Volvo introduceert elektrische EX30-suv als eerste Volvo-auto met LFP-accu

Volvo heeft de EX30-suv geïntroduceerd. Het instapmodel van deze auto heeft een LFP-accu. Dit is daarmee de eerste Volvo-auto en überhaupt een van de eerste EV's van een Europese fabrikant met zo'n accu. De duurdere modellen hebben een NMC-accu.

Er komen drie versies van de EX30 uit met drie verschillende aandrijflijnen en twee verschillende accu's, schrijft Volvo. Het instapmodel krijgt één motor en een accu die is gemaakt van lithiumijzerfosfaat, ofwel LFP. In tegenstelling tot NMC en NCA bevatten LFP-accu's geen kobalt. LFP-accu's zijn wat goedkoper om te produceren, maar in vergelijking met NMC is de energiedichtheid wat lager. Dat laatste komt doordat het op een iets lagere spanning werkt.

Volgens Volvo is deze optie bedoeld voor bestuurders die tussen oplaadbeurten kortere afstanden afleggen. Als gebruikers een hogere actieradius willen, biedt Volvo een duurdere Single Motor Extended Range-variant aan met NMC-accu. Die moet een actieradius geven van 480km tussen twee oplaadbeurten, terwijl de LFP-versie een actieradius heeft van 344km.

Het topmodel is de Twin Motor Performance. Dat heeft met 460km een iets lagere actieradius dan de NMC-tegenhanger met één motor, maar levert meer vermogen, namelijk 428pk, terwijl de andere twee versies 272pk leveren. Ook moet deze in 3,6 seconden een snelheid van 100km/u bereiken. Dat maakt deze variant volgens de fabrikant de snelst accelererende Volvo-auto ooit.

De prijzen voor de EX30-modellen variëren van tussen de 36.795 en 52.995 euro. Naast de drie hoofdmodellen kunnen kopers ook kiezen tussen een 'Core'-, 'Plus'- of 'Ultra'-uitvoering. Wat de precieze verschillen tussen deze uitvoeringen zijn, noemt Volvo niet. Vaak hebben duurdere varianten van Volvo-wagens echter een beter audiosysteem, grotere wielen en een 'luxere' interieurbekleding. De eerste exemplaren van de EX30-suv moeten begin 2024 in Nederland beschikbaar zijn.