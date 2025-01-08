EU moet Duitser schadevergoeding betalen vanwege gebruik van Facebook-inlog

De Europese Commissie moet een Duitser 400 euro schadevergoeding betalen, omdat zijn data met Meta werd gedeeld toen hij via Facebook inlogde op een evenement van de Commissie. Daarbij werd zijn data met de VS gedeeld, wat onder Europese wetgeving niet zomaar mocht.

De zaak draaide om een evenement van de Conference on the Future of Europe, die de Europese Commissie in onder meer 2021 en 2022 organiseerde. Voor dat evenement moesten bezoekers zich registreren, waarvoor gebruikers onder meer 'Log in with Facebook' konden gebruiken. Hierbij loggen gebruikers in met hun Facebook-account, om zich op een ander platform te registreren.

Bij het gebruiken van die Facebook-single sign-on-functie werd data, waaronder het IP-adres, gedeeld met Meta. Een Duitser vond dat dit niet veilig was, omdat veiligheidsdiensten van de Verenigde Staten toegang zouden kunnen krijgen tot die data. De Europese Commissie had daarbij niet duidelijk gemaakt of er beschermingsmaatregelen waren genomen om privacyproblemen weg te nemen, terwijl de Commissie dit volgens de Duitser wel verplicht zou zijn.

De Duitser eiste daarom 400 euro compensatie, vanwege de niet-materiële schade die hij daarbij zou hebben opgelopen. Het Gerecht van de Europese Unie stelde woensdag de Duitser in het gelijk. De Commissie had destijds inderdaad geen stappen ondernomen om te waarborgen dat de privacy beschermd zou blijven, zoals het gebruiken van databeschermingsclausules. De Commissie overtrad daarmee Europese wetgeving - die door de Commissie zelf was aangenomen - die bepaalde verplichtingen stelt aan hoe Europese instellingen moeten omgaan met het versturen van persoonsgegevens naar landen buiten de EU.

Inmiddels wordt aan die verplichtingen wel voldaan; toch verbleef de Duitser in 'enige onzekerheid' over hoe er met zijn data werd omgegaan, schrijft het Gerecht. Daarom leed de man niet-materiële schade, dus is de schadevergoeding van 400 euro terecht. Het is volgens Reuters voor het eerst dat de Commissie een boete krijgt vanwege het overtreden van deze regelgeving.