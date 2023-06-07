Internetleverancier Rodin is failliet verklaard en zoekt naar koper voor netwerk

Internetprovider Rodin Broadband Groningen is failliet verklaard. Volgens het bedrijf moet dat geen invloed hebben op klanten die internet afnemen van de groep. RBG is op zoek naar een koper van zijn internetnetwerk, zodat het 'Snel Internet Groningen'-project door kan gaan.

In een verklaring op de site belooft curator Jan Hein Mastenbroek dat Rodin ondanks het faillissement 'voorlopig' in zijn huidige vorm doorgezet zal worden. Dat betekent dat het bedrijf 'haar lopende verplichtingen zal nakomen', onder meer inzake leveringen en diensten, belooft hij. Mastenbroek zegt dan ook dat RBG 'er alles aan zal doen' om het internetnetwerk voor klanten beschikbaar te houden.

De curator schrijft op zoek te gaan naar een koper voor het RBG-netwerk die het Snel Internet Groningen-project kan doorzetten. Dat is een project om glasvezel en straalverbindingen in de buitengebieden van Groningen aan te leggen. Het gaat daarbij om zo'n dertienduizend adressen. Hier had de provincie in 2017 veertig miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De bedoeling was dat het project binnen twee jaar werd voltooid. RBG legde de uitrol in oktober vorig jaar stil en noemde meerdere tegenslagen als oorzaak. Er zou onder meer onenigheid zijn met de provincie. De groep stelde toen dat er voor afronding van het project meer geld en tijd nodig zou zijn.

Tegen RTV Noord zegt Mastenbroek dat het bedrijf momenteel zo'n 1500 klanten heeft in het Groninger aardbevingsgebied. Die regio krijgt voorrang bij de aanleg van glasvezelverbindingen, zei het bedrijf in 2017. Of er naast deze 1500 adressen nog andere gebieden zijn waar RBG al begonnen is met het project, is niet duidelijk.

RBG stelt dat het 'van het grootste belang' is dat dit proces een kans krijgt, 'omdat anders de schade voor alle betrokkenen enorm zou zijn en het project in ieder geval niet meer uitvoerbaar zou zijn'. Mastenbroek wil dat 'alle betrokkenen' voorlopig doorgaan alsof er geen faillissement is. "Alleen zo blijft er perspectief op een snel internetnetwerk voor het buitengebied."

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 07-06-2023 14:10
78 • submitter: Remcor2000

07-06-2023 • 14:10

78

Submitter: Remcor2000

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Bullet NL 7 juni 2023 14:52
Het zit allemaal erg lastig in elkaar, Rodin is de moeder van Breedband Noord Groningen, een initiatief wat is opgezet om de buiten gebieden in de provincie Groningen te voorzien van internet. Denk hierbij aan boerenbedrijven of MKB-ers in het buitengebied in Groningen. De subsidie vanuit de overheid kwam deels met het aardbevingsgebied in het achterhoofd.

Waarom dus Breedband Noord Groningen, een landelijk gebied waar de traditionele provider niet op zaten te wachten. Her en der een Ziggo aansluiting, maar vooral internet via de analoge telefoonlijn of als je geluk hebt via IDSN. Kortom, om mensen en bedrijven die in dit witte vlekken gebied woonachtig te zijn toch kans op fatsoenlijk internet te geven is de provincie met een partij als Rodin in zee gegaan.

Echt, veel tegen slagen in het project, geld wat verdampt door tijd en lastige aansluitingen..... Het gaat snel, voor de voetbalclub waar ik wat voor doe moest BBNG (de dochter van Rodin) exclusief 1200meter glasvezel kabel aanleggen (wel met eigen bijdrage). Voor geen enkel bedrijf zonder subsidie interessant dus.

BBNG is dus de eigenaar van het netwerk, ze is zelf geen provider, de providers zijn bedrijven als Onvi, Freedom, Stipt, Youfone etc. Met deze bedrijven ga je als consument of bedrijf dan ook het abonnement aan.

Rodin heeft overigens nog een dochter, ViberQ, die levert de zelfde diensten als BBNG, maar dan in de kernen zoals Winsum (mooiste dorp van Nederland), Bedum, Uithuizen etc. Ik ben zelf heel benieuwd wat er met deze partij gaat gebeuren.

