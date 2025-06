Ongeveer 110 Nederlandse supermarkten gebruiken slimme camera's tegen diefstal

Ongeveer 110 Nederlandse supermarkten gebruiken camera's van het Franse Veesion met software om winkeldiefstal op te sporen. De software geeft medewerkers een pushnotificatie als het verdacht gedrag detecteert. Daardoor kunnen winkels meer dieven op heterdaad betrappen.

Veesion

Daarmee heeft ongeveer 1,7 procent van de supermarkten in Nederland nu de software in gebruik. Jumbo wil bovendien de software vermoedelijk binnenkort gaan gebruiken in honderden filialen, zo meldt RTL Nieuws.

De software analyseert bewegingen van klanten om te detecteren of ze iets in hun zak of tas stoppen. Vervolgens krijgen medewerkers daar een melding van. Na het bekijken van beelden wachten medewerkers veelal tot na het afrekenen bij de kassa om klanten op de diefstal aan te spreken, omdat het dan pas om diefstal gaat.

De software kijkt niet naar persoonskenmerken, maar alleen naar gedrag in de winkel. De software is van de Franse leverancier Veesion, die zich richt op antidiefstalsoftware voor diverse soorten winkels.