal al waarschuwingen en gesprekken geweest. En Meta heeft een leger juristen dus dit is zeker niet het eerste dat zij hierover horen.

Bij een nieuwsbericht over een grote boete kunnen we er altijd vanuit gaan dat daar veel aan vooraf ging; dat is standaard bij dit soort bedrijfszaken en mededingingskwesties. Het grootkapitaal krijgt zoiets nooit koud op hun dak, maar weten er al jaren van.

De link klopt overigens gewoon, maar de server waar de doelpagina op staat zal wel druk/overbelast zijn op bepaalde momenten.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 14 november 2024 16:47]

Pinkys Brain 14 november 2024 16:51
Dat gaat toch wel heel ver. Dit gaat veel en veel verder als zeg Apple app store.

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