Hier in huis heb ik namelijk een glaskabel van ViberQ en Delta liggen..... Zelf maak ik nog gebruik van Ziggo

Afijn, een mooie overname kandidaat voor Ziggo (lezen jullie mee!!!) Dan kan ik gebruik blijven maken van mijn Ziggo/Vodafone klantvoordelen ;)
habbekrats @Bullet NL7 juni 2023 14:59
ViberQ is een volledig losstaande bv. Rodin heeft een paar keer miljoenen gehad sinds 2017. Prutspartij 1e klas hadden ze nooit mee in zee moeten gaan.
ViberQ is een vervelende partij, meeste kernen heeft Delta inmiddels het glas al klaar. Ik heb ze vriendelijk bedankt voor nog een nieuwe aansluiting in de meterkast.
Bullet NL @habbekrats7 juni 2023 15:06
ViberQ is een 100% Rodin dochter, wel een andere B.V.
Technische, dus qua netwerk heb je bij Breedband Noord Groningen en ViberQ met de zelfde mensen te maken. De providers op het netwerk zijn natuurlijk allemaal zelfstandig.

Grootste probleem van Snel internet Groningen / ViberQ is voor mij toch wel de langzame en slechte kwaliteit TV diensten van CanalPlus.

Inderdaad, Delta is ook beschikbaar..... Maar goed, dat is Delta ;)
Nogmaals, Ziggo.... Lezen jullie mee.....
Overigens, KPN Glasvezel gaat ook los in de kernen waar ViberQ en Delta al actief zijn.... Gaat de straat nog een keer open!
AWiersma @Bullet NL7 juni 2023 15:11
Typisch dat jij al de derde glasvezel aansluiting krijgt terwijl wij hier (gemeente Westerkwartier) al drie jaar op ViberQ zitten te wachten.
i-chat @AWiersma7 juni 2023 15:24
welkom in de geweldige wereld van de privatisering...

3 (glasvezel aansluitingen in één huis... in plaats van gewoon een wijk, een wijkkast met een heel mooi patchpanel en de rest mogen de providers zelf uitzoeken.

overigens lees ik hierboven iets over een 1200meter lange kabel om 1 aansluiting te realiseren. dan snap ik nu ook direct waarom men dat grondstation in burum zo graag weg willen, wat jullie nodig hebben is niet zo zer een mega fibernetwerk maar gewoon een eigen 5g netwerk... op een geheel eigen frequentie en alleen bedoelt voor thuis-internet.

iets zegt me dat dat in heel dunbevolkte gebieden een stuk goedkoper zal zijn.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 23 juli 2024 20:41]

depeje @i-chat7 juni 2023 15:49
Snelheden die ook maar in de buurt komen van fiber gaan via 5G ook niet over zo'n lange afstanden. Daar zijn nog steeds kabels voor nodig, of meerdere masten die het signaal versterken.
analog_ @i-chat7 juni 2023 16:17
zolang de dekkinggraad niet hoog is, is het commercieel interessanter niet je concurrenten access netwerk te vergroten. die deals komen later wel om de resterende procentjes op te vangen.
Bullet NL @i-chat7 juni 2023 17:23
Rodin is ook met 5G verbindingen bezig, echter is dit kwalitatief lang niet zo stabiel als een fysiek glasvezel aansluiting. 5G haalt ook op dit moment nog niet de snelheden die glas wel haalt, begrijp me niet verkeerd, 5G is een mooie verbinding, maar zal je meer als back-up moeten zien.

Burgum heeft hier in zekere zin helemaal niets mee te maken, natuurlijk 5G kan dan van meer frequenties gebruik maken dan nu. Maar staat in zekere zin los van de 5G banden (lagere ferquenties) die ze nu gebruiken.

Zoals hoe ook al geschreven is, bij 5g moet je een redelijk fijnmazig netwerk uitrollen wil je de snelheden halen
Bullet NL @AWiersma7 juni 2023 15:55
Tja, in het Westerkwartier hebben jullie ook minder last van bevingsschade, de subside van uit de provincie had dat ook een beetje als achterliggende gedachte. Sterker, de subsidie mocht alleen voor de de buitengebieden in het aardbevingsgebied gebruikt worden. De dorpskernen (ViberQ) is gewoon op inschrijving....
Aldy @AWiersma8 juni 2023 13:32
Drie glasvezelaansluitingen en dan maar zeuren dat jullie achtergesteld worden. Nee hoor, grapje. Maar het lijkt bijna op overcompensatie voor het geleden leed.
bobby022 @AWiersma9 juni 2023 00:48
3 lijnen?
Ik zou bijna willen verhuizen.

Zit ik met m'n coax, adsl2+, 4g...
ucsdcom @Bullet NL9 juni 2023 08:54
ViberQ is een 100% Rodin dochter, wel een andere B.V.
Technische, dus qua netwerk heb je bij Breedband Noord Groningen en ViberQ met de zelfde mensen te maken. De providers op het netwerk zijn natuurlijk allemaal zelfstandig.

Grootste probleem van Snel internet Groningen / ViberQ is voor mij toch wel de langzame en slechte kwaliteit TV diensten van CanalPlus.

Inderdaad, Delta is ook beschikbaar..... Maar goed, dat is Delta ;)
Nogmaals, Ziggo.... Lezen jullie mee.....
Overigens, KPN Glasvezel gaat ook los in de kernen waar ViberQ en Delta al actief zijn.... Gaat de straat nog een keer open!
Zonde dat de providers elkaar in dezelfde gebieden vliegen af zitten te vangen omdat ze de andere partij geen marktaandeel gunnen. Liever had ik gezien dat de providers eerst de klanten aansloten die nog geen glas hadden. Dan heb je nagenoeg 100% aansluit garantie als aanleggende partij. Anderzijds: als een hele buurt al bij een provider zit is de kans dat je als concurrent dan nog winstgevend je netwerk kan uitrollen ook wel erg klein geworden. Zoals vroeger op buitenlandse eilanden: de eerste provider die daar een mobiel net opbouwde had alle klanten. De rest kon de jaren daarna bouwen wat ze willen, maar pakten alleen wat toeristen, geen bewoners.: met als gevolg dat je je investeringen niet snel terug ging verdienen en de andere partijen nog lang achter bleven.

Anderzijds kan een partij die als prijsvechter optreedt natuurlijk toch wel nieuwe klanten binden.

Misschien een kans voor T-Mobile/Open Dutch Fiber om de glas footprint snel uit te breiden daar. Nu is T-Mobile toch te erg afhankelijk van KPN ondanks toenaderingen tot DELTA.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 20:41]

Houtenklaas @Bullet NL7 juni 2023 16:08
Afijn, een mooie overname kandidaat voor Ziggo (lezen jullie mee!!!) Dan kan ik gebruik blijven maken van mijn Ziggo/Vodafone klantvoordelen ;)
Ik vermoed dat onze ACM daar iets van gaat vinden, Ziggo heeft verreweg het grootste martkaandeel in NL op dit moment. KPN hobbelt daar net wat achter. Ik zie eerder dat ODF of Delta een poging zou kunnen doen ... Ziggo zit sowieso niet in straalverbindingen en zie ik het eerder - net als KPN - oplossen met bestaande 5G verbindingen.
Frame164 @Houtenklaas7 juni 2023 18:21
FWA is uiteindelijk wel de meest efficiënte oplossing voor ontsluiten van afgelegen gebieden. In de UK wordt dit al in een aantal regio's succesvol gebruikt.
Houtenklaas @Frame1647 juni 2023 18:35
Ik zeg alleen dat zowel Ziggo als KPN het niet met straalzenders zal oplossen, maar met hun eigen 4G/5G masten. Die liggen er namelijk al. Of stralen efficiënt is betwijfel ik eigenlijk ook wel, dat is best wel een kostbare oplossing en vaak point-to-point. Ook in de UK wordt enorm veel met 4G/5G opgelost. Domweg omdat dat "proven technology" is en relatief goedkoop.
TJ Roelsma @Houtenklaas8 juni 2023 04:50
De ACM reageert zeer selectief.
Hier in Den Haag zijn verschillende providers (eindelijk) bezig met het aanleggen van glasvezel. De hoofdreden waarom het hier zo ver achterloopt is naar verluidt te wijten aan de oeroude telefooncentrