Softwareleverancier van Jumbo en HEMA is gehackt, 'geen hinder voor klanten'

Een leverancier van distributiesoftware die zowel HEMA als Jumbo gebruiken, is gehackt. De twee bedrijven zeggen echter dat deze hack geen gevolgen moet hebben voor klanten. De leverancier is getroffen door een ransomwareaanval.

Het Amerikaanse bedrijf Blue Yonder bevestigde vorige week slachtoffer te zijn van een ransomwareaanval, waardoor bepaalde diensten nog steeds offline zijn. Jumbo en HEMA bevestigen tegenover De Telegraaf klant te zijn van Blue Yonder en diens distributiesoftware te gebruiken. Deze software zorgt er volgens de krant voor dat producten die in winkels worden verkocht automatisch worden aangevuld.

De twee winkelketens zeggen last te hebben van de hack, maar back-upsystemen te hebben. Hierdoor zouden klanten geen hinder van de hack moeten ondervinden door bijvoorbeeld lege schappen. Ook DHL en Flora Holland zijn klant van Blue Yonder, maar zij zeggen geen last te hebben van de hack. Twee Britse winkelketens en de Amerikaanse tak van Starbucks zeggen tegen Forbes wel te zijn getroffen door de Blue Yonder-hack. Blue Yonder zegt aan een oplossing te werken. Het bedrijf meldt niet of er losgeld is betaald en deelt geen verdere details over de aanval.