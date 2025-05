Volvo stelde productie van EX90 uit om 'complexiteit' van lidarsoftware

Volvo heeft de productie van de elektrische EX90 met 'vijf tot zes maanden' uitgesteld vanwege de 'complexiteit van de software' voor het lidarsysteem. De EX90 wordt Volvo's eerste auto met lidar, die moet helpen met het voorkomen van ernstige ongelukken.

De Volvo EX90 heeft op het dak boven de voorruit een lidarsensor die volgens Volvo tot op 250 meter voetgangers moet kunnen herkennen. Het bedrijf gaat hiervoor lidarsystemen en software van Luminar gebruiken, maar zegt zelf ook 'een groot deel' van de software zelf te schrijven. "We willen zeker zijn dat wanneer we lidar voor het eerst gebruiken, het werkt zoals het moet", zegt Volvo Cars-ceo Jim Rowan volgens Automotive News Europe.

Met het uitstel krijgen Volvo's ontwikkelaars 'iets meer tijd' om de benodigde software te maken. De autofabrikant kondigde het uitstel in mei dit jaar aan, maar geeft nu meer uitleg over het uitstel. De productie start nu rond de zomer van 2024; aanvankelijk had de productie eind dit jaar moeten beginnen.

Lidar is een systeem om afstand tot objecten te bepalen aan de hand van lasers. Luminar werkt ook met Nissan, Mercedes en Audi samen om lidarsystemen in auto's te kunnen implementeren. Ook de Polestar 3 moet lidar van Luminar krijgen. Lidar kan volgens Rowan het aantal ernstige ongelukken met maximaal 20 procent verminderen.

Update, 16:38 uur: Volvo zegt tegen Tweakers dat het uitstel waar Rowan over spreekt niet nieuw is en dat het dus niet bovenop het eerder aangekondigde uitstel komt. De productie van de EX90 staat dus nog steeds gepland voor in de eerste helft van 2024. Het artikel is hierop aangepast.