Rechtbank: antitrustboete van 1,5 miljard euro Google ongeldig, EC maakte fouten

Het Gerecht van de Europese Unie heeft de in 2019 opgelegde boete voor Alphabet voor machtsmisbruik met Google AdSense voor Zoeken nietig verklaard. Het bedrijf hoeft de 1,5 miljard euro niet te betalen vanwege fouten die de Europese Commissie maakte.

De boete werd oorspronkelijk aan Google opgelegd omdat de zoekgigant machtsmisbruik zou hebben gepleegd door bedrijven te dwingen om advertenties via AdSense af te nemen en dus niet via concurrerende platforms. Volgens de aanklager, de Europese Commissie, deed Google dit met concurrentiebelemmerende clausules.

Hoewel het Gerecht het gedeeltelijk eens is met de bevindingen van de Europese Commissie, acht de rechtbank het niet voldoende bewezen dat deze clausules een daadwerkelijk afschrikkend effect op mogelijke klanten hadden om bij concurrerende platforms advertentieruimte in te kopen. De EC zou fouten hebben gemaakt in het overwegen van alle omstandigheden. Zo zou het Europese orgaan niet goed hebben beargumenteerd wat de daadwerkelijke gevolgen voor de betreffende bedrijven zouden zijn geweest. Het Gerecht noemt het 'onmogelijk voor de Commissie om een objectieve en betrouwbare test' te doen om de concurrentiemogelijkheden van AdSense-alternatieven te bepalen.

Volgens Google was een belangrijke nuancering van de praktijk dat het ging om een relatief klein aantal advertenties. Deze werden op de websites van 'directe partners' geplaatst, wat mogelijk maar een klein deel van de doelgroep van AdSense zou betreffen.

Dit is niet de enige rechtszaak tegen Google vanwege vermeend machtsmisbruik. Onlangs oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het bedrijf een boete van 2,4 miljard euro moet betalen omdat het zijn eigen prijsvergelijker Google Shopping boven eventuele zoekresultaten van concurrerende platforms zou plaatsen. Verder loopt er een rechtszaak tegen Google voor het mogelijk misbruiken van zijn machtspositie op de advertentiemarkt en voor het voortrekken van eigen diensten op AdX.