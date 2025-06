NPO stopt na jaar met eigen Mastodon-server om gebrek aan bereik en interactie

De Nederlandse Publieke Omroep stopt per 1 december met de eigen Mastodon-server. De organisatie zegt dat er te weinig bereik en interactie was, dus wordt er gestopt met het 'experiment'. De server startte in november 2023. KRO-NCRV gaat wel verder met Mastodon.

De NPO startte in november 2023 met de social.npo.nl-instance, maar stopt daar vanaf 1 december dit jaar mee. "Veel omroepen zijn al eerder gestopt met het posten van berichten", schrijft de NPO. "Al met al levert Mastodon te weinig op aan bereik en engagement. Hoewel Mastodon zeker een veilige plek is, met zo nu en dan inhoudelijke gesprekken in plaats van haat en scheldpartijen, merkten omroepen op dat het moeilijk was om op Mastodon manieren te vinden om mensen langdurig te blijven betrekken."

Aanvankelijk zou de server een half jaar online blijven. De NPO startte de server omdat de fediverse destijds snel groeide doordat mensen overstapten vanaf X. "Bovendien is Mastodon en de hele fediverse veelbelovend in de mate waarin publieke waarden zoals openheid, transparantie en privacy gewaarborgd zijn."

Onder meer KRO-NCRV deed mee met Pointer, Brandpunt+ en 'aanvankelijk ook' de Keuringsdienst van Waarde. VPRO deed met Medialab en VPROsint mee, Bnnvara plaatste Zembla-berichten en in het eerste halfjaar deed ook NPO Radio 1 mee. Alleen KRO-NCRV blijft experimenteren met Mastodon, op een andere server.