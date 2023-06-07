Volvo introduceert elektrische EX30-suv als eerste Volvo-auto met LFP-accu

Volvo heeft de EX30-suv geïntroduceerd. Het instapmodel van deze auto heeft een LFP-accu. Dit is daarmee de eerste Volvo-auto en überhaupt een van de eerste EV's van een Europese fabrikant met zo'n accu. De duurdere modellen hebben een NMC-accu.

Er komen drie versies van de EX30 uit met drie verschillende aandrijflijnen en twee verschillende accu's, schrijft Volvo. Het instapmodel krijgt één motor en een accu die is gemaakt van lithiumijzerfosfaat, ofwel LFP. In tegenstelling tot NMC en NCA bevatten LFP-accu's geen kobalt. LFP-accu's zijn wat goedkoper om te produceren, maar in vergelijking met NMC is de energiedichtheid wat lager. Dat laatste komt doordat het op een iets lagere spanning werkt.

Volgens Volvo is deze optie bedoeld voor bestuurders die tussen oplaadbeurten kortere afstanden afleggen. Als gebruikers een hogere actieradius willen, biedt Volvo een duurdere Single Motor Extended Range-variant aan met NMC-accu. Die moet een actieradius geven van 480km tussen twee oplaadbeurten, terwijl de LFP-versie een actieradius heeft van 344km.

Het topmodel is de Twin Motor Performance. Dat heeft met 460km een iets lagere actieradius dan de NMC-tegenhanger met één motor, maar levert meer vermogen, namelijk 428pk, terwijl de andere twee versies 272pk leveren. Ook moet deze in 3,6 seconden een snelheid van 100km/u bereiken. Dat maakt deze variant volgens de fabrikant de snelst accelererende Volvo-auto ooit.

De prijzen voor de EX30-modellen variëren van tussen de 36.795 en 52.995 euro. Naast de drie hoofdmodellen kunnen kopers ook kiezen tussen een 'Core'-, 'Plus'- of 'Ultra'-uitvoering. Wat de precieze verschillen tussen deze uitvoeringen zijn, noemt Volvo niet. Vaak hebben duurdere varianten van Volvo-wagens echter een beter audiosysteem, grotere wielen en een 'luxere' interieurbekleding. De eerste exemplaren van de EX30-suv moeten begin 2024 in Nederland beschikbaar zijn.

Volvo EX30Volvo EX30Volvo EX30
Volvo EX30 Single Motor Volvo EX30 Extended Range Volvo EX30 Twin Motor Performance
Accu LFP NMC NMC
Max. laadcapaciteit 134kW 153kW 153kW
Vermogen 272pk 272pk 428pk
Acceleratie (0-100km/u) 5,7 seconden 5,3 seconden 3,6 seconden
Actieradius 344km 480km 460km
Prijs 36.795 euro (Core)
39.795 euro (Plus)		 41.495 euro (Core)
44.935 euro (Plus)
47.995 euro (Ultra)		 49.995 euro (Plus)
52.995 euro (Ultra)

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 07-06-2023 15:16 296

07-06-2023 • 15:16

296

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Aidix 7 juni 2023 15:22
Je stofzuiger mag maar 700watt gebruiken want meer is niet nodig, maar die midlifecrisis EVs met de prestaties van een F1 auto vallen dan weer niet onder beperkende EU regels. Ik vind dat vreemd.
Andros @Aidix7 juni 2023 16:02
Het zou helpen als je begrijpt waarom die stofzuiger regel er gekomen is in plaats van een onderbuikgevoel van 5+ jaar geleden te blijven herhalen. Stofzuigers werden jarenlang verkocht op basis van opgenomen vermogen. Een stofzuiger die veel verbruikt stond bij de consument gelijk aan een goede want die zal vast beter werken dan eentje met een lager verbruik. Een fabrikant heeft dan een prikkel om zo'n ding onnodig veel te laten verbruiken, dat verkoopt immers meer stofzuigers. Die x aantal Watt regel is er gekomen als bovengrens, het is aan de fabrikant om dat beperkte vermogen te gebruiken voor zuigkracht in plaats van marketing en verkoop. Hetzelfde gold ooit voor lampen, die meten we nu ook in lumen in plaats van opgenomen vermogen. Stop aub met oude onzin te verspreiden om een goede regel in diskrediet te brengen, de planeet dankt u :) .
Rickkamminga @Andros7 juni 2023 16:55
Op zich kun je dit natuurlijk ook op EVs (en auto's in het algemeen) betrekken. Meer dan 100kW heb je voor dagelijks verkeer niet nodig. Fabrikanten stunten absoluut met de vermogens om hun auto's aantrekkelijker te maken. Veel vermogen is nou eenmaal leuk. Maar tsja, in onkundige handen kan 350kW flink wat schade aanrichten. Ook is het verbruik vrij stevig natuurlijk. En je hebt een veel grotere (dus zwaardere) accu nodig om die 350kW ook echt aan de motor te kunnen leveren.
sprankel @Rickkamminga7 juni 2023 18:50
De vraag is of fabrikanten vandaag geprikkeld worden om energie efficiënte wagens neer te zetten en zo nee, of ze deze belachelijk veel energie laten verbruiken omdat het ze niet intresseert.

Het antwoord op die vraag is dat fabrikanten er alles aan doen om ze toch maar efficiënter te krijgen omdat het eerste waar iedereen naar kijkt is de range en de prijs.

Als jij het verbruik kan delen door 2 dan kan je het dubbel van de range geven voor dezelfde prijs. Of ze kunnen de batterij halveren en dus veel goedkoper produceren.

Er is dus helemaal geen extra regelgeving nodig om fabrikanten aan te sporen het verbruik te verminderen, dat doen ze uit zichzelf in tegenstelling tot de stofzuiger waarbij het hun niet uitmaakte.

Dat die accu zwaarder moet zijn om dat vermogen te kunnen leveren slaagt overigens nergens op, die accu's zijn zo zwaar om de range te kunnen geven. Het enigste wat de fabrikant moet doen om het extra vermogen te benutten is een zwaardere elektromotor plaatsen. Naar verbruik toe maakt dit behalve wat extra kilo aan de motor niets uit tenzij jij continu al dat vermogen gaat gebruiken op een circuit. De benodigde energie om een voertuig aan 100 km/uur te bewegen blijft hetzelfde onafhankelijk van het vermogen zowel elektrisch als op brandstof.

Gezien elektrische motoren bijna geen verlies kennen is er dus geen verschil in verbruik tussen kleine en grote motor (er is een klein verschil maar dit heeft nauwelijks effect), dit in tegenstelling tot brandstof motoren welke zeer inefficiënt werken waarbij de inefficiëntie toeneemt als de motor te groot of te klein gedimensionieerd is voor de gevraagde belasting.

Dus kort samengevat, ja fabrikanten gooien extra vermogen op die wagens maar nee, voor het verbruik maakt dat niet uit.
elmariachi @sprankel8 juni 2023 11:08
De vraag is of fabrikanten vandaag geprikkeld worden om energie efficiënte wagens neer te zetten en zo nee, of ze deze belachelijk veel energie laten verbruiken omdat het ze niet intresseert.
Als daar echt veel interesse in zouden hebben, zouden ze beter geen van die elektrische SUV's maken want die zijn per definitie niet energie-efficiënt.
Die SUV-hype is een ontzettend kwalijk fenomeen, zowel voor de veiligheid van voetgangers als fietsers, als voor het milieu.
BBBvB @elmariachi9 juni 2023 00:10
De kwestie is dat "de markt", dus de koper, om SUV's vraagt.
Fabrikanten maken doorgaans alleen maar wat ze ook daadwerkelijk kunnen afzetten, anders bestaan ze niet erg lang.

Tot niet zo lang geleden reed ik altijd in sedans, stationwagens en cabriolets, tegenwoordig heb ik alleen nog maar SUV's. Kan een fabrikant dat niet leveren, dan ga ik naar een ander.

Voor de veiligheid maakt dat niet echt uit. Vandaag scheelde het maar weinig of mijn auto ging vol in de ankers omdat iemand een voet op straat zette (geen zebrapad) terwijl ik langsreed.

En voor milieu?
Ach, een stad vol SUV EV's is echt leefbaarder dan een stad vol A-segmenters op benzine. :)
Lolandros @BBBvB9 juni 2023 04:29
SUVs zijn niet organisch ontstaan uit een soort wens van de consument, ze zijn heftig gemarket in de VS als stoer. Omdat ze als light truck worden gezien in de VS vallen ze onder minder strenge uitstoot- en veiligheidsnormen, wat ze goedkoper te produceren maakt, dus meer winst voor de makers. Die SUVs zijn nou eenmaal minder efficient dus in het grote plaatje maakt het enkel uit dát je ze gebruikt, en dus meer energie verbruikt. Veel van die energie wordt momenteel totaal niet groen opgewerkt, en de auto maken veroorzaakt nog steeds een bom aan uitstoot. Het gebruik van tonnen staal voor persoonlijk transport zal altijd inefficient zijn.
elmariachi @BBBvB9 juni 2023 08:52
Voor de veiligheid maakt dat niet echt uit. Vandaag scheelde het maar weinig of mijn auto ging vol in de ankers omdat iemand een voet op straat zette (geen zebrapad) terwijl ik langsreed.

En voor milieu?
Ach, een stad vol SUV EV's is echt leefbaarder dan een stad vol A-segmenters op benzine. :)
Voor de veiligheid maakt dat wel veel uit. De letselschade bij voetgangers en fietsers is vaak veel groter als ze geraakt worden door een SUV dan door een sedan bvb. Daar zijn al veel onderzoeken naar geweest. Een van de eerste hits op google: https://www.autoblog.com/...dangers-cyclists-crashes/

Milieu: het gaat niet zozeer over de leefbaarheid. Als ze niet energie-efficiënt zijn, verbruiken ze teveel energie en die energie is momenteel zeker niet hoofdzakelijk groen opgewekt.
BBBvB @elmariachi11 juni 2023 22:51
Ik heb het dus over een auto die voorzien is van veiligheidssystemen die juist voorkómen dat er iemand wordt geraakt. Daarom maakt het niet uit of een auto groot of klein is.

Dat niet alle energie "groen" is. klopt. Maar dat is dus niet de schuld van SUV's.
unreal0 @elmariachi8 juni 2023 12:02
Denk dat je er naast zit, in SUV's is immers veel meer ruimte voor accu's dan andere typen auto's. En dat is te zien ook.
elmariachi @unreal08 juni 2023 16:58
Je redeneert niet helemaal juist. Dat extra volume die je ziet van een SUV wordt niet zozeer gebruikt voor die extra accu's.
Door dat extra volume zijn net extra accu's nodig om wat een interessanter rijbereik te krijgen. Die SUV's wegen meer en zijn veel minder aerodynamisch dan een gewone sedan bvb. Daardoor zijn SUV's niet erg energie efficiënt.
EmbeddedPower @sprankel8 juni 2023 08:30
Klopt, en wat er dus precies mist in het tabelletje in het artikel, is het verbruik in kWh/100km.
Wel fijn dat we de 0 .. 100 tijd weten, in een resolutie van 0.1 sec
elmariachi @EmbeddedPower8 juni 2023 11:14
Dat is net het probleem met een elektrische wagen: dat verbruik is van zoveel externe factoren afhankelijk... Het weer, stadsverkeer of autosnelweg, hoe vlak de weg is, ...
itaalol @sprankel8 juni 2023 08:27
Wellicht begrijp ik het verkeerd omdat de koffieautomaat een storing heeft en ik nog geen koffie gehad heb maar bedoel je nu dat fabrikanten de accu's zo groot maken wat resulteert in meer vermogen? Dus meer range is ook meer vermogen.

If not, 153kW aan vermogen is echt overdreven. Waarom maak je deze niet 100kW zodat je range hoger wordt, of werkt het niet zo simpel?
Martin.Air @itaalol8 juni 2023 09:12
Het zou zelfs zo kunnen zijn dat je met meer vermogen meer range krijgt.

Dat je het hebt betekend niet dat je het moet gebruiken, en krachtigere elektrische motoren zijn vaak efficiënter in het algemeen. Ook onderin het gebruik.
Wat wel zo is, is dat dit dan bij de voet van de bestuurder uitkomt. Of door de auto in "eco" modus te zetten.
Verwijderd @itaalol8 juni 2023 11:14
Een groter battery-pack levert meer topvermogen in de meeste implementaties. Dat betekend niet dat de elektromotor dat er ook uithaalt. Bij Tesla gaan ze tot de max. maar veel andere fabrikanten kiezen ervoor om niet ein e-motor met miljoen-miljard kW in te bouwen maar iets dat het equivalent is van bv. 150 of 200 ouderwetsche PK's (genoeg voor een standard auto). Het hoge koppel, beschikbaar vanaf 0 toeren, is wat EV rijden zo speciaal maakt. Daar komt de soepelheid en "effortlessness" vandaan.
Once you go EV, you don't want to go back (naja, er zijn uitzonderingen).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:45]

Flappiewappie @Rickkamminga7 juni 2023 17:44
Behalve dat er gewoon al wet en regelgeving in plaats is om niet constant de volle hoeveelheid PK’s te benutten.

Daarnaast is benzine/stroom ook niet gratis.

Goeie balans/prikkels om fabrikanten onbeperkte vermogens te laten leveren (want kwaliteit?) en vervolgens deze netjes/optimaal te laten gebruiken door de consument.

Vergeet niet dat 100pk elektrisch nog altijd véél efficiënter is dan 100pk brandstof en daarmee dus per definitie minder slecht is voor de planeet.
tormentor1985 @Flappiewappie7 juni 2023 19:06
Het klopt dat een EV efficiënter is dan een ICE. Echter klopt het niet per definitie dat het daarmee altijd minder slecht is voor de planeet want dat ligt er volledig aan waar die EV rond rijd.

Is dat in Frankrijk? Dikke win voor de planeet alles mee gerekend (well to wheel, wheel to tank) gezien dat bijna volledig nuclear is.

Hier in Nederland al een stuk minder royale overwinning but still we zijn goed bezig en een EV is alles meegerekend schoner dan een ICE.

Is het in Polen? Not so much... Daar kan je beter een 1 liter ICE rijden voor het milieu dan stroom tanken uit kolencentrales (ook alles mee gerekend, van transport van kolen of brandstof, harvesting van kolen of ophalen van olie en raffineren ervan etc.)

Over het algemeen is een EV minder belastend maar er zijn uitzonderingen dus zeker niet per definitie ofwel altijd.

Ik heb overigens het artikel gevonden. Echt interessante data.

https://www.mdpi.com/2032-6653/13/4/61

Figuur 16 laat zien hoe pijnlijk de situatie in Polen is. Daar moet je meer dan 200.000 km rijden voordat een EV goedkoper is als je de gehele keten mee neemt. Desalniettemin is zoals gezegd in andere landen een EV eigenlijk altijd wel (vrij snel) schoner.

[Reactie gewijzigd door tormentor1985 op 22 juli 2024 14:45]

Raymond Deen @tormentor19857 juni 2023 23:10
Neem dan voor de volledigheid ook mee wat er allemaal van narigheid vrij is gekomen om die benzine te raffineren en in de tank van die auto terecht te laten komen.
BEV is gewoon schoner dan ICE, ook al zijn er nog wel wat horden te nemen.
tormentor1985 @Raymond Deen7 juni 2023 23:33
Dat is dus ook precies wat dat onderzoek heeft gedaan. Dan kan je stellig volhouden dat EV altijd schoner is maar dat is simpelweg afhankelijk waar zo'n apparaat rijd.

En ja de conclusie is dat in veruit de meeste gevallen een EV schoner is per gereden kilometer in de verwachte levensduur van het apparaat maar simpelweg niet altijd. Frankrijk stak er duidelijk met kop en schouders bovenuit. Polen was 1 van de weinige landen waar je beter een kleine ICE kon rijden.
Marcel Br @tormentor19858 juni 2023 12:55
Dat geldt alleen voor Polen, bij het EU28 gemiddelde is het omslagpunt al veel eerder
tormentor1985 @Marcel Br8 juni 2023 13:01
Beweer ik iets anders dan? Het omslagpunt waarbij een EV minder milieubelastend is dan een ICE ligt bij de overige landen tussen de 45.000 en 120.000 kilometer. Prima score verder.
teddebraak @tormentor19859 juni 2023 07:38
Polestar al schoner na 25.000 km in de UK. https://twitter.com/AukeH...QR36SZsxmu9aIP_C83rw&s=19

Electrische auto rijden in Polen al na 70.000 km schoner. https://www.transportenvi...-clean-are-electric-cars/

[Reactie gewijzigd door teddebraak op 22 juli 2024 14:45]

tormentor1985 @teddebraak9 juni 2023 09:08
Ik vind dit artikel wel erg optimistisch. Ik zou dit wat meer uitgebreide artikel eens bekijken.

https://www.mdpi.com/2032-6653/13/4/61
batteries4ever @tormentor19859 juni 2023 11:44
Het vervelende bij dit soort berekeningen is dat het altijd lastig is om precies te analyseren waar en hoe het gemaakt is, b.v. hoeveel gerecycled materiaal, b.v. waar je batterijen vandaan komen - en de materialen voor die batterijen enz. berekeningen in de trend van tussen de 45.000 en 120.000 versus 25.000 en 70.000 laten alleen de trend zien: het is volkomen duidelijk dat EVs milieuvriendelijker zijn dan ICEs, maar hoeveel precies is lastig in te schatten - en voor deze discussie ook niet meer van belang. Ik ben nog wel benieuwd hoe de berekening wordt tussen - langer doorrijden op je bestaande ICE of verschrotten en EV kopen. Ik maak weinig km (zeg 10.000 per jaar) Maar als ik rijd zijn het vaak langere afstanden (> 400 km) waar kleiner EVs nog wat onpraktisch zijn.
ApexAlpha @tormentor19858 juni 2023 11:03
Dat komt omdat Frankrijk veel CO2 neutrale elektriciteit heeft, door o.a. kerncentrales.

Dit terwijl Polen veel kolencentrales heeft en dus relatief veel CO2 uitstoot per kWh elektriciteit.

Maar het dat is op dit moment. Ook Polen zal in de komende 20 jaar zijn elektriciteitsproductie gaan vernieuwen.

Dit moet allebei gebeuren, er is geen reden om te wachten met de omschakeling naar EVs tot je hele elektriciteitsnet CO2-neutraal is. Dat kan prima paralel gebeuren.
walletje-w @tormentor19857 juni 2023 19:57
Interessant perspectief. Daarop toevoegend dat dit de korte termijn gegevens zijn. Er moet een stimulans zijn waardoor de transitie naar elektrisch rijden gemaakt kan worden. De impact van nu een elektrische auto rijden heeft op de korte termijn in Polen, zoals je dus terecht aanhaalt, wellicht een negatief effect op co2 uitstoot maar op langer termijn kan het positief zijn.
tormentor1985 @walletje-w7 juni 2023 21:25
Ja :) het is jammer dat ik dat zeer uitgebreide artikel niet kan vinden. Daar werdt echt alles in de mix mee genomen. Electriciteit gaat makkelijk over een kabel naar een laadstation in tegenstelling tot brandstof wat met tankwagens naar tankstations gereden moet worden. Tegelijk kan olie weer makkelijk door leidingen gepompt worden waar dat met steenkolen weer een stuk omslachtiger is.

Het artikel nam alle aspecten mee en dat was reuze interessant.

Laten we ons in ieder geval niet helemaal blind staren op efficiëntie. Zo zie ik waterstof maken ook als iets wat niet efficiënt is maar nog steeds vele malen beter is dan de windmolens uit de wind draaien of je zonnepanelen uit moeten zetten wegens omdat je moet betalen voor teruglevering :)

In the end is geld eigenlijk een enorme doorn in het oog als het gaat om vooruitgang als mensheid. We kiezen voor iets wat het meest oplevert of het minst kost inplaats dat we kiezen voor hetgeen het meest efficiënt is.
styno @tormentor19858 juni 2023 10:32
Een aanvulling op de hogere initiële CO2-investering van een BEV: Het grootste deel (~70%) van die CO2 emissies ontstaan bij het coaten en drogen van het elektrolyt. Met solid state, of in het geval van Tesla met hun Maxwell 'dry battery electrode coating', techniek valt dat goeddeels weg. Er zijn dus opties om de BEV voetprint in de (nabije) toekomst nog flink te verkleinen.

https://www.sciencedirect...cle/pii/S0959652621039731
sympa @Flappiewappie7 juni 2023 18:31
Er zijn nog geen verkeersborden met maximale acceleratie.
Misschien een idee om dat standaard in te stellen. Een ongelukt met die functie uitgeschakeld betekent dan: WA verzekering verhaalt de schade op de bestuurder.
Of de premie wordt erg hoog...
kr4t0s @Rickkamminga8 juni 2023 01:53
Dit klopt dus niet. Zelfs EVs met +1.000pk zijn eenvoudig te behappen zelfs voor beginnende bestuurders. Pas als je die in sport of track modus zet komt al het vermogen vrij. Je kunt die modi ook achter een code locken zodat je tieners van 18 niet 0-100 in 3 seconden gaan doen.
De accu capaciteit van extended range en twin motor is waarschijnlijk hetzelfde en range verschil is maar 20km. Dat zal vooral komen door bredere banden op de Twin. En wat gewichtstoename door 2de motor en wellicht wat extra koeling. Sterker nog bij VW is het veelal in software geregeld zijn precies dezelfde auto, maar door ander vinkje in de software (en paar duizend euro extra) heb je er 75pk bij.

[Reactie gewijzigd door kr4t0s op 22 juli 2024 14:45]

Verwijderd @kr4t0s8 juni 2023 11:49
"EVs met +1.000pk zijn eenvoudig te behappen zelfs voor beginnende bestuurders."
Nou nee. Een Tesla niet in de standaard instelling. Één verkeerder beweging met de rechter voet en het ding katapulteert sich voorwaarts. Veel high-end EV's zijn giftig. Dat is tenslotte hun "appeal". Letterlijk eventjes niezen HAAATSJOE en je voet schiet pardoes uit naar benee ---> auto lanceert zich naar de maan (been there, done that, almost killed myself).
Er zijn b.v. geen "langzame" Tesla's. Zelfs de goedkoopste Model 3 met de kleinste Batterij en RWD is een bommetje. Geen atoom-bom zoals een Model S Plaid, maar nog steeds een heule schnelle auto.

"Pas als je die in sport of track modus zet komt al het vermogen vrij".
Nee, dann komt simpelweg NOG meer vermogen vrij + pedaal-respons wordt nog venijniger. Bij de meeste EV's tenminste. Misschien niet bij een MG ZS maar neem een Polestar, Tesla, Mercedes, BMW etc. moet je ze eerst in een soort ECO mode instellen voordat ze minder kiet van vlek goan.

Een Tesla bv. moet je eerst in "Chill" mode instellen, voordat ie "normaal" wordt. In de driver-profiles van mijn vrouw en zoon is "Chill" ingesteld. Mijn vrouw wil dat zelf zo omdat ze anders zeven kleuren schijt.
Voor mijn zoon wil **ik** het voorlopig zo, omdat 562 ouderwetsche PK's en een miljoen-miljard Newtonmeters in "Normal" mode niet goed is voor een Teenie waar de testosteron uit z'n oren druipt. Ik was geen haar beter toen ik zo oud was, maar ik reed rond in een Renault 4 :+

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:45]

n4m3l355 @Rickkamminga8 juni 2023 03:49
Het verhaal met stofzuigers kan ik ergens nog begrijpen immers zuig vermogen is niet iets waarmee geadverteerd wordt. Maar met auto's betwijfel ik dat het aantal watts echt iets is waar men naar kijkt. Ja Tesla heeft dat populair gemaakt met de S70/90/100 etc. maar uiteindelijk kijkt men toch gewoon naar de actie-radius? Auto's zijn eigenlijk hier heel transparant in hoe ver men kan rijden.

Tegelijkertijd voor mij is dit juist een gemiste kans. Volvo begrijpt dat er mensen zijn die misschien een beetje minder ver rijden en daarom dus een minder dure/grote batterij nodig hebben. Maar wanneer released men nou eens een auto met een actie radius van 100-150 km? Toevallig heeft de Panda van mijn ma het opgegeven na 10 jaar tijd met een dikke 73.000 km op de teller. Dat komt dus neer op 20 km per dag of wel geteld op en neer naar haar werk en misschien een rondje in het dorp naar de super. Maak een auto met een batterij van 60kWh en ze besparen ook nog eens tot 10.000 europ op de batterij. Dan kost deze Volvo nog maar 26.000 euro, dat is nog steeds niet goedkoop maar wel 15.000 euro noder een Tesla 3'tje.
Rickkamminga @n4m3l3559 juni 2023 15:02
Dat is zeker iets waar men naar kijkt. Op bijna alle vergelijkings- en occasionplatformen kan gesorteerd worden op "vermogen van hoog naar laag". Dat is niet voor niets.

Waarom neemt ze dan geen oude Nissan Leaf? Die zijn goedkoop, want de batterij is over het algemeen half gaar. Goed genoeg om nog 150km mee te kunnen rijden, dat wel. Dat past precies binnen je moeders gebruiksscenario, toch? En met <6000km per jaar zal die accu ook niet zo hard verder degraderen. Verder lijken ze alles aan boord te hebben: Clima, cruise, stoelverwarming, etc.
styno @Rickkamminga8 juni 2023 11:56
" Veel vermogen is nou eenmaal leuk. [...] Ook is het verbruik vrij stevig natuurlijk."
Nou, nee, dat hoeft helemaal niet. Er zijn belangrijkere factoren dan vermogen die de efficiëntie van een elektromotor bepalen. Zo is de Model 3 RWD motor een flink stuk efficiënter dan een Leaf motor ondanks dat de eerste de helft meer vermogen heeft (~92% vs ~95%).

Ook de efficientie van de algehele aandrijflijn en ontwerp van de auto is belangrijker. Wederom de Leaf met de Model 3 vergelijkend zie je dat de Leaf in de praktijk flink onzuiniger is: 174 vs 148 Wh/km. Zelfs de dual-motor Model 3 die dubbel zoveel vermogen als de Leaf heeft is flink zuiniger.

Kortom, auto's zijn geen stofzuigers. Een goed ontwerp van de elektromotor/aandrijflijn is belangrijker dan het vermogen.
Rickkamminga @styno9 juni 2023 15:20
Ik bedoelde ook niet zozeer dat de auto's niet efficiënt zijn. Maar met leuk veel vermogen trap je 'm vaker in. En stevig doorrijden is nou eenmaal flink minder efficiënt, ongeacht de efficiëntie van de aandrijflijn zelf.

Velen zullen dit probleem herkennen; iedere keer dat ik 'm volgooi besluit ik om deze keer echt een keer de hele tank te gaan hypermilen. 70 liter en 500km later sta ik weer aan de pomp te janken. Maar als ik dan mijn boodschappenwagentje een maand gebruik als zelfkastijding kom ik per liter drie keer zo ver, simpelweg omdat hij traag is en daarom niet uitnodigt. Lekker onderuit zakken en iedere 10kph naar de volgende versnelling is met name waartoe dat ding uitnodigt.
Goderic @Andros7 juni 2023 17:39
Dat volg ik toch niet. Om te beginnen is het verbruik van stofzuigers verwaarloosbaar, je wint er niets mee. Als het vermogen te hoog is zet je hem gewoon een standje lager, een efficiëntie verplichting was genoeg geweest als goedgevoel maatregel.
bytemaster460 @Goderic7 juni 2023 21:03
Het ging er niet om dat de zuigkracht te hoog was. De fabrikant kon er gewoon een goedkope inefficiënte motor in stoppen met een hoog vermogen en de mensen dachten dat ze daarmee zuigkracht kochten terwijl ze enkel een hoog verbruik kochten.
De regelgeving heeft ervoor gezorgd dat er modellen op de markt kwamen die 1/3 minder verbuikten maar een even grote zuigkracht hadden. Op de hele EU maakt dat heel veel verschil. De rest van de wereld heeft ervan meegeprofiteerd.
Goderic @bytemaster4607 juni 2023 21:36
Waarom dan niet gewoon efficiëntere motoren verplichten?
bytemaster460 @Goderic7 juni 2023 21:44
Dat is precies wat men gedaan heeft door een maximaal vermogen in de regels vast te leggen.
Goderic @bytemaster4607 juni 2023 21:51
Oké laat ik mijn vraag anders stellen: Waarom een efficiëntie verplichten op zo'n omslachtige manier?
bytemaster460 @Goderic7 juni 2023 21:55
Het is juist geen omslachtige manier. Vermogen is gewoon meetbaar en onderzoeksinstituten hadden motoren ontwikkeld die de benodigde zuigkracht konden bereiken met ene beperkt vermogen. Dat dwingt fabrikanten hetzelfde te doen. Fabrikanten op hun blauwe ogen geloven als ze zeggen dat ze 50% meer rendement hebben behaald gaat niet werken. Dat is niet meetbaar.
Jeffrey_KL @Goderic8 juni 2023 11:35
Omdat het niet alleen om de efficiëntie gaat maar ook om hoeveel mensen nou echt verbruiken. Het heeft praktisch geen nut om een stofzuiger te hebben met 3x zoveel zuigkracht welke 2100 watt verbruikt. Toch zullen veel mensen zo'n stofzuiger op vol vermogen gebruiken. Daarnaast zou de wattage race blijven bestaan want veel mensen zien het wattage als zuigkracht.
sympa @Goderic7 juni 2023 18:33
Het verbruik is niet verwaarloosbaar. 1 uur per week met 2000 watt.
Da's genoeg om 2 kamers een week te verlichten.
Groningerkoek @Goderic7 juni 2023 20:30
1 stofzuiger maakt geen verschil, maar in de EU gebruiken we er meer dan 100 Miljoen, als die gemiddeld een uurtje per week 1000 watt minder verbruiken dan hebben we het over 100GWh per week.
nikl @Andros7 juni 2023 21:14
Bij een EV is de motor niet op de eerste plaats de beperkende factor voor vermogen maar de hoeveelheid vermogen die de accu kan leveren. Een grotere accu = meer vermogen en dus meer range = meer (maximaal) vermogen. Bovendien heb je een flinke motor nodig om voldoende remkracht te genereren om energie mee terug te winnen dus als je motor te klein is kun je minder vermogen terugwinnen en ga je de gewone remmen meer gebruiken. Veel mensen snappen niet dat dit totaal anders werkt dan bij ICE..
Exirion @Andros9 juni 2023 08:11
En toch zuigen die moderne stofzuigers voor geen meter. Ja, het vermogen was een marketingdingtje, maar het is niet alsof die dingen ineens veel efficienter zijn geworden. Wij hebben een dure Bosch voor het gewone stofzuigen maar ik heb mijn eerste Bosch uit 2003 er nog naast voor stofzuigen bij kluswerk, en daar heb je echt meer aan.
JAHRASTAFARI @Andros9 juni 2023 10:33
De planeet maakt dit niet uit, die gaat verder totdat het moment komt opgeslokt te worden door de zon over 5 miljard jaar.
StackMySwitchUp @Aidix7 juni 2023 15:30
Potentieel vermogen in een elektromotor voor een auto die meestal 100 rijdt is niet hetzelfde als de stofzuiger die altijd op vol vermogen aan staat. Die 400+ pk's zullen zelden volledig gebruikt worden, en in het algemeen is de regel met elektromotoren die erg veel vermogen hebben, dat bij nominale (100 km/u) belasting deze een stuk efficiënter zijn dan minder vermogende elektromotoren. dit heeft alles te maken met warmteontwikkeling. Vandaar dat de range van de twin motor, met dezelfde capaciteit ook niet zo veel minder is dan de extended range versie.
Qua gewicht hoef je het ook niet echt te laten want dat is voornamelijk besteed aan de accu's en niet de aandrijving.
bjp @StackMySwitchUp7 juni 2023 15:56
maar wel een lager bereik. Dus die extra-pk's zorgen wel voor minder efficiëntie?

of zie ik dat mis...
DropjesLover @bjp7 juni 2023 16:05
Sneller accelereren kost meer energie, maar tegelijkertijd doe je dat maar een paar keer. De rest van de tijd rij je gewoon de geldende maximumsnelheid, dat kost niet extra.
In tegenstelling tot het verschil tussen dezelfde auto met een 4 cylinder 1.6l en een versie met een 6 cylinder 30.l.
bjp @DropjesLover7 juni 2023 16:10
dit spreekt toch perfect tegen wat de vorige melde: "dat bij nominale (100 km/u) belasting deze een stuk efficiënter zijn dan minder vermogende elektromotoren"

we zijn er het dus met 2 oneens mee..
Xghost @bjp7 juni 2023 16:17
Een extra motor levert ook extra gewicht op, wat weer nadelig is voor de actieradius. Maar dat extra gewicht levert maar 20 km minder actieradius op, doordat grotere motoren efficiënter zijn als ze lekker rustig aan kunnen doen.
-MD- @Xghost7 juni 2023 18:10
Daarnaast: een extra motor is in principe dus ook een extra dynamo. Dus bij afremmen kan er meer worden gegenereerd wat weer een beetje compensatie is voor het extra gewicht. Het verlies aan bereik is ook daarom minder dan je zou verwachten. Alle beetjes helpen :).
anessie @-MD-7 juni 2023 19:56
Winst met uitrollen in praktijk ligt nog steeds boven regeneratief remmen.
josttie @anessie8 juni 2023 08:56
En hoe werkt dat uitrollen precies? Verzin wat situaties: Ik rij 55km/u, 150m voor mij springt een stoplicht op rood. Ik rij op de snelweg, voor mij remt een auto. Hoe vaak laat jij een auto uitrollen? Waar doe je dat? Je kan toch niet laten uitrollen zodat je uiteindelijk met een veel te lage snelheid over een normal weg rijd? Wellicht midden in de nacht als je tijd te veel hebt en er geen ander verkeer is.
multikoe
@josttie8 juni 2023 10:38
Je kunt natuurlijk heel veel scenario's verzinnen waarbij uitrollen niet praktisch is en je zult met al die argumenten punten scoren. Maar dat is natuurlijk wel een beetje simpel.
Het advies om uit te rollen is natuurlijk: rol uit wanneer het kan. En als je er een beetje op let, dan is dat best wel vaak. Omdat het niet altijd kan, is het advies niet meteen onzin...

Je kunt dat advies natuurlijk ook in de context plaatsen van zuinig rijden en dan is het bijvoorbeeld in stop-and-go verkeer handig om niet steeds mee te versnellen met het verkeer, maar de auto te laten uitrollen totdat je weer bij je voorganger bent.
josttie @multikoe8 juni 2023 10:55
Maar het leuke is dat je dus en-en kunt doen. En niet te hard optrekken omdat je toch weer moet stoppen en beter een rustig tempo erop kunt nahouden, én als je dan toch moet remmen regenereer je energie. Uitrollen wanneer het kan -> het kan nu eenmaal in normaal verkeer niet zo vaak, kun je beter efficienter regeneren want dat gebruik je veel vaker.
PcDealer @josttie8 juni 2023 09:58
Op bepaalde stukken weg waar ik vaak rij, weet ik wanneer ik rijdend op de lokaal maximum toegestane snelheid het gas los moet laten om precies bij het bord naar de lagere snelheid te gaan. Bijvoorbeeld de Eindhovense weg in Weert:

https://tweakers.net/i/IL...TSO.png?f=fotoalbum_large
Of de andere kant op richting de snelweg: onder net voorbij het viaduct het gas los, zodat ik zonder te remmen de oprit naar de A2 richting Eindhoven kan nemen.

Beide gevallen met een 2001 Volvo S60.

[Reactie gewijzigd door PcDealer op 22 juli 2024 14:45]

josttie @PcDealer8 juni 2023 10:52
En in beide gevallen remmen op de motor of in z'n vrij? Want dat is nogal een verschil, in mijn benzine auto laat ik het gas eerder los en probeer ik daarna rustig en zoveel mogelijk op de motor te remmen, in mijn elektrische rij ik wel erg ver door als ik de regeneratie uitzet want dat ding heeft gewoon een lage rolweerstand. Daarbij kan je wel spelen met de knoppen (als in "gas" los als je de afrit op rijd met 0 regeneratie, en hoe dichter je bij de bocht komt hem steeds wat hoger zetten) maar dan ben je nog steeds het gros aan het afremmen door te regeneren en je moet nog steeds die bocht veilig doorkomen. Dan kan je wel een kilometer van te voren het "gas" loslaten maar dan ga je wel heel erg onder snelheid.
PcDealer @josttie8 juni 2023 10:57
In Drive met de automaat.
PikachuNL @josttie8 juni 2023 15:12
Op de meeste plekken is uitrollen prima te doen, en dat zeg ik als bestuurder van een benzineauto. Soms heb je een opgefokte bestuurder achter je die kosten wat het kost die 2 seconden eerder wil stilstaan bij een rood verkeerslicht, maar over het algemeen kan je gewoon lekker rollen. Natuurlijk niet tot kruipsnelheid, maar ook zeker niet zoals sommigen met 80 aan komen rijden bij een rood licht om daarna vol in de ankers te gaan.
djunicron @anessie8 juni 2023 01:15
Nahjah, het is het heel simpel. Iedere keer dat je je rem moet aanraken, kost het je netto energie.

Na een tijdje zal je gevoel krijgen met hoe snel je auto regeneratief remt en zal je dat dus voornamelijk doen zodat je vrijwel niet aan je rem komt tot je werkelijk stil staat. Maar in stedelijke omgeving ga je vrijwel nooit van zeg 40km/u helemaal naar 0 uitrollen met je benzine wagen. En juist daarbuiten is het mooi meegenomen, het moment dat je van 100 naar 80 naar 60 naar 50 gaat, regenereer je weer een hoop terug. Alvast uit gaan rollen op de snelweg of de N-weg voor je de afslag gaat pakken wordt je vaak niet echt in dank afgenomen.
kaasboer09 @bjp7 juni 2023 17:27
Ik denk dat een breder perspectief nodig is. Men probeert een elektrisch alternatief te promoten, ten nadele van verbrandingsmotoren.

Sommigen hebben liever een auto met vier-wiel aandrijving (AWD). Als je dan geen elektrisch AWD alternatief biedt, dan zullen dus meer fossiele brandstofauto’s verkocht worden. En dat is nòg slechter.

Wat betreft het stofzuiger verhaal: helemaal eens. Auto’s met meer dat 150pk is gewoon onzin. Zowel voor elektrische als brandstof auto’s. Maar áls we dan beginnen met vermogen te knijpen, laten we dan beginnen met brandstof auto’s, want daar produceert elke extra pk véél meer vervuiling dan het elektrische alternatief 🙂
bjp @kaasboer097 juni 2023 17:38
meer vermogen/prestaties/.... kan ook toelaten om de duurdere aankoopprijs te verantwoorden.

Stel een EV is significant duurder en gaat zelf trager dan ICE, heb je minder een verkoopargument. De prestatie is dan een soort compensatie voor de extra kost. Prestatie opdrijven lijkt niet zo duur te zijn op een EV.

Net zoals de "hij is groter" (SUV tendens) argumentatie (kijk zoveel plaats -> mag duurder worden). Die dingen zijn ook nog vrij zwaar... Wat ook een 'hard-sell' wordt.

[Reactie gewijzigd door bjp op 22 juli 2024 14:45]

chime @bjp7 juni 2023 16:27
Het is zo dat met 2 motoren de fabrikant de range bij bepaalde snelheden toch kan verhogen.
Bij Tesla hebben beide elektromotoren een ander koppel wat dus toelaat om te spelen met welke motor je wanneer laat draaien.

Ander voordeel is ook extra grip doordat je met een 4x4 zit en betere prestaties bij sneeuw en ijs, wat zeker vanuit het oogpunt van Volvo ook een rol speelt.

Het extra verlies gaat van het gewicht van die motor komen en wanneer er hard wordt geaccelereerd.
Maar 20km is al bij al nogal beperkt, 4%.
pleinolijf @chime7 juni 2023 17:17
Verwar grip niet met tractie. Met een extra paar aangedreven wielen heb je nog altijd hetzelfde contactoppervlak in rubber op de baan.
mikedhanpat @chime7 juni 2023 21:13
Betere prestaties op sneeuw en ijs heb je alleen als je ook gas blijft geven. Het merendeel van de mensen haalt echter van schrik de voet van het gaspedaal en trapt op de rem als de auto in onbalans raakt, terwijl je juist dan met een AWD nog een ongeluk kunt afwenden als je gas blijft geven. Het "probleem" is dan ook nog dat je inderdaad heel lang meer grip hebt en daardoor ook harder gaat eer een AWD auto in onbalans raakt en als gevolg is het ongeluk groter dan bij een FWD of RWD.
Blokker_1999
@bjp7 juni 2023 16:24
Extra gewicht zal de grote boosdoener zijn. 2 motoren is meer gewicht, meer gewicht betekend meer energie nodig om te versnelle en snelheid aan te houden.
victorclaessen @Blokker_19997 juni 2023 16:52
Dat laatste ("en snelheid aan te houden") is niet zonder meer waar; als we ervan mogen uitgaan dat die tweede motor geen extra luchtweerstand heeft, dan kost het geen energie om [het extra gewicht van] die tweede motor op dezelfde snelheid te houden. Er wordt immers geen kracht op uitgeoefend die die motor [in de rijrichting] afremt, dus die hoeft ook niet gecompenseerd te worden. (edit: verduidelijking)

[Reactie gewijzigd door victorclaessen op 22 juli 2024 14:45]

Zoidberg_AvG @victorclaessen7 juni 2023 17:07
Dat laatste ("en snelheid aan te houden") is niet zonder meer waar; als we ervan mogen uitgaan dat die tweede motor geen extra luchtweerstand heeft, dan kost het geen energie om [het extra gewicht van] die tweede motor op dezelfde snelheid te houden.
Als 2 iedentieke voertuigen op identieke banden staan maar een voertuig is zwaarder dan zullen de banden van het zwaardere voertuig meer vervormen en dus meer wrijving veroorzaken en dus meer energie vebruiken om op een vaste snelheid te blijven rijden.

Kan zijn dat dit verwaarloosbaar is, maar de uitspraak van Blokker_1999 is gewoon correct voor auto's op luchtbanden.
victorclaessen @Zoidberg_AvG8 juni 2023 10:35
Als 2 iedentieke voertuigen op identieke banden staan maar een voertuig is zwaarder dan zullen de banden van het zwaardere voertuig meer vervormen en dus meer wrijving veroorzaken en dus meer energie vebruiken om op een vaste snelheid te blijven rijden.
Dank voor deze opmerking. :-) Dat was een mooie aanleiding om er eens wat meer over te lezen, en gek genoeg blijkt ook dát niet waar te zijn.
The load sensitivity of most real tires in their typical operating range is such that the coefficient of friction decreases as the vertical load, Fz, increases
https://en.wikipedia.org/wiki/Tire_load_sensitivity
BoekaBart @victorclaessen7 juni 2023 17:10
Behalve natuurlijk de rolweerstand, die neemt wel (lineair) toe door het extra gewicht.
StackMySwitchUp @bjp7 juni 2023 16:56
2 motoren = wat efficiëntie verlies, maar niet de helft van het bereik. Dubbel zoveel pk, 5% verlies in bereik
Tintel @bjp7 juni 2023 17:10
Is dat niet gewoon vanwege het extra gewicht [voor de 2e motor] en het feit dat 4-wiel aandrijving meer verliezen geeft (maar wel betere 'road-holding')?
Mathijs Kok @bjp7 juni 2023 17:40
maar wel een lager bereik. Dus die extra-pk's zorgen wel voor minder efficiëntie?
Nee, dat hangt gewoon voor 99% van je rijgedrag af. Hoeveel vermogen de motor heeft maakt vrijwel niets uit. Ik heb de goedkoopste Tesla Model S en een Model S Plaid en die gebruiken vrijwel even veel. Het is echt alleen her gewicht van de Plaid (geloof 110 kg meer) dat het verschil maakt. Op de snelweg is de Plaid zelfs iets zuiniger omdat hij de nieuwere motoren heeft.
Skywalker27 @StackMySwitchUp7 juni 2023 16:33
Aidix heeft wel een punt want inmiddels is een kleine ICE efficiënter betreft dan zon dikke e-SUV.
https://www.nu.nl/klimaat...n-verkeersveiligheid.html

[Reactie gewijzigd door Skywalker27 op 22 juli 2024 14:45]

amigob2 @StackMySwitchUp7 juni 2023 16:47
Ik denk dat we heel wat uurtjes minder stofzuigen met zijn alle dan dat we auto rijden. Voorbeeld ik zit minimaal 4 uur per week achter het stuur, zoveel stofzuigen doe ik echt niet.
sympa @amigob27 juni 2023 18:35
Vervoer is inderdaad een enorme energieverbruiker.
Maar die stofzuigers geven wel winst, en geen prestatieverlies.
lonewolf2nd @StackMySwitchUp7 juni 2023 17:37
Dit geld dan toch ook voor een stofzuiger. Mijn stofzuiger heeft 3 standen, ik gebruik zelden de maximale stand. Maar het is wel handig om deze te hebben.
Uiteraard is dit op beide van toepassing. Als je regelmatig een kar moet trekken is dat extra vermogen meer dan welkom.
Maar ook voor een stofzuiger, een beetje stof op zuigen lichte stand, maar een halve zandbak, omdat je kinderen van een strandje komen, is die extra kracht wel weer welkom. Dus ik vind dat @Aidix best wel een punt heeft.
Goderic @StackMySwitchUp7 juni 2023 16:10
Potentieel vermogen in een elektromotor voor een auto die meestal 100 rijdt is niet hetzelfde als de stofzuiger die altijd op vol vermogen aan staat.
Een stofzuiger staat ook niet altijd op vol vermogen, meer vermogen kan voor minder verbruik zorgen als je dan sneller klaar bent, en het verbruik van stofzuigers is gewoon verwaarloosbaar.
StackMySwitchUp @Goderic7 juni 2023 17:01
Dat is onzin met een verlengsnoer, goede stofzuigers hebben niet veel vermogen nodig, en er zijn maar weinig stofzuigers met een regelknop, en nog minder die nog bruikbaar zijn als de regelknop niet voluit staat. Dat is hetzelfde als zeggen dat het vervangen van gloeilampen geen nut heeft omdat ze netto niet zoveel verbruiken, en dat je ze anders ook kunt dimmen. De stofzuiger analogie is eigenlijk gewoon whataboutism, en het is geen eerlijke vergelijking.
Goderic @StackMySwitchUp7 juni 2023 17:30
Dat is onzin met een verlengsnoer, goede stofzuigers hebben niet veel vermogen nodig, en er zijn maar weinig stofzuigers met een regelknop, en nog minder die nog bruikbaar zijn als de regelknop niet voluit staat.
Nu spreek je jezelf tegen, is het hogere vermogen nu nodig of niet? Ikzelf ben nog nooit een stofzuiger zonder regelknop tegengekomen en die was altijd nuttig op verschillende standen.

De vergelijking met gloeilampen slaat kant nog wel, leds verbruiken significant minder dan gloeilampen (~10x) en het totale verbruik van verlichting is een stuk hoger dan dat van stofzuigers, waardoor het wel nuttig is.
SG @StackMySwitchUp8 juni 2023 13:30
Dat werkt zo niet.
Het vermogen gewicht batterij combo.

Voor x range maal y baterij maal z performance maal u massa x maal V drive last.

Alleen voorwiel aandriving max 200pk een acceleratie begrenser vooral soft power in lage snelheden bespaar je banden kan af met lichtere accu en lichtere totaal gewicht.

Veel EV zijn meer dan sportief zijn zware dragracer waar de acceleratie zo extreem is dat 4wd noodzaak is om die versnelling te behalen.

Beetje EV is al sportieve auto ondanks zwaarder dan ice.
cold_as_ijs @Aidix7 juni 2023 17:50
ik hoor die opmerkingen wel vaker, maar realiteit is dat in mijn ervaring stofzuigers vele malen efficiënter zijn geworden. Ik kan het natuurlijk niet direct bewijzen dat het direct door de regel kwam maar het zorgde hoe dan ook voor een versnelling.
Toen ik van een 1800 watt naar 900 watt (zakloos) naar 890 watt nu is dat ik mijn stofzuiger nu niet meer in de hoogste stand kan gebruiken voor een groot deel van mijn huis, terwijl het vroeger op de gordijnen na alles vol vermogen was. Dit artikel ondersteund mijn eigen observaties https://meta.eeb.org/2017...ieter-and-more-efficient/
ikweethetbeter @Aidix7 juni 2023 15:32
Zeer valide punt!

En gewone auto's die sneller kunnen dan 200 km/u. Is niet echt nuttig, vaak zelfs gevaarlijk!

En binnen 10 seconden optrekken tot 120 k/u is ook nergens voor nodig. Het verbruikt wel meer energie (fossiel of duurzaam maakt niet uit), en is dus verspilling.

Maar als je dat doortrekt naar "alles", dan kun je ook ter discussie stellen of gaming met 240 fps zinvol is. Wat mij betreft mag daar een grens op, maar dat zal niet iedereen met me eens zijn!

En waarom daar stoppen? Een wet op het beperken van sluipverbruik kunnen we ook goed gebruiken (modems, tv's, ...).
youridv1 @ikweethetbeter7 juni 2023 15:40
En binnen 10 seconden optrekken tot 120 k/u is ook nergens voor nodig. Het verbruikt wel meer energie (fossiel of duurzaam maakt niet uit), en is dus verspilling.
Dat is niet altijd waar. De warmte efficiëntie van een benzine motor is veelal op zijn hoogst bij vol gas en niet al te hoge toeren. Langzaam optrekken is niet per se efficiënter. Je moet dezelfde hoeveelheid kinetische energie opbouwen omdat je naar dezelfde snelheid toe werkt en onder lage belasting moet een benzine motor de inlaat dicht knijpen, wat tot verliezen zorgt omdat de motor door een smal rietje moet aanzuigen.

De efficiëntie gaat weer naar de knoppen als je te hoog in de toeren komt, omdat de wrijving van de interne onderdelen van de motor evenredig is met toerental en omdat de computer overmatig veel brandstof gaat inspuiten om de boel heel te houden. Je hebt maar 1 deel benzine nodig voor 14,7 delen lucht om alle benzine te kunnen verbranden, maar bij hoge toerentallen en hoge belasting voert de computer dit op tot 12 delen lucht of zelfs lager om de temperaturen binnen de verbrandingskamer in toom te houden. Dit is niet efficiënt, maar noodzakelijk voor de levensduur. Bij lage toeren is dit minder nodig, omdat de temperatuur in de verbrandingskamer sterk afhangt van het aangesproken vermogen, niet van hoe ver je je gasklep open hebt. Voor veel vermogen heb je zowel vol gas als een hoog toerental nodig.

Maar als je dus een programma zou schrijven voor een zelf rijdende auto en bij het optrekken zou willen optimaliseren voor verbruik, dan kom je niet uit op mak aan doen. Waar je eerder op uit zou komen is het gas onderin stampen en vlot opschakelen, omdat je de motor dan in het meest efficiënte gebied houdt.

Vlot optrekken zie je in de praktijk eigenlijk niet terug in je verbruik cijfers. Wat je wel terug ziet is je kruissnelheid op de snelweg en remmen op de motor, want die hebben daadwerkelijk significante invloed op hoeveel energie je gebruikt om van A naar B te komen.
Ik datalog mijn eigen motor tijdens woonwerk mbv een OBDII lezertje naar een CSV bestand en bekijk die logs wel eens mede omdat ik data analyse in python wel grappig vind.
Als je de totale hoeveelheid verbruikte brandstof van een acceleratie bekijkt tussen een waar ik met het verkeer mee rijd en een waar ik flink doortrek, dan valt dat echt heel erg mee.
Het verbruik tijdens het strak 100 rijden en strak 110 rijden verschilt dan wel weer heel erg.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:45]

barbarbar @youridv17 juni 2023 19:46
Dat is ook hoe ik het geleerd heb van m'n rijinstructeur 20 jaar geleden al. Vlot optrekken, snel opschakelen, niet hoog in de toeren. Uiteraard een paar uitzonderingen, maar dat is mij toen al geleerd als meest zuinige. Rij nu een hybride en die doet hetzelfde, snel schakelen en flink gas.

Rustig aan optrekken is inderdaad het resultaat van een verkeerd idee hoe vermogen en verbruik met elkaar samenhangen. Je kunt beter vlot doorrijden en op de lamge stukken rustig hetzelfde tempo houden, dan langzaam optrekken en overal elke keer remmen en optrekken omdat je niet met het verkeer mee komt.
youridv1 @barbarbar7 juni 2023 20:36
Ja nou precies dat. Er zijn een aantal dingen die je niet moet doen en daarvan zijn remmen en structureel hard rijden de belangrijkste. Als je die twee dingen weet te vermijden dat zit je akelig dicht op het ideale verbruik van je auto.

Ik heb mijn rijbewijs nog geen 20 jaar, maar mij is het ook vanaf het begin af aan geleerd inderdaad. Vlot optrekken stippen ze vanaf het begin aan en dat is echt niet alleen maar om een actieve bestuurder te zijn. Het is gewoon beter.
Er zijn inderdaad uitzonderingen, zoals benzine auto’s met een turbo. Die moet je niet té ver onderin de toeren zwaar belasten omdat het koppel dan wel heel hoog wordt en dat is ook niet geweldig op lange termijn. Maar ook daar geldt dat dat eigenlijk alleen voor de extremen. Je moet het gas niet stijf onderin duwen en bij 2000 toeren al opschakelen helemaal van 50 naar 100, maar dat is het dan ook wel

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:45]

ikweethetbeter @youridv17 juni 2023 16:44
Leuk dataprojectje!

Er is niks mis me vlot optrekken, wel met te vlot optrekken: meer bandenslijtage, meer energieverbruik, meer warmteontwikkeling en dus slijtage aan onderdelen van de motor en de aandrijflijn, ...

Versnelling is maar een deel, snelheid is het belangrijkste. Een hogere snelheid betekent een (onevenredig veel) hogere luchtweerstand, en dus een hoger verbruik.
Mathijs Kok @ikweethetbeter7 juni 2023 17:44
Versnelling is maar een deel, snelheid is het belangrijkste. Een hogere snelheid betekent een (onevenredig veel) hogere luchtweerstand, en dus een hoger verbruik.
Dat zegt youridv1 toch precies?
Bobsen @ikweethetbeter7 juni 2023 15:39
Ik rij zelf persoonlijk een MG ZS EV, met 275km bereik. Als ik op en neer naar amsterdam moet, moet ik dus laden als ik 115-120kmh rijd op de snelweg, helemaal niet gek na 19:00. Van de zaak heb ik een ID4 tot mijn beschikking, deze is inderdaad wat zwaarder, maar gaat veel zuiniger om met zijn energie, ik verbruik dus ook minder, dit gaat dan om het zelfde stuk en de zelfde snelheden (115-120kmh)

Ik heb zeker begrip voor je argument, maar om dan te zeggen we mogen niet meer als 200pk op een EV vind ik volkomen onzin, aangezien dit echt goede voordelen met zich mee brengt als je wat meer PK's tot je beschikking hebt.
ikweethetbeter @Bobsen7 juni 2023 16:31
Ik heb zeker begrip voor je argument, maar om dan te zeggen we mogen niet meer als 200pk op een EV vind ik volkomen onzin, aangezien dit echt goede voordelen met zich mee brengt als je wat meer PK's tot je beschikking hebt.
???

Waar beweer ik dat? Helemaal nergens!

Ik beweer alleen dat een normale auto niet harder hoeft dan 200 kilometer per uur.
Ik beweer ook dat het zinloos is om een acceleratie van 0 naar 120 (of 100) te hebben binnen een paar seconden.

Ik heb het niet over het maximum vermogen in paardenkrachten of kilowatts.

Ik rij zelf in een ID.4 met 204 pk en dat rijdt prima. Hij trekt vlotter op dan zinvol is, en maximaal 160 km/u vind ik geen beperking, zelfs niet op de Duitse Autobahn.
Cid Highwind @ikweethetbeter8 juni 2023 02:06
Volvo beperkt z’n auto’s al jaren op 180 km/h. Dat zal hier niet anders zijn.

Nodig hebben is een relatief iets. Een auto die 250 kan zal sneller op de 180 zitten dan een auto met 150 pk. Soms is dat gewoon prettig en een stuk comfort. Net als een goede tussenacceleratie van 90-130 als je achter een vrachtwagen vandaan komt. 200 pk op het gewicht van een gemiddelde EV is dan geen luxe in druk verkeer. Wederom, comfort verhogend. De topsnelheid is eigenlijk het minst interessante aan veel PK’s. Zeker buiten Duitsland.
bjp @ikweethetbeter7 juni 2023 17:28
zelfde auto is in Duitsland een slecht verkoop: 200kph is niet genoeg daar voor sommige ;)
SG @ikweethetbeter8 juni 2023 18:27
Ja dat is onzin want 200pk voor fictieve 3 ton Ford F350e zou het zwak maken.
Maar 200pk voor fiat 500e zou het race kart maken.

Het is dus eerder 125pk per 1000kg dat is sportief
Met mijn ice zit ik op 100pk per 1200 daar kan je heel goed mee komen.

Reguliere standaard ice auto 50pk voor 1000kg. Kan je ook goed mee komen.
Korte 5bak met top tot 150km/u

Ik heb liever kleinere accu zodat EV onder de 1500kg blijft en 136pk kan je goed mee in verkeer. Range heb ik niet nodig en op auto vakantie ga ik sowieso niet. 300km is zeer ruim.
BarnET @Bobsen7 juni 2023 16:12
Met een zwaardere motor kan je ook meer regenereren omdat je harder kan afremmen op je motor.
Daarnaast kost het zeer weinig qua efficientie met een BEV. Dit in tegenstelling tot een ICE.

Al biedt een hybride aandrijving vergelijkbaar voordelen. En zijn sommige zwaardere motoren efficienter dan de downsized turbo's die we veel zien.

Dan doel ik met name op Mazda's Skyactive X en alle diesel motoren. Al hebben die diesels wel vaker hogere emissies.
DropjesLover @ikweethetbeter7 juni 2023 16:09
Te veel vermogen vind ik een lege term bij auto's, om eerlijk te zijn.
Voor echte prestaties of gevoel zou ik het uitdrukken in pk(kW) per kilo. In mijn beleving is 1pk/10kg (of dus 100pk/1.000kg) prima. Misschien ietsje meer.
Mijn 110pk op 1400kg zware auto kon wat meer gebruiken.
Mijn (vroegere) 140pk op 1150kg was leuk vlot rijden

150kW / 204pk voor een EV van 1800kg (een VW ID3) is dan niet extreem veel.

[Reactie gewijzigd door DropjesLover op 22 juli 2024 14:45]

ikweethetbeter @DropjesLover7 juni 2023 16:39
Te veel vermogen vind ik een lege term bij auto's, om eerlijk te zijn.
Waar in mijn post lees je dat ik een limiet aan het vermogen wil stellen? Van mij mag het potentiële vermogen enorm zijn, als de maximum snelheid maar begrensd is, en dat mag van mij (ver) beneden de 200 km/u zijn!
Voor echte prestaties of gevoel zou ik het uitdrukken in pk(kW) per kilo. In mijn beleving is 1pk/10kg (of dus 100pk/1.000kg) prima. Misschien ietsje meer.
Helemaal mee eens!
Mijn 110pk op 1400kg zware auto kon wat meer gebruiken.
Mijn (vroegere) 140pk op 1150kg was leuk vlot rijden

150kW / 204pk voor een EV van 1800kg (een VW ID3) is dan niet extreem veel.
Ook helemaal mee eens.

Ik snap jouw kritiek op mij niet, ik denk dat je iets van mij verkeerd hebt geïnterpreteerd, of dat je op een ander had willen reageren.
Tweaqer @ikweethetbeter7 juni 2023 15:36
Volvo's kunnen maar max 180 overigens
Smarty77 @Tweaqer7 juni 2023 16:21
Volvo’s full electric kunnen maximaal 160 km/h net zoals de zusjes/broertjes van Polestars trouwens.
Tweaqer @Smarty777 juni 2023 16:33
Dat is helaas onjuist, alle huidige modellen van Volvo kunnen 180. Kijk ook maar op de specificatie pagina zoals van deze nieuwe auto: https://www.volvocars.com...-electric/specifications/
Smarty77 @Tweaqer7 juni 2023 22:30
De Volvo XC40 model year 23 heeft een max van 160 (en zo ook de Polestar van afgelopen jaar). Geen idee wat het nieuwe type doet wat nu uitgeleverd gaat worden maar ik geloof je dat deze 180 km/h als limiet hebben. Wat ik persoonlijk echt een stap achteruit vind. Het verbruik gaat boven de 100 km/h al behoorlijk omhoog laat staan boven de 140. Ik vermoed dat dit boven de 10/15% zal zijn.

De eerste rit in de nieuwe auto met iets kouder voorjaarsweer op en neer naar Amsterdam moest ik op de terugweg laden (180 km). Dat viel enorm tegen waardoor ik bij de garage verhaal hing halen. Daar vertelden ze mij dat ik rond de 100 km/h moest rijden om een betere actieradius te halen.

Na wat experimenteren merk ik dat hoe langzamer je rijdt hoe enorm veel meer bereik je hebt. Meer dan met een brandstof auto.

Optrekken is echt super leuk, en raak je ook aan gewend. Maar 180 kunnen rijden in NL (en in Duitsland met een verzekering die lastig gaat doen met omgekeerde bewijslast) is iets wat met het de huidige verkeersdrukte niet moeten willen. De mens heeft vaak de gewoonte om de limiet op te zoeken (dat snap ik en heb ik ook gedaan O-) ) waardoor een snelheidslimiet een niet zo populaire maar toch gezonde beperking is. 😁😉

[Reactie gewijzigd door Smarty77 op 22 juli 2024 14:45]

_eLMo_ @Smarty777 juni 2023 17:34
Polestar 2 gaat gewoon 205km/h hoor, haha. Of je dat moet doen is wat anders.
equit1986 @ikweethetbeter7 juni 2023 15:42
die bestaat toch inmiddels? iig dat nieuwe energie label waardoor vele A+++ producten ineens G en F kregen.
SinergyX @ikweethetbeter7 juni 2023 16:00
Waarom moet alles 'zinvol' zijn om te hebben/kunnen?

90% van de touchscreen/software is niet 'zinvol', is handig of leuk om te hebben, maar niet 'zinvol'. Hoeveel energie uit de batterijen gaat naar hele 'luxe' maken van de auto, airco, verwarming, weetikhoeveel watt speakers?

Hell, we kunnen nog verder. Waarom 4 stoelen? Waarom altijd zo groot? 99% rijd alleen in de auto 99% van de tijd, 'zinvol'? Of 99% van de tijd versplissing omdat je wel gewicht/omvang (weerstand) meeneemt wat je niet effectief gebruikt? Op papier verbruikt jouw auto net zoveel op 130kmh als hij doet als je een 0-100 onder de 7 seconde doet, welke van de 2 is dan het probleem? Of gaan we selectief om met wat wel 'zinvol' is en wat een bestuurder als 'fijn' ervaart?
ikweethetbeter @SinergyX7 juni 2023 16:56
Waarom moet alles 'zinvol' zijn om te hebben/kunnen?
Dat hoeft helemaal niet!

Het mag ook gewoon voor "de leuk", of voor comfort.

Je moet alleen bedenken wat het nut is als het niks toevoegt aan de beleving of het comfort. Voor mij hoeft niet alles in regels te worden gevat, maar in Europa zijn we nogal van de regeltjes.

Zo hebben we in Europa een limiet aan het vermogen van een stofzuiger. Daardoor hebben ze nu allemaal een turbo om de zuigkracht op pijl te houden.

In Europa moeten alle mobiele devices vanaf volgend jaar middels USB-C geladen kunnen worden.

Een personenauto moet voor elke zitplaats een veiligheidsgordel hebben.

Een voertuig moet APK goedgekeurd zijn.

De maximum (advies)snelheid in Europa is 130 km/u. Raar dat sommige auto's veel sneller kunnen.

Game je beter op 240 fps dan op 120 fps? Doe dat dan vooral! Maar vraag jezelf eens af hoe zinvol dat is voordat je je grafische kaart zo uitdaagt (en dus meer laat verbruiken).

Hou je plezier, hou je comfort, maar kijk tot waar "meer, meer, meer" zinvol is en stop op tijd om verspilling tegen te gaan.
Tintel @ikweethetbeter7 juni 2023 17:15
Waarom zou alles nog een extra regeling / beperking moeten hebben? De incentive om minder energie te willen gebruiken is toch simpelweg dat energie geld kost?
Maar als het voor entertainment is zijn we bereid te betalen en die keuze zouden we graag behouden denk ik. Ook al is het onzinnig om snel op te trekken. Ook al is 240 fps onzinnig. Etc....
obimk1 @ikweethetbeter7 juni 2023 18:16
Autotechnisch ingenieur:
En binnen 10 seconden optrekken tot 120 k/u is ook nergens voor nodig. Het verbruikt wel meer energie (fossiel of duurzaam maakt niet uit), en is dus verspilling.
120 k/u in 10 sec is UITERMATE langzaam. (Eerste auto's)

Je zit dan CV2 territorium (die kan niet eens 120 k/u halen)

Heel simpel, EV motoren zijn ruim 3 x efficiënter dan verbrandingsmotoren (Benzine & Diesel)

Maar een volle brandstoftank heeft veel meer energie in zich dan een volgeladen accu. Maar de efficiëntie van de EV motor letterlijk red z'n range. EV motoren kun je ook als Dynamo gebruiken. (regeneratief remmen heet dat, kunnen brandstofmotoren NIET)

Hopelijk zet dit commentaar wat niet correct zijn recht.
Marcel Br @obimk18 juni 2023 12:25
Onzin, 10 sec naar 100 (niet 120) is al snel.
obimk1 @Marcel Br8 juni 2023 17:51
Dit is totale ONZIN, vriend van me heeft een Tesla S die in 3 seconden van 0~100 km/u. En nogmaals ik ben een autotechnisch ingenieur, JIJ NIET.

Kijk naar F1, LTS zwakstroom.
PolkaDanser @ikweethetbeter8 juni 2023 08:53
En binnen 10 seconden optrekken tot 120 k/u is ook nergens voor nodig. Het verbruikt wel meer energie
Mee eens maar ik heb ooit eens gelezen dat die zwaardere elektromotor er niet zo zeer is voor het snel optrekken zijn maar meer voor het snel vertragen. Daarmee kun je vaker en beter op de motor remmen en zodoende meer energie terugwinnen wat uiteindelijke weer bijdraagt aan de totale efficiëntie.
Weet iemand daar meer van? Ik kon het verhaal niet meer terugvinden.
Tadango @Aidix7 juni 2023 15:53
Klopt auto's hebben dat echt niet nodig en in bepaalde weersomstandigheden is dat levensgevaarlijk voor velen. EU beleid slaat zoals zo vaak nergens op. Vermogen beperken tot kW / kg lijkt me prima en ik snap ook echt niet dat dat er niet is.......
sympa @Tadango7 juni 2023 18:39
Aantal kg beperken voor personenauto's lijkt me ook wel zinvol, eerlijk gezegd.
Puff_Uncle @Aidix7 juni 2023 15:27
ja het lijkt me dat de auto industrie genoeg lobbyisten hebben daarvoor
InsanelyHack @Aidix7 juni 2023 15:30
Dat zijn piekwaarden en nu eenmaal een eigenschap van een elektromotor. Onder deze belastingen is de accu snel leeg en ik denk zelfs bijna onpraktisch. In de praktijk zal de belasting op de wielen niet veel anders zijn dan bij een verbrandingsmotor. Denk zelfs dat het vermogen behoorlijk beperkt wordt als je de auto instelt op maximaal bereik.
youridv1 @Aidix7 juni 2023 15:32
Er moeten auto's zijn die een beetje tot de verbeelding spreken. Ik snap precies wat je bedoelt, want het is ontzettend tegenstrijdig. Snelle auto's zijn er om de boel interessant te houden. In de praktijk kan bijna niemand ze betalen, maar dat maakt niet uit, als ze er maar over nadenken.

Met een vermogenslimiet voor personenwagens zouden ze in het hoofd van de consument echt die vervoermiddelen worden die ze in de praktijk zijn. Geen interessant gespreksonderwerp meer voor de meesten, maar iets zoals inderdaad bijvoorbeeld een stofzuiger: een oninteressant gebruiksvoorwerp. Dat is niet best voor de marketing en daarbij de auto verkopen. Dan koopt iedereen een toyota yaris of corolla en dat willen de machtige automerken natuurlijk liever voorkomen. Kan ik me best in verplaatsen.

Om dezelfde reden hebben motorfietsen in nederland geen APK. "Het moet wel leuk blijven"

Maarja, waar leg je die vermogensgrens dan? Sommige voertuigen moeten kunnen trekken bijvoorbeeld en dan heb je dat vermogen toch nodig. Misschien geen 300 pk, maar als je een flinke caravan hebt toch al wel gauw meer dan 150.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:45]

maarte997 @Aidix7 juni 2023 15:52
Ik denk dat we vooral naar verbruik moeten kijken. In België is elke EV momenteel gelijk: voordelig in bedrijfslease, of geen inschrijvingsgeld en belastingen als particulier. Verder geen onderscheid.
Rij je met een Mercedes EQXX met een verbruik van <10kWh/100km (jaja, is niet in productie) of een fat E-Tron van Audi met een verbruik van >30kWh/100km? Het maakt de overheid niéts uit. Nochtans weegt en verbruikt zo'n fat E-Tron véél te veel, niet echt ideaal als we willen kijken naar slijtage van de weg, slijtage van de banden of energie efficiëntie, iets wat deze winter nochtans erg hot (of eerder... cold) was.
De overheid wil nog steeds 'gewoon' de overschakeling maken naar elektrisch. Want dat is 'goed'. Het is alsof ik mijn gasketel kan buiten gooien en een elektrische verwarming met COP 1 kan installeren want... elektrisch is goed!
Als we betaalbare EV's willen die rekening houden met hoge efficiëntie, een laag gewicht en groot rijbereik, en liefst ook nog wat de onlogische trend van EV SUV's wil doorbreken, moet er echt onderscheid gemaakt worden in welke SUV je koopt.
BlueTooth76 @Aidix7 juni 2023 16:20
Een motor met een hoog vermogen kan ook meer remenergie opslaan. Het heeft voordelen. En je hoeft het vermogen niet altijd aan te spreken maar het is er wel.
timovd @Aidix7 juni 2023 16:38
Ik snap je punt, maar een sterkere motor betekent ook dat er meer energie geregenereerd kan worden (en daardoor minder je remmen gebruiken).
Maurits van Baerle @Aidix7 juni 2023 17:29
De regels omtrent stofzuigers zijn ontstaan omdat stofzuigerfabrikanten, meestal ten onrechte, de indruk probeerden te wekken dat meer verbruik (want dat is waar dat wattage op slaat) ook betekent dat hij beter zuigt.

Op een gegeven moment ontstond er een soort wedloop waarbij stofzuigerfabrikanten steeds zwaardere motoren plaatsten zonder dat het de efficiëntie ten goede kwam omdat consumenten dachten dat meer verbruik = beter zuigen.

Een groepje mensen, waaronder James Dyson, hebben toen bij de Europese Commissie aangegeven dat dat de innovatie belemmerde. Toen is er flink wat veranderd in regelgeving en meetmethode.

James Dyson was er nog steeds niet tevreden mee omdat hij vond dat het zijn stofzuigers nog steeds oneerlijk achterstelde en toen is hij miljoenen in de Brexit campagne gaan steken.

Bij auto’s speelt dat helemaal niet. Daar hebben we al jaren gestandaardiseerde testen om zuinigheid en vermogen aan te geven (én een herenakkoord dat de autofabrikanten niet meer hun reclame helemaal op kW/PK’s of topsnelheden baseren).

Als de situatie tussen stofzuigers toen en auto’s nu dezelfde zou zijn geweest dan hadden autofabrikanten tegen elkaar opgebokst wie er de meeste brandstof per 100km verbruikt. En er zijn maar weinig consumenten die daar op zouden zitten te wachten.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 14:45]

DrVic @Maurits van Baerle7 juni 2023 20:03
haha, dus Brexit is de schuld van een ouderwetse stofzuigerverkoper. Weer wat geleerd :D
rare-Quark @Aidix7 juni 2023 20:56
Met het verschil dat een hoger vermogen elektromotor efficiënter is op de tussenliggende vermogens; ook bij het afremmen / regenereren.

Het bereik bepaald de benodigde kWh. Tenzij je efficiency weg wil gooien, maak je een motor die minimaal rond de 3.5C zit (eg 50 kWh - 175 kW)

Dat zit wel helaas al snel richting F1 vermogens. Je zou het ivm de verkeersveiligheid softwarematig kunnen begrenzen. Maar ga aub geen red flag wetgeving bedenken.
jcvw @Aidix7 juni 2023 20:56
Die 700W stofzuiger gebruikt 700 watt continu. Een Tesla die 300kW vermogen heeft rijdt superzuinig op de snelweg, omdat die niet continu 300kW verbruikt. Het hoge vermogen wordt gebruikt bij acceleratie.

Voor elektrische auto's moet je niet kijken naar wat het max vermogen is, maar wat het verbruik is over bijvoorbeeld 100km op de snelweg bij normale snelheid. En dan blijkt dat zelfs de "hoog-vermogen" auto's zoals de Tesla Model 3's en andere eigenlijk ongelofelijk zuinig zijn.
spoonman @Aidix7 juni 2023 15:56
Laten we vooral niet nog meer regeltjes uitvinden, en onze vrijheid nog meer beperken?
sympa @spoonman7 juni 2023 18:38
Als je met elkaar samenleeft heb je beperkingen aan de vrijheid.
Anders kom je al snel in een soort land of wereld terecht waar je niet wil zijn.
spoonman @sympa8 juni 2023 06:49
Je kan onmogelijk goed doen voor iedereen. Als je voor iedere frustratie van eenders wie een nieuwe wet gaat introduceren, dan heb je pas die wereld waar je niet wil zijn.
Vic-Green @Aidix7 juni 2023 16:37
Ik koop daarom mijn stofzuiger gewoon over de EU grens, 2200 Watt monster!
Groningerkoek @Vic-Green7 juni 2023 20:22
Fijn voor je, in de praktijk zal die het weinig beter doen dan mijn Dyson of 600W Bosch.
mr01z0 @Aidix7 juni 2023 19:56
Een F1 auto is in staat om in minder dan 5 seconden van 0 naar 160 en weer terug naar 0 te gaan, die prestaties zie ik toch niet echt terug in de specsheet van de volvo's.
Tintel @Rataplan_7 juni 2023 17:22
Jij denkt dat alleen regelmakers een onzinnige voorkeur hebben voor voertuigen die meer doen dan van A naar B bewegen?
En waarom is het patsen? En als dat al zo is (want dat is een kwestie van perspectief) dan is dat ook niet bepaald ongebruikelijk in onze soort. We hebben dan zelf misschien geen veren die we omhoog kunnen zetten - we willen toch af en toe indruk maken op anderen.
GAIAjohan @Rataplan_7 juni 2023 16:43
Als je 100kmh rijdt heb je maar 18pk nodig. Het is niet zo dat alle potentie meteen leidt tot meerverbruik, en het wordt standaard ook niet gebruikt.
Als dat zo zou zijn valt er niet uit te leggen waarom mijn 2.0 diesel (veel) zuiniger is dan mijn voormalige 1.4 diesel van dezelfde fabrikant. Beide HDI’s.

Verder is een beetje vermogen wel handig bij bepaalde situaties.

Die 2.0 Peugeot doet 0-100 in 9 sec of zo, maak ik daar gebruik van? Niet echt.. is het fijn dat het kan? Ja.
Mijn Tesla gaat 0-100 in iets van 4s. Maak ik er gebruik van? Nee, alleen in het begin weleens even gedaan. Is het fijn dat het kan? Zeker..

Maar dat overtollig vermogen leidt gewoon niet tot een veel hoger verbruik omdat dat volle vermogen gewoon eigenlijk nooit gevraagd wordt.


Overigens hebben ze in Japan een Max vermogen ooit afgesproken.. 280 pk. Men is ermee opgehouden omdat ook de fabrikanten daar gewoon iets begerenswaardigs willen bouwen.
Tintel @GAIAjohan7 juni 2023 17:20
ook de fabrikanten daar gewoon iets begerenswaardigs willen bouwen.
Juist - want daar gaat het om. Voor zowel de leverancier als de afnemer.

Als we alles gaan beperken wat niet nodig is dan hebben we dikke ellende. Is kunst nodig? Is snelheid nodig? Is alle tijd echt voor iedereen gelijk aan geld?
Ik ben bang dat bepaalde 'verspilling' een deel is van ons leven - al was het alleen al omdat entertainment en estetische objecten ook energie kosten maar geen voedsel produceren.
macfreak1306 7 juni 2023 15:19
Ondanks dat ik groot fan ben van Volvo, wij rijden er thuis zelf mee, ben ik erg teleurgesteld in het interieur.... Geen enkele fysieke knop meer te zien op de middenconsole, en geen klokken meer achter het stuur. Waarom wil iedere autofabrikant tegenwoordig dat irritante Tesla interieur kopiëren! :(
cornedor @macfreak13067 juni 2023 15:51
Gelukkig stappen de fabrikanten daar ook langzaam weer vanaf: https://slate.com/busines...rsche-nissan-hyundai.html
Rataplan_ @macfreak13067 juni 2023 15:28
Dat. Ik rij ook Volvo (V50 nog steeds) maar die is op z'n einde. Maar ik vertik een auto met een tablet op het dashboard geplakt. Ik wil fysieke knoppen die ik blind kan vinden. Ik wil mn radio niet harder zetten met een slider op een touchscreen maar met een fatsoenlijke volumeknop. Gedeeltelijk met touch is geen probleem, bv de navigatie. Maar de standaard functies wil ik met fysieke knoppen.

Helaas steeds meer van die lelijke, onpraktische dashboards. Ik zal wel tot de minderheid behoren, maar als ik geen electrische dan wel hybride vind met een fatsoenlijke bedieningz, koop ik maar een tweedehandse ouderwetse verbrandingsmotor weer.
Naafkap @Rataplan_7 juni 2023 15:31
Ik vraag me altijd af welke knopjes je allemaal moet indrukken terwijl je aan het rijden bent? Klimaatbeheersing is geen issue. Gewoon het hele jaar door op 20 graden en het systeem doet de rest. Radio zet je een keer aan en klaar. Bovendien kan je dat gewoon bedienen op je stuur.

Oprecht benieuwd.
Rataplan_ @Naafkap7 juni 2023 15:37
Radio zender. Ik draai nu gewoon aan de knop, of idd op het stuur (fysieke knoppen ook weer). Je hebt zeker geen kinderen die elke 10 minuten iets anders willen horen? Soms doe je dat dan maar om de goede vrede te bewaren in de auto.
Snelheid ventilators, fijne knop met jog-dial. Temperatuur hetzelfde. Allemaal blind te vinden, zonder relatief lang op een scherm te moeten focussen. Ik ben van mening dat fysieke knoppen bijdraagt aan de veiligheid.

En nee, de temperatuur staat niet vast op 20. Soms heb ik t warm, soms heb ik t koud. En soms gaat mijn vrouw mee, en dan is t maar goed dat ik, met diezelfde knop, links en rechts apart kan instellen.

'schat het waait me teveel in mn gezicht '. 'klik' klaar. Ipv menu --> klimaat --> ventilatie --> feont blowers uitschakelen. (En ja ik overdrijf hiet wat) Ieder z'n ding, maar je moet touchscreens gebruiken waar ze wat toevoegen. Niet waar ze extra handelingen veroorzaken.

[Reactie gewijzigd door Rataplan_ op 22 juli 2024 14:45]

Tintel @Rataplan_7 juni 2023 17:31
Natuurlijk is het subjectief maar eigenlijk gebruik je die functies niet zo heel vaak. Het volume wordt soms meegeregeld met de snelheid en kan ook dynamisch worden geregeld.
Vervolgens heb je vaak knoppen aan het stuur - die zijn vaak nog gewoon fysiek en geen touch (natuurlijk zijn er alweer uitzonderingen...).

Als kinderen telkens wat anders willen horen ... tja... als de muziek dan toch van hen afhangt dan kunnen ze ook wel de bediening regelen.
Als de klimaat beheersing in orde is dan verander je weinig eraan is mijn idee. Al je het afwisselend koud of warm hebt dan ben je ziek... :9

Maar goed - jouw voorbeelden zijn ook gewoon valide hoor. Al hebben touchscreens wel degelijk een kostenbesparend effect natuurlijk. Montage is makkelijker, minder bedrading enz.

En is het onhandig soms? Jazeker. Omdat een fysieke knop ervoor zorgt dat je patische feedback hebt en - ook heel belangrijk - je vingers vinden eerst steun bij de knop vlak voordat je deze indrukt. Dat lukt niet bij touchscreens - de eerste aanraking is al voldoende en mis-gedrukt voel je niet en heeft vaak ook nog effect (omdat het hele scherm interactieve element kan bevatten).

Dus ik ben het wel met je eens maar de vooruitgang is weerbarstig.
GMJansen @Rataplan_7 juni 2023 23:58
Ik ben ook van de knoppen en minder van de touchscreens.

Het antwoord van de EV fabrikanten zal Spraak zijn/ worden.
Ik las laatst (bron is me ontschoten) dat een automobilist een boete had gekregen omdat ie op zijn touchscreen aan t bladeren was voor t juiste menu.
Ik meen voor de ruitenwisser interval snelheid
Tja... om diverse redenen bizar.

Ja, artikel gevonden!
https://www.manners.nl/du...ders-boete-ruitenwissers/
Ruw ER @Naafkap7 juni 2023 15:43
Ik verander het volume van de radio heel vaak (reclame), dan wil ik een draaiknop. Niet zoals in de auto van mijn werk, een ID3, een achterlijke touchslider. Climate temp verander ik ook regelmatig, laatst was het 's ochtends heel fris, dan gaat de verwarming aan. Toen ik naar huis reed had de auto in de zon gestaan, gaat ie op een veel lagere temperatuur. Al zou dit misschien ook prima werken door altijd 20 graden te hebben, ik wil zo snel mogelijk de warmste of koudste lucht.
En stoelverwarming, of knoppen waar de lucht vandaan komt. Dat is echt om te huilen als dat in een scherm zit. Ik switch vaak nadat de cabine op temperatuur, naar lucht bij de vooruit en mijn voeten. Heb ik niet steeds een luchtstroom op mijn gezicht welke mijn ogen uitdrogen. Stoel en stuurverwarming gewoon met 1 knop aanzetten, een fysieke knop, die ik altijd kan vinden, zonder eerst door 3 menu's te gaan.
jongetje @Ruw ER7 juni 2023 19:46
Die draaiknop zit bij een volkswagen toch op het stuur.
Verder regelt juist de climatecontrol dat als het koud is de cabine snel wordt verwarmt en bij hitte snel wordt afgekoeld. Helemaal automatisch, daar hoef je niet zoals in de jaren 80 voor aan een knop te draaien voor koude of warme lucht.

Ik heb ook veel via het scherm maar stoelverwarming een de temperatuur staat altijd op dezelfde plek op het display. En of je nu op het plusje of minnetje op het display of op een toets drukt maakt na een aantal weken gebruik van de wagen echt niet meer uit.
Ruw ER @jongetje7 juni 2023 22:02
Als het maar altijd op dezelfde plek staat. Bij zat auto's moet je eerst clima menu in oid.
Heb in die ID3 geen draaiknop op het stuur. En vind knoppen 10x indrukke voor volume omlaag irritant, wil gewoon in 1 beweging doen.
nlvmark @Naafkap7 juni 2023 15:47
De volgende zaken kan ik verzinnen waarvoor ik fysieke knoppen indruk tijdens het rijden van mijn 17 jaar oude Saab.

Klimaat
temperatuur - als het buiten richting 30 graden gaat is 20 graden echt te koud
Airco aan/uit - als het buiten fris genoeg is dan mag de arco van mij uitblijven
ventilatorsnelheid - soms heb ik zin in meer frisse lucht, soms wil ik geen wind in mijn gezicht
ventilatiestand - soms wil ik warmte in mijn gezicht, soms alleen bij mijn voeten en soms maximaal op de voorruit (condens)
stoelverwarming - soms lekker, soms niet
achterruitverwarming


Media
bron snel wijzigen (radio van/naar bluetooth)
Radiozender wijzigen
Vorig/volgend nummer
Volume

Overig
Cruise control
dak open/dicht (tot 30 km/u)
Wisselen tussen getoonde informatie in informatiescherm (Temperatuur, verbruik, resterende range etc.)
helderheid van instrumentverlichting (op donkere weg mag deze lager voor beter zicht)
Van automaat naar handgeschakeld, met name bij het bergaf rjiden (haarspeldbochten) wil ik dit zonder kijken kunnen doen. Bij elektrische auto's wil je iets vergelijkbaars kunnen doen met de regeneratiestand.
millerman_sf @nlvmark7 juni 2023 16:00
Vergeet Night Panel niet, dat vond ik heerlijk in het donker in een van mijn vorige Saabs.

Maar in die Volvo's met AAOS werkt spraakbediening een stuk beter dan enkele jaren geleden. Het merendeel kun je dus met je stem bedienen zonder je handen van het stuur te halen. Nog veiliger!
Verwijderd @Naafkap7 juni 2023 16:10
lucht circulatie, voor als je weer een door een stof- of rookwolk rijdt. Auto-park functie. Cruise control (ja ja, op mijn Citroen moet je via je touchscreen een preset kiezen, of je zit met de hand te plussen en te minnen op je stuur, en daar naar te staren totdat je bij de juiste snelheid bent, want uitschakelen en inschakelen op de huidige snelheid zit er niet bij).

Ik moet zeggen met onze Renault Megane e-Tech, dat ze het daar precies goed hebben gedaan. Alles wat boeiend is voor tijdens het rijden zijn fysieke knoppen, dus volume knop, climate control, veiligheids functies zoals lane-assist. En het wat minder boeiende spul, wat in principe ook een passagier zou kunnen doen, of anders gebeurt het maar niet, dat zit op een touch screen.
Tintel @Verwijderd7 juni 2023 17:36
want uitschakelen en inschakelen op de huidige snelheid zit er niet bij).
Een deel van de klachten die ik hier lees zijn niet eens puur sang afkomstig van wel/niet touchscreen controls maar ook gewoon vreemde HMI keuzes.

En daarnaast hebben we ook nog voice-control en als dat nog niet genoeg was: gesture-control.

En wat dan ook weer handig kan zijn: een touchscreen kun je natuurlijk veel gemakkelijker customizen zodat je niet telkens door 3 sub-menu's hoeft. Maar dat betekent wel een complexer ontwerp - kwestie van tijd hoop ik.
ArnoutV @Naafkap7 juni 2023 15:37
Volume muziek
Opnemen/Neerleggen telefoon
Radio zenders
Stoel/stuur verwarming

Ik zie overigens wel knoppen op het stuur.
oa voor volgende nummer enzo
Vinnie.1234 @Naafkap7 juni 2023 15:41
Temperatuur aanpassen doe ik toch geregeld, voornamelijk het verschil tussen smorgens en smiddags. Waar ik het deze dagen smorgens nog koud heb en hem op 21 zet zet ik hem smiddags meestal op 19 of 20 omdat ik het warm heb. En dan nog de knop voor interne ventilatie doe je zo nu en dan nog nodig hebt.

Radio harder en zachter zetten doe ik ook nog wel geregeld als er een leuk liedje op de radio komt. Daarbij heb je ook nog je cruisecontrol.
youridv1 @Naafkap7 juni 2023 15:57
temperatuur aanpassen aan mijn eigen voorkeur, nummertje skippen, nieuwsonderbreking omzeilen, volume, radio zender veranderen, airco aan, auto, uit, stoelverwarming, stuurverwarming, circulering, ventilator snelheid, ruitverwarming, etc. Cruise control bedienen tegenwoordig ook omdat automerken op het achterlijke idee zijn gekomen om dat achter tiptoetsen te hangen die ik niet kan voelen.

het feit dat die knoppen fysiek zijn betekent dat ik ze blind op de tast gemakkelijk vind en dus gewoon vooruit blijf kijken. Met touch screens en tiptoets knoppen is dat niet het geval en dat is gewoon klote. Ik wil niet langer weg hoeven kijken dan nodig om basale handelingen te verrichten achter het stuur. Dat is slecht design en bovendien gewoon onveilig voor de gebruiker.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:45]

watercoolertje @Naafkap7 juni 2023 16:36
Stuur en/of stoelverwarming voor mij met 2 knoppen op het middenconsole.

Daarnaast elke knop op het stuur inderdaad maar dan wel fysiek (ipv die capacitieve rommel zoals in Volvo uit dit artikel).

En ik ben zelf juist wel van het raam open rijden onder de 80km/h vind ik veel lekkerder dan ClimateControl, dus die moet ik wel degelijk handmatig af en toe aan/uit zetten.

Muziek-volume (kan ook op het stuur maar werkt met de draaiknop veel chiller/sneller).

Dus ja voor mij nog aardig wat knoppen, blij dat ik net een nieuwe auto heb welke die knopjes dus nog allemaal heeft.
Verwijderd @Naafkap7 juni 2023 16:46
Ik ben dan zon persoon die wel geregeld de temp wijzigt, maar ik woon dan ook in een wat warmer oort waar het vroeg nog wat fris kan zijn, en heb dan sochtends vaak het warmer, en smiddags langzaam wat kouder. Geen knoppen hebben geen enkele voordeel, alleen voor de fabrikanten
bytemaster460 @Naafkap7 juni 2023 20:36
Als het buiten 28 graden is en je stapt in je auto die dan binnen ver in de 30 of zelfs 40 graden warm is is het niet handig om dat de airco op 20 te hebben staan. Je zal de temperatuur gewoon moeten aanpassen aan de werkelijkheid.
Daarnaast zijn fysieke knoppen voor voorruit- en achterruitverwarming wat mij betreft nog altijd veel handiger dan het geblader door menu's.
Daarnaast blijken autobouwers geen goede softwarebouwers. Na upgrades komt het gewoon voor dat net zoals je tablet, smartphone of laptop de boel gewoon trager wordt. Zeer irritant als dat gebeurt met zo'n scherm in je auto als je basisfuncties wil bedienen. Naast de traagheid zitten er ook gewoon bugs in waardoor knoppen niet reageren zoals ze moeten reageren. Voor mij liever fysieke knoppen.
Praktijkvoorbeeld: in mijn oude V40 zat een relatief klein scherm. Tijdens navigatie zag je op de autobaan de eerste drie afritten, met nummer en als het een benzinestation betrof welke voorzieningen allemaal aanwezig waren, zonder een knop in te drukken.
Nu heb ik een XC40 met groot scherm. Als ik hetzelfde wil zien moet ik eerst op "vooruit" tikken. Dan schuif een menu open met de komende afslagen en bezinestations. Vervolgens moet ik dan een benzinestation selecteren, Dan schuif er een niet schermpje open en dan moet ik nog eens selecteren dat ik de voorzieningen wil zien. Intussen ben je gewoon secondenlang niet op de weg aan het kijken.
Gewoon weer lekker knoppen.
DrVic @Rataplan_7 juni 2023 20:08
Helemaal mee eens. Als de zon er verkeerd opstaat met wat vlekken is het slecht leesbaar en een scherm leidt af.
SG @Rataplan_8 juni 2023 13:06
Ik heb voor mijn mark8 fiesta juist zo een mini tablet sync2 /3 vind ik fijn voor muziek interactie maar de source is overwegend iphone.

Ik heb de gewoonte om
1st auto starten ivm ecoboost turbo
2 stuurslot ervanaf
- optionele winter handelingen
- ramen regen vrij maken
3 gordels om
- optie als navigatie dat stel je in voordat je wegrijdt.
4 dan rustig weg rijden ivm turbo.
Features die tijdens het rijden naar omstandigheden gebruikt worden
Zoals adaptive cruise controle moeten goed makkelijk en snel te bedienen zijn.
Is dat niet zo dan is slecht uitwerking van bestuurder interface voor belangrijke rij functie en hulp functies.
Zo een auto zou ik ook mijden.
ExportZeeuw1985 @macfreak13067 juni 2023 15:24
Probleem zal komen als het kapot gaat. Display bijvoorbeeld.
Mij baat zorgen over de betaalbaarheid, levensduur en moment van reparatie de kosten.
Simpel dashboard met analoge klokken zie ik liever
bzzzt @ExportZeeuw19857 juni 2023 15:45
Uiteindelijk gaat alles een keer stuk, maar heb eerlijk gezegd zelden een computerscherm door pure slijtage defect zien raken. Bewegende analoge klokjes kunnen ook ontregeld raken, en zijn in dit soort auto's helemaal niet logisch want de rest van de auto is toch al volledig digitaal...
telenut @ExportZeeuw19857 juni 2023 15:57
die analoge dingen gaan ook kapot. Best vervelend als je dat voor hebt :-)
bhartman @ExportZeeuw19857 juni 2023 17:47
Dat heeft niks met een electrische auto te maken. Ik heb een Audi A4 uit 2013 en daar speelt het probleem dat een paar van de ledlampjes op het dashboard soms uitvallen. Audi’s enige oplossing is om het gehele dashboard te vervangen a 2000 euro 8)7
jongetje @ExportZeeuw19857 juni 2023 19:48
Die analoge knoppen sturen dezelfde computer aan.
Maar dat is met alles wat kapot gaat dat het dan niet meer werkt. Als de banden kapot gaan kun je ook niet verder.
Naafkap @macfreak13067 juni 2023 15:28
Waarom wil iedere autofabrikant tegenwoordig dat irritante Tesla interieur kopiëren! :(
Simpel: kostenbesparing. Er moet zoveel geld naar de accu en aandrijflijn dat er weinig geld over blijft voor dit soort zaken. Jammer, maar ik denk dat we eraan moeten gaan wennen.
Kol Nedra @Naafkap7 juni 2023 15:31
besparing noem ik het niet, prijs auto belachelijk hoog :9
jm188 @Kol Nedra7 juni 2023 15:38
geen besparing voor de consument nee. wel voor de fabrikant.
Forte @macfreak13067 juni 2023 15:24
Ook altijd groot fan van het Volvo design in het algemeen, maar ook van buiten vind ik deze EX30 het niet helemaal. Verhoudingen lijken niet in proportie te zijn.
bytemaster460 @Forte7 juni 2023 20:39
Dat is wennen. EV's worden vanwege de zware accu's anders ontworpen en dat komt vaak wat lomp over. Over enkele jaren weten we niet meer beter.
StarZ @macfreak13067 juni 2023 16:02
DIe klokken wen je zo aan, dat is echt een argument voor mensen die nog nooit in een auto hebben gereden die dat heeft (toyota en renault hadden het uit mijn hoofd ook al).

Die knoppen zijn ook niet zo'n groot probleem als het lijkt. Ik weet bij fysieke knoppen ook niet altijd blind de juiste te vinden waardoor je alsnog kijkt. Bovendien kun je tegenwoordig bijna alles doen op het stuur dat was vroeger ook anders.
macfreak1306 @StarZ7 juni 2023 17:14
"echt een argument voor mensen die nog nooit in een auto hebben gereden", vind ik een beetje een misplaatste opmerking hier. Er zijn genoeg mensen die wel al jaren auto rijden die ook graag klokken achter het stuur hebben, en mensen die het prima vinden als de auto het niet heeft. Kwestie van smaak natuurlijk. Daarbij rijd ik al jaren auto, maar dat is niet relevant hier.

En ja, je hebt waarschijnlijk gelijk, als ik daadwerkelijk in deze auto zou rijden, dat het waarschijnlijk/misschien snel went om geen display of klokken achter het stuur te hebben. Maar de touch controls kan ik in onze Volvo toch echt niet aan wennen voor de klimaat instellingen. Wat dat betreft vind ik de fysieke knoppen die we in onze andere auto hebben toch echt wel fijner. Nog niet eens zo zeer om het blind kunnen vinden, maar als de auto bijvoorbeeld net over een hobbeltje rijdt, dan is een fysieke knop makkelijker te pakken dan dat je met je vinger moet gaan mikken op een grote glasplaat.
SG @macfreak13068 juni 2023 13:14
Is dat niet meer probleem van nadruk op insane EV performance ipv redelijke performance en comfort vering.
Grote display kunnen de buttons ook groter . De 1st touchscreen waren ook de grote van smartphone. Houd dus in dat touchscreen toetsen bord zeer kleine key icoontjes heeft. Bij grote display kunnen de icoontjes zo groot zijn als smartwatch paneel.

Groter display kunnen ook meerdere functie groepen gelijk tijdig getoond worden.
Kleiner display krijg je diepere menu of meerdere tab’s
Naast ik stel mijn klimaat controle in voordat ik wegrij , maar snelle knop om AC uit te schakelen vind ik wel fijn omdat ik voordat bij bestemming de AC uit wil hebben.
Surffast @macfreak130619 juni 2023 14:36
Ik snap eigenlijk dat dat zomaar mag om klokken of een display we te laten uit het zichtveld. Ik heb wel eens een Franse huurauto gereden die ook alleen snelheidsaanduiding in het midden console had. Wat ontzettend vervelend. Gelukkig maakte die voldoende motor geluid zodat je kon horen dat je iets te vlot reed. Evengoed vervellend en ook onveilig als je telkens naar rechts moet kijken en zeker bij een elektrische zonder motor geluid lijkt me dat nog lastiger.
Mij huidige auto laat ook eenvoudige route aanduiding zien achter het stuur, alles in een blikveld. Volvo moet veilheid als prioriteit houden.
Piet91 @macfreak13067 juni 2023 20:16
En wat te denken van hoe zo'n interieur er over 5+ jaar uitziet, dan is het hopeloos verouderd.

Denk nu maar terug aan de touchscreens van 10 jaar geleden, dat zal voor deze gloednieuwe auto's met hun tablets over 10 jaar precies hetzelfde zijn; hopeloos gedateerd.
Ik vraag me echt af hoe we dit over een jaar of 5 zien wanneer de eerste grote golf aan auto's rondrijden die een verouderd touchscreen/tablet hebben; systemen die trager zijn, update-beleid dat ophoudt, incompatibel met de dan geldende apps (spotify, maps etc.).
Denk aan je telefoon/tablet van nu; die is over een x-aantal jaar ook traag en verouderd; maar dan heb je het over een losstaand apparaat van (laten we zeggen) maximaal €1000; hier heb je het over auto's van tienduizenden euro's...

Een aantal (high-end) merken hebben dat ook door en plaatsen daarom helemaal geen touchscreen in hun interieurs omdat ze weten dat hun auto's ook in de toekomst nog gewild/bekend blijven en dan doet zo'n ouderwets scherm/touchscreen afbreuk aan.

En het is ergens natuurlijk ook ridicuul dat steeds meer/alle functies in zo'n scherm worden gestopt en je daar dus volledig van afhankelijk wordt en je tegelijkertijd je smartphone - terecht - nog niet eens mag vasthouden/bedienen...

[Reactie gewijzigd door Piet91 op 22 juli 2024 14:45]

bytemaster460 @Piet917 juni 2023 20:41
Dat touchscreens er een tijd geleden anders uitzagen kwam vooral omdat ze niet doorontwikkeld waren en nog een evolutie door moesten maken. Op een gegeven moment stabiliseert het.
Overigens had je 10 jaar geleden de iPad 2. Zo veel vind ik touch screens in die tijd niet veranderd.
Sando @macfreak13067 juni 2023 15:23
Het is goedkoper. Ik vind het ook vervelend. Ik heb een auto 10 keer zo duur als de mijne gereden (niet deze uit het artikel), en vond alles vervelender. Vooral zo'n cruise control op het stuur met aanraakknoppen in plaats van fysieke knoppen.

Ook dat standaard lomp grote scherm vind ik vervelend. Zelf heb ik gewoon zo'n ouderwets schermpje op het middenconsole met navigatie, en dat is prima en subtiel. Het lijkt wel of die nieuwe auto's gemaakt zijn voor ouderen die hun leesbril zijn vergeten.

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 14:45]

Ruw ER @Sando7 juni 2023 15:45
Mijn 2006 d segment heeft fijnere knoppen voor cruise control dan de ID3 waar ik vaak in rij. Die dingen zijn van het goedkoopste plastic, drukken niet goed in, super irritant.
BLACKfm @Ruw ER8 juni 2023 08:57
Ik rij in de nieuwe ID Buzz, en de enige fysieke knoppen die er in zitten zijn die van de SOS functie (een noodknop in het dak), en een heel klein draai/kantel knopje voor de afstelling van de spiegels. Oké, de combinatiehendel voor richting, groot licht en ruitenwissers niet meegenomen.

De rest is allemaal touch of met een soort D-pad achtige functionaliteit (de 'knoppen' aan het stuur).
En zelfs met het zwaaien naar je headunit (dus in de lucht swipen zeg maar, zonder het scherm aan te raken)...

Voor sommige zaken moet je swipen. Snelheid van cruisecontrol/begrenzing gaat middels 'swipen' over het stuur met stappen van 10km/h of op een specifieke plek drukken voor stapjes van 1. En die stapjes van 1 zijn het irritantst omdat je soms ook ineens met 10km/h vooruit schiet. Op de snelweg niet zo erg, in een 30/50 zone een stuk minder prettig.

Swipen op het scherm, swipen of je stuur, swipen op de 'knoppen' voor het scherm (volume/temparatuur).
En als je tijdens het rijden van radiozender wilt wisselen moet je allemaal menutjes door voor je bij de radio bent, en word je gebeld is het hopen dat de tegenpartij ophangt, want die functie staat niet standaard op je scherm tijdens het bellen en is ook weer achter allemaal menu-tjes verstopt.

Het zal meer met uniformiteit, en daarmee vast ook productiekosten, te maken hebben dat ze maar 1 ontwerp voor verschillende modellen hoeven te gebruiken. Maar fysieke knoppen zijn toch echt nog wel een must wat mij betreft. De meest simpele zaken zitten in een menu verstopt, waarvan je op zijn minst zou verwachten dat dit soort 'knoppen' prominent én permanent op een hoofdscherm zouden moeten zijn weergegeven.

Ik ben veel meer afgeleid door dingen goed in te stellen omdat het op gevoel haast niet te doen is. Je klikt mis, raakt de touchcontrols aan tijdens het sturen in strakke bochten (ik zit er nog een keer op te wachten dat mijn auto bij het stoplicht 'resumed' van de CC naar de 100 km/h in een bocht....) en je bent vooral naar je stuur of headunit aan het kijken als je wat wilt doen.

Het is gewoon enorm kut. Je vraagt je af of er UX mensen bij fabrikanten werken die dit soort dingen aankaarten. Er is naast de knoppen nog wel meer op dit specifieke model auto te benoemen.

[Reactie gewijzigd door BLACKfm op 22 juli 2024 14:45]

Evinyatar @macfreak13067 juni 2023 15:30
Klokken zijn er nog wel achter het stuur, maar dan digitaal en veel kleiner dan in de andere modellen.
TijnC @macfreak13067 juni 2023 15:38
Wat jij irritant vindt, vind ik net zalig.
Ik haat cockpit-achtige interieurs met massa's fysieke knoppen.
Niks zo relaxed rijden als een Tesla met minimalistisch dashboard en Klara Continuo door de speakers.
dimocash @macfreak13067 juni 2023 16:14
Inderdaad. Dan heb ik liever het dashboard van de nieuwe Mercedes. Ook een groot scherm, maar dan lang gerekt dat je achter je stuur iet hoe hard je rijdt.
Ro4x @macfreak13067 juni 2023 16:59
Dit begrijp ik werkelijk waar ook niet. Ik ben mede voor de Volvo C40 gegaan toen omdat deze fysieke stuurknoppen heeft t.o.v. concurrerende autos van volkswagen, kia en Hyundai. Volkswagen is inmiddels terug bij fysieke knoppen las ik laatst. Het is een klein detail dat voor mij het verschil maakt.
Jazco2nd @macfreak13067 juni 2023 19:08
Het is, naast meegaan met de hype ook echt een versimpeling van het productieproces, minder grondstoffen etc. Precies de redenen dat Tesla zo minimalistisch is, zoveel mogelijk in house doet etc. Daardoor is hun winstmarge groot, terwijl traditionele autofabrikanten alleen nog winst pakten door almaar schaalvergroting toe te passen.

Nu ze dankzij Tesla geforceerd zijn om weer aan de bak te gaan, kunnen ze dat alleen nog door zoveel mogelijk samen te gaan. Zo is Volvo inmiddels ook 1 van de Geely fabrikanten. Sterker nog, dit is een Geely platform. Dit is de enige manier dat ze nog autos rendabel kunnen bouwen.
Sailor69 @macfreak13067 juni 2023 15:23
Mmm. Ik vind dat mijn Tesla een van de mooiste analoge (layout) klokken op mijn dashboard heeft die ik ooit heb gezien. Jij gaat zeker voor zo,n cijfer klokje.

[Reactie gewijzigd door Sailor69 op 22 juli 2024 14:45]

youridv1 @Sailor697 juni 2023 15:29
welke analoge klok? tesla's hebben alleen maar schermen.
Sailor69 @youridv17 juni 2023 16:37
Ik schreef analoge (layout) op het dashboard, niet het navigatiescherm in het center.
dimocash @Sailor697 juni 2023 16:19
Kijk eens goed, achter het stuur zit gewoon niks.
Geen enkel scherm.

Als er nou een digitaal scherm zat was het ook prima!
Sailor69 @dimocash7 juni 2023 17:04
Ik kijk er dagelijks op, mooi klokje. Zoals MacPoedel al aanhaalde is het gegeneraliseerd naar een model 3 en y. Die hebben dat niet.
dimocash @Sailor697 juni 2023 17:34
Aha, duidelijk!

Dan begrijp ik je. Ik zou ook niet graag zonder mijn digitale klok willen....
MacPoedel @Sailor697 juni 2023 16:48
Ik denk dat macfreak1306 het over de Tesla Model 3 heeft, dat was toch zowat de eerste auto met alleen een scherm in het midden van het dashboard, geen instrumentenpaneel en verder geen/nauwelijks fysieke knoppen. Dusja een beetje generaliserend maar de Model 3 en Y zijn nu toch wel de meeste courante Tesla's.
macfreak1306 @MacPoedel7 juni 2023 17:06
Inderdaad, de model S die wel nog een scherm achter het stuur heeft heb ik minder problemen mee.
Gamebuster @macfreak13067 juni 2023 15:29
Goedkoop!
eYaTed @macfreak13067 juni 2023 16:44
Prijs drukken omwille van de dure batterijen.

[Reactie gewijzigd door eYaTed op 22 juli 2024 14:45]

Jdewit @macfreak13067 juni 2023 19:19
Beste interieur had de volvo 740. Als je in die tijd in een volvo vrachtwagen stapte herkende je dezelfde knoppen en schakelaars en hendels. Bijna t hele dashboard gewoon van de auto volvo
SuperDre @macfreak13068 juni 2023 00:03
Juist, het missende dashboard achter het stuur en alles alleen via tablet te regelen is puur de reden dat ik geen EX30 zal kopen, de rest van het interieur en de buitenkant vind ik erg mooi. Wel zou ik voor de binnenkant gaan zonder spikkels, want dat vind ik er gewoon uit zien alsof alles onder de stof zit.
Zo jammer dat dat dashboard een grote misdesign is.
PcDealer @macfreak13068 juni 2023 09:48
Dat is al jaren zo met de S/V90, S/V60 en de rest van de modellen van na 2018.
JonnyTheG @macfreak13068 juni 2023 10:36
Een van de redenen waarom ik een Ford Kuga PHEV heb en niet een XC40 Recharge. Plus dat er achterin bij elke Volvo weinig beenruimte is.
Umbrah 7 juni 2023 15:31
Kijk, dat ziet er goed uit. Qua kosten te behappen, TCO erg laag, betrouwbaar, en praktisch. Weet niet hoe precies de GOM is van een Volvo maar 344km is genoeg voor elke dag Groningen heen/terug. Als zaken als regeneratie, 3-fase AC laden, en de verdere bediening (klimaat, ruitenwissers) + infotainment (Android Auto/Apple Carplay) prima zijn, dan is alles koek en ei denk ik.

Laadcapaciteit is wat laag, maar dat is hooguit bij de vakantie een probleem, en niet eens heel erg onoverkoombaar.

Ik hoop wel dat ze net zoals Hyundai óók dit chassis gebruiken voor een wat aerodynamischer model, want als er één ding is waar EV's goed in zijn, is het duidelijk communiceren HOE veel energie transport wel niet kost, zeker als je het vergelijkt met iets als een stukje vlees bakken, je verwarming, of iets anders. Een EV is altijd zuiniger dan een benzine auto (immers een liter benzine heeft zo'n 9kWh aan energiepotentie maar een EV komt verder dan een ICE komt per liter), maar dit is nog steeds niet een aerodynamisch monster.

Moet bekennen dat m'n vorige auto, de Ioniq Electric (rijd nu de opvolger) wat dat betreft echt wel een 'wonderding' was, qua efficiëntie. Maar de markt wil nou eenmaal SUV's, dus daar "begint" het, ondanks alle nadelen die aan de form factor zitten (en dan is dit gelukkig eigenlijk een crossover en geen echte SUV, die dingen zijn nog gevaarlijker!!)
Bark_At_The_Cat @Umbrah7 juni 2023 15:36
Weet niet hoe precies de GOM is van een Volvo maar 344km is genoeg voor elke dag Groningen heen/terug
Ik rijd met enige regelmaat naar Groningen en terug vanuit Gelderland, en ik heb zelden genoeg om niet te hoeven laden in m'n ID.3 met 420km WLTP. Zeker niet als ik op 2 verschillende plekken moet zijn in de provincie.

De snelwegen in het noorden zijn een stuk rustiger, en dat nodigt toch wel uit om in ieder geval niet 90kmh te gaan rijden. Bovendien is te vaak naar 100% laden niet zo goed voor de batterij. Al is dat bij een LFP als deze instap-Volvo heeft geloof ik weer niet zo'n issue.
Umbrah @Bark_At_The_Cat7 juni 2023 15:44
Nee, om eerlijk te zijn deed ik Den Haag > Groningen met de 28kWh Ioniq Electric wel eens, end dat was in de winter steevast elke rit ~10min fastned erbij. Maar die kon óók niet praktisch AC laden omdat er slechts een 1-fase lader aan boord was en de meeste palen 16A zijn; wat eigenlijk voor het E-net erg logisch is.

Nu met de i5 hoef ik niet eens persé een paal te hebben als ik me aan cruise control op 106-107 houd. Maar goed. Terug wil ik 130 rijden eigenlijk, dus op 80% instellen en aan de paal op bestemming = genoeg in ~3u om netto 0% verlies te hebben per rit (ik vertrek altijd op 80%, en volgende rit van die lengte is ook weer 80%). M'n i5 19" RWD 77kWh heeft zo'n TEH/TEL WLTP van 470-507km, met mijn rechtervoet blijft daar ~460 van over (in de winter 420), en het voelt gewoon helemaal niet beperkend of beangstigend. Ben op UK na al half Europa over gegaan, en de UK staat deze zomer op de planning, met als enige zorg dat ik m'n Granny mee wil "voor het geval dat" en dat de Britten aan de muur-kant afwijken daarvan (disclaimer: ik plug nooit zonder te vragen in, maar er zijn van die momenten dat je bij een hotel even de vraag moet stellen: "mag het" als er geen paal is, niet dat dat zo'n ding is, puur omdat de Britten genoeg DC laders hebben, maar toch: "granny voor noodgeval" is fijn).

Dagen dat ik niet zulke absurde ritten maak mik ik altijd op net-vriendelijk laden, door puur op overproductie momenten te laden.

[Reactie gewijzigd door Umbrah op 22 juli 2024 14:45]

NickNMeesters @Umbrah7 juni 2023 15:54
Ik denk dat als de markt juist meer betaalbare auto’s maakt (kleiner, betere aerodynamica waardoor de batterypack kleiner kan zijn af juist de range kan vergroten, etc), de markt veel sneller groeit.
Voor veel mensen is het niet elektrisch rijden geen absolute onwil. Ik wil best elektrisch rijden, maar ik zie amper een geschikt èn betaalbaar model voor mijn doelgroep. Daarbij is de markt nog te jong voor een occasionaanbod die het hele spectrum van de markt kan bedienen.
Ik hoef niet per se een SUV. Maar als ik elektrisch wil rijden moet ik zo ongeveer kiezen tussen A-klasse die ik wel kan betalen maar te klein vind en netaan de supermarkt bereikt, of een SUV die ik te groot vind èn niet kan betalen.
bytemaster460 @NickNMeesters7 juni 2023 20:43
De marges zijn al klein. heel veel goedkoper kan het op dit moment gewoon niet. Dan krijg je auto's waarmee je in de winter 130 km ver komt.
Clevergyno @Umbrah7 juni 2023 16:17
Das dus de grap, de markt wil helemaal geen SUV's. Maar door gaten in de wet hier en vooral Amerika hoeven bedrijven minder aan milieu en belasting eisen te voldoen als het een 3 ton koelkast is van een SUV, dan een nette B segment wagentje.
Bezulba @Clevergyno8 juni 2023 10:37
Als de markt geen SUV's wil zouden ze niet verkopen, zo simpel werkt het. Blijkbaar vinden de meeste mensen het geen probleem om in een SUV te rijden. Ik vind het zelf ook wel handig. Even groot als een Tesla model 3, maar er past wel een fatsoenlijke plaat hout in.
Clevergyno @Bezulba8 juni 2023 11:12
Als de markt geen SUV's wil zouden ze niet verkopen, zo simpel werkt het
Nee, want er is amper fatsoenlijk aanbod van niet SUVs, of heel duur of gebrekkig aan vanalles.

Als je een plaat hout 1x in het jaar meeneemt dan haal je een station die meer liters aan ruimte heeft dan de gemiddelde SUVs.
Bezulba @Clevergyno8 juni 2023 11:15
Voor 1x per jaar ga ik geen auto kopen die 20k meer kost. Dat zou van de zotte zijn.
looptwellos @Clevergyno8 juni 2023 16:14
Je houdt jezelf alleen maar voor de gek. De markt is heel duidelijk, SUVs verkopen bizar goed niet omdat het aanbod van nieuwe auto's tegenwoordig vooral uit SUVs bestaat, dat is een gevolg geen oorzaak. Letterlijk SUVs introduceren heeft bepaalde autofabrikanten zó een lift gegeven/gered dat iedereen datzelfde wilt nadoen, zelfs een Ferrari met dat gedrocht.

Ik dacht vroeger ook dat die SUVs onzin zijn maar kreeg er een zonder keus. Laatst noodgedwongen weer tijdelijk terug naar een limousine (die groter en lomper is) maar het comfort was wel ver te zoeken. Vergelijkbare prijsklasse van dezelfde fabrikant.
Sando 7 juni 2023 15:20
LFP is ook brandveiliger, ze zijn minder gevoelig voor thermische degradatie en thermal runaway.
!null @Sando7 juni 2023 15:24
Inderdaad. Wel vinden ze de kou iets minder leuk dan bij NMC. Dus moeten dan iets warmer gehouden worden tegen extra slijtage. Daarentegen gaan ze bij goed gebruik ook nog eens langer mee.
Sando @!null7 juni 2023 15:29
Daarentegen gaan ze bij goed gebruik ook nog eens langer mee.
Ja precies, ik heb een LFP accu in de schuur staan, en er was ook een NMC-variant met meer capaciteit beschikbaar. Volgens de handleiding blijft naar verwachting de NMC-variant 1500 charge cycles boven de 90% capaciteit behouden en de LFP-variant 2500 charge cycles.
bjp @Sando7 juni 2023 15:57
ik dacht ook meer laadcycli :)
GMJansen @Sando7 juni 2023 23:40
Er is zelfs géén thermal runaway.

Ik mis nog de voordelen voor o.a. appartement eigenaren:
Dit type accu in auto's zou nog wel eens de uitkomst kunnen zijn voor appartement eigenaren en (laad/parkeerplekken in) openbare garages.
Nu al zijn er VVE's die EV's domweg verbieden ivm de brandgevaren.

Ik zie t al voor me: de Zwitserland stikkers komen terug in de vorm van een groene LFP-'millieu' stikker:
Ik ben een brandveilige auto :)
broit1975 7 juni 2023 15:59
Europees? Misschien de fabriek om te bouwen, maar Geely is toch echt chinees.
nils7 @broit19757 juni 2023 16:35
Hij wordt zelfs in China gebouwd
Groningerkoek @broit19757 juni 2023 18:08
Geely bezit de aandelen/eigendom van Volvo, maar Volvo is wel nog steeds een Europees bedrijf.
Bark_At_The_Cat 7 juni 2023 15:28
Een WLTP van 344km is dan wel weer teleurstellend. Ik heb zelf een EV met een WLTP van 420km, en ik ben blij dat het niet minder is. Overigens vind ik de startprijs nog wel bescheiden voor een Volvo, zeker als je bedenkt dat de niet-luxemerken ook dat soort prijzen vragen.
sbmuc @Bark_At_The_Cat7 juni 2023 15:34
Ik denk dat ik 2x meer dan 250km op 1 dag heb gereden in mijn leven(in de 15jr dat ik rij)... Meeste ritten zijn <30KM (en dat is al veel meestal). Ik vind het juist fijn dat ze ook auto's maken voor mensen die range niet boeiend vinden. Een 400KM+ range voor mij zou gewoon zonde zijn.

En eens, dit zijn relatief gezien betaalbare prijzen.

[Reactie gewijzigd door sbmuc op 22 juli 2024 14:45]

Bark_At_The_Cat @sbmuc7 juni 2023 15:41
Een grote batterij is niet alleen fijn voor mensen die wat verder reizen, maar ook voor mensen die niet thuis kunnen laden.

Hoe dan ook denk ik wel dat je een goed punt hebt. Het heeft geen zin om een 50kwh+ batterij mee te zeulen als je er amper gebruik van maakt. Voor de rest zijn er inmiddels zat opties, maar ik hoop dat ik wanneer mijn lease-contract afloopt ook wat keuze heb met de combi LFP + range.
SuperDre @Bark_At_The_Cat8 juni 2023 00:06
Das wel afhankelijk van welke accupack je neemt.
Bark_At_The_Cat @SuperDre8 juni 2023 00:21
Artikel is natuurlijk wel een beetje "jeej weer een auto met LFP" en daar is dit, gezien ik verwijs naar de WLTP van de LFP, een reactie op.
lighting_ 7 juni 2023 17:57
344 km wltp range is niet veel.
Groningerkoek @lighting_7 juni 2023 17:59
Klopt, maar iemand voor wie het genoeg is kan op deze manier wel wat centjes besparen.
lighting_ @Groningerkoek7 juni 2023 22:31
Je verkijk je op wltp.
344km wltp vertaalt zich in 320km werkelijke kilometers. In de winter kan dat naar 275km of minder.
Groningerkoek @lighting_7 juni 2023 22:52
Maar dat veranderd niets aan mijn bewering.

Ken er voldoende die nooit meer dan 200km op 1 dag zouden rijden. Ik heb er meerdere in de familie voor wie 150km echt de absolute max is wegens leeftijd/gezondheid, die pakken de trein als ze al een keer van Groningen naar Utrecht of Amsterdam zouden gaan. En allemaal hebben ze een eigen oprit en nu een benzineauto, voor hen zou de accu nog kleiner mogen en de auto nog goedkoper.
multikoe
@lighting_8 juni 2023 08:49
Voor vrijwel iedereen in Nederland is dat 361 dagen van het jaar meer dan voldoende. Dan hou je vier dagen over om twee keer op en neer naar Zuid-Frankrijk te rijden.
lighting_ @multikoe8 juni 2023 09:45
Wat is vrijwel iedereen? 90%?
Nou ik dacht het niet.
Op reis zal je volle bepakking en meer personen vervoeren. Wat invloed heeft op je range.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 14:45]

multikoe
@lighting_8 juni 2023 10:24
De gemiddelde afstand die per jaar in de auto afgelegd wordt in Nederland is 10.000 km. Dat is, met 5 dagen per week, ongeveer 38 km per dag.
Geheel toevallig is de gemiddelde woon-werk afstand in Nederland 19 km. Dus ook daar zul je je grote km's niet vinden.
In welke bochten je je ook wringt, er zullen relatief maar heel, heel weinig mensen zijn die per dag meer rijden dan de WLTP range van welke EV dan ook. Persoonlijk rijden wij, als gezin, 32.000 km per jaar met een EV en wij rijden zeer, zeer zelden meer dan 200 km op een dag.

Ook uit persoonlijke ervaring kan ik je melden dat belading van de auto vrijwel geen effect heeft op de range. Mede dankzij de regeneratie, die juist weer voordeel heeft van meer gewicht.
[BoSS] 7 juni 2023 15:36
Het verschil in range is theoretisch 136km, maar in de praktijk veel minder: als het goed is zou je de LFP accu mogen opladen tot 100% (dit adviseert Tesla) terwijl het advies voor NMC accu's is om ze tot 80% op te laden om de levensduur te verlengen.

80% van 480 is 384km tegenover 340km voor de "short range" versie.
Umbrah @[BoSS]7 juni 2023 16:03
Klinkt gek, maar 80% is voor 95% van de ritten perfect. En "klassieke" lithium accu's tussen de 80 en 20% houden is welliswaar slim, maar vergeet niet dat ze óók aanraden om af en toe toch tot 100% te laden. Sterker nog, o.a. Hyundai raad aan om 2x/maand de auto toch naar 100% te laden. Dit mede om de cellen te balanceren.

Het ding is dat voor die 5% van de ritten die WEL langer zijn dan dat standaard scenario (en dat is niet vaak, https://www.cbs.nl/nl-nl/...personen/van-en-naar-werk), is dat mooi zo'n moment waarbij je kan roepen: "ja, dan laad ik hem van te voren wel tot 100%". Elke EV heeft doorgaans een app of knop waarmee je kan zeggen, terwijl hij aan de paal staat met een laadlimiet tot 80%, om tóch verder op te laden.

Dit soort verschillen uitgaande van 80% tegenover 100% zijn enkel een issue voor iemand die bijvoorbeeld in het scenario taxichauffeur of politieagent valt.

En zelfs dan... het slijtage cijfer is niet eens zo absurd. Elke accu slijt relatief snel de eerste maanden, maar daarna gaat hij erg lang mee.

Het enige wat je wél kan zeggen is dat de garantie van een grotere accu "beter" is. De hoeveelheid laadcycli is namelijk op capaciteit gebaseerd. Als je 3000 laadcycli kan doen met een cel voordat hij ~80% capaciteit heeft, dan is 3000 cycli met een 77.4kWh accu een heel stuk meer kilometers dan een 58kWh accu (stel, je auto rijdt 17kwh/100km, je 3000 cycli op 77.4kWh = ~231000kWh, oftewel ~1,3mln kilometers bereik). Maar goed. Ik ga dan gelijk eerlijk zeggen dat ik persoonlijk nog nooit een auto boven de 300.000km heb gereden eigenlijk stiekem... sterker nog: je leest soms dat men 1000 cycli acceptabel vindt, dat was in de begindagen idd het uitgangsgetal maar op de Nissan Leaf 1st gen na weten we ondertussen gezien alles qua EV en hoe ze in elkaar zitten qua verwarming/koeling van de accu's en de BMS-en dat 3000 realistischer is

[Reactie gewijzigd door Umbrah op 22 juli 2024 14:45]

Stanbe 7 juni 2023 15:56
De voordelen van de LFP (of vaker aangeduid als Lifepo4) accu's zijn overduidelijk. Allereerst is het brandgevaar veel kleiner. De langere levensduur (de claims verschillen van 1.500 tot 4.000 cycles). Het nadeel is dat ze iets zwaarder zijn voor dezelfde capaciteit, maar bij "gewone" Lithium accu’s daalt de capaciteit sneller, dus na 1,5 tot 2 jaar ben je al zover dat ze gelijke capaciteit hebben en begint eigenlijk het voordeel van de LFP accu's naar boven te komen dat ze dus langer mee gaan.
Maar alleen al vanwege de veiligheid zou ik deze prefereren in alle mobiele apparaten.
De standaard werkspanning is 3,2V ipv 3,6V voor de gewone Lithium accu’s, dus je kunt ze niet 1 op 1 vervangen, dus er zou dan wel iets aangepast moeten worden (in bijvoorbeeld mobiele telefoons). Het voordeel is wel de LFP accu's een praktisch contant voltage hebben, terwijl dat bij de gewone Lithium accu’s meer varieerd van 4,2V tot 3,6V.
Caayn @Stanbe7 juni 2023 16:14
Het voordeel is wel de LFP accu's een praktisch contant voltage hebben, terwijl dat bij de gewone Lithium accu’s meer varieerd van 4,2V tot 3,6V.
Dit is ook een nadeel. Het is voor de BMS lastiger om te bepalen hoever de accu vol is. De kans op een afwijking is groter naarmate het aantal laad acties toeneemt. Vandaar ook het advies om met enige regelmaat een LFP accu alsnog naar 100% te laden om de BMS een kans te geven opnieuw te kalibreren.
PdeBie 7 juni 2023 16:04
Wanneer komt Volvo toch eens met een V40 opvolger ipv al die SUV’s? :(
bytemaster460 @PdeBie7 juni 2023 20:48
Waarschijnlijk niet meer. De V40 was vooral iets voor de Nederlandse en enigszins Belgische markt. Voor Volvo is die te klein om te blijven bedienen. De XC90 was wereldwijd de meest verkochte Volvo. De XC40 gaat nu als warme broodjes over de toonbank. Voor Volvo is er weinig reden om een nieuwe V40 uit te brengen.

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