Mozilla sluit eind dit jaar eigen Mastodon-server

Mozilla trekt op 17 december de stekker uit Mozilla.social. Dat is een eigen sociaal netwerk gebaseerd op Mastodon. Gebruikers kunnen tot die datum hun gegevens downloaden en hun account migreren naar een andere Mastodon-server.

De ontwikkelaar meldt in een faq dat men de beslissing heeft genomen om het experiment rond Mozilla.social stop te zetten. Het is niet bekend waarom de instance offline wordt gehaald. Het platform is sinds mei vorig jaar actief als private bèta en telt op het moment van schrijven minder dan 300 maandelijkse actieve gebruikers. Ter referentie: Mastodon.social heeft meer dan 248.000 actieve gebruikers, gevolgd door negen servers die er tussen de 10.000 en 20.000 hebben.

Mozilla heeft het gelijknamige Mozilla.social in het leven geroepen om 'de macht weg te halen bij grote techbedrijven en neer te leggen bij diverse stemmen'. Het socialemediaplatform moest zich onder meer onderscheiden door zijn aanpak op het gebied van moderatie. Mozilla wilde dan ook niet 'het zoveelste zelfverklaarde neutrale platform bouwen'.