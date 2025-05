Jumbo compenseert klanten met stopgezette prepaidsim met cadeaukaart van 20 euro

Jumbo geeft klanten van zijn gestopte Mobiel-prepaidsimkaarten een cadeaukaart van twintig euro ter compensatie. Dat bevestigen meerdere lezers aan Tweakers. Intern heeft het bedrijf dat ook gedeeld met de klantenservice. Meerdere gebruikers zeggen dat ze via de media moesten vernemen dat Jumbo Mobiel stopt.

De Nederlandse supermarktketen heeft intern een 'spoedbericht' gedeeld over het stopzetten van Jumbo Mobiel. Op het intranet is een bericht verschenen, dat Tweakers heeft kunnen inzien. Het bedrijf verwijst daarin naar het feit dat het is gestopt met het aanbieden van Jumbo Mobiel. "Klanten kunnen met vragen naar je winkel komen", schrijft het bedrijf.

"Om klanten tegemoet te komen, bieden we een cadeaukaart van 20 euro aan", schrijft het bedrijf. "Dit wordt geregeld door de klantenservice." De supermarkt zegt dat winkels klanten moeten doorverwijzen naar de klantenservice, via telefoon of WhatsApp. Jumbo biedt cadeaukaarten voor zijn eigen winkels aan.

Jumbo herhaalt in het interne bericht dat gebruikers van de gestopte dienst 'een sms hadden moeten ontvangen, maar dat dat niet is gebeurd'. Dat zei het bedrijf op vrijdag ook tegen Tweakers. Het is nog niet duidelijk waarom die sms niet is verstuurd.

Eerder deze week bleek dat veel gebruikers van Jumbo Mobiel problemen hadden met hun mobieleprepaidsimkaarten. De problemen verschillen; sommige gebruikers zeggen niet meer in te kunnen zien hoeveel beltegoed ze nog hebben, maar andere gebruikers zijn hun hele telefoonnummer kwijt. Een gebruiker laat aan Tweakers weten dit plotseling te hebben ervaren. "Als mijn nummer al is weggegeven aan een ander, ontstaat er een groot beveiligingsprobleem", zegt een gebruiker, die tweefactorauthenticatielogins aan het Jumbo-telefoonnummer had gekoppeld. Andere gebruikers, die ook in de reacties actief waren, zeggen via Tweakers plotseling te hebben gehoord van het stopzetten van de dienst.

Jumbo stopte in 2022 al met het verkopen van simkaarten van Jumbo Mobiel, een virtuele prepaidprovider die via het KPN-netwerk liep. Het was tot 1 juli 2024 nog mogelijk het beltegoed op te waarderen. Daarna stopte Jumbo met de dienst, al was er een overgangsperiode die tot februari van dit jaar liep. "Normaliter ontvangen klanten hierover tijdig een sms. Dit is helaas niet gebeurd en dat betreuren wij zeer", zei Jumbo op vrijdag tegen Tweakers.