Fabrikant van statiegeldautomaten verwacht dat alle machines vrijdag weer werken

Tomra verwacht dat vrijdag alle offline gehaalde statiegeldautomaten weer moeten werken. Het bedrijf heeft een nieuw serverplatform waar de automaten op aangesloten worden. Sommige automaten werkten deze week niet meer, na een hack op het bedrijf.

Tientallen tot honderden statiegeldautomaten in Nederland werkten deze week niet meer, na een aanval op fabrikant Tomra. Na deze aanval besloot Tomra op maandag uit voorzorg de clouddiensten van de statiegeldautomaten offline te halen. Statiegeldautomaten hebben echter een internetverbinding nodig om te kunnen communiceren met Statiegeld Nederland, zodat deze organisatie weet hoeveel statiegeld supermarkten hebben uitbetaald en hoeveel zij zouden moeten krijgen van Statiegeld Nederland.

De automaten hebben wel lokale opslag, maar vooral de ruim tweehonderd oudere automaten zouden deze week kunnen stoppen met werken. Door het offline halen van de automaten konden monteurs op afstand ook niet meer meekijken, wat het oplossen van storingen bemoeilijkt, en nieuwe flessen of blikken konden niet meer worden toegevoegd.

Tomra zei donderdag in een update dat het een nieuw cloudplatform had gemaakt voor de statiegeldautomaten en dat de eerste emballageautomaten al werden aangesloten. Tegen de NOS zegt het bedrijf dat de helft van de automaten hierop gekoppeld zijn en dat de rest van de Nederlandse automaten 'naar verwachting' vrijdag weer online gaan. Daardoor zouden de automaten weer moeten werken. De fabrikant weet inmiddels ook dat de hack begon in zijn Canadese kantoor. Voor zover bekend is er geen klantdata gestolen en is er ook nog geen losgeld geëist.