EU: Meta mag Facebook-account niet meer linken aan Marketplace

Meta moet Facebook Marketplace ontkoppelen van Facebook, zo heeft de Europese Commissie bepaald. Ook krijgt Meta een boete van bijna 800 miljoen euro vanwege het bevoordelen van de eigen Marketplace en het benadelen van concurrenten.

Facebook: Marketplace

Doordat Facebook en Facebook Marketplace gekoppeld zijn, kan Meta zijn Marketplace-advertenties bij Facebook-gebruikers laten zien en zo een voordeel behalen voor de eigen dienst, meldt de Europese Commissie. Bovendien gebruikte Facebook advertentiedata van andere online marktplaatsen voor de eigen Marketplace-dienst en dat mag ook niet.

Meta moet Facebook Marketplace loskoppelen van Facebook, waardoor het waarschijnlijk een apart systeem van accounts moet opzetten voor Marketplace en advertenties niet meer bij gebruikers in de feed mag zetten. Ook mag het niet langer data van andere aanbieders van marktplaatsen gebruiken ten behoeve van de eigen dienst.

De Europese Commissie legt Meta bovendien een boete op van 797,72 miljoen euro. De hoogte is berekend op basis van de omzet die Meta behaald heeft dankzij de oneerlijke handelspraktijken met Marketplace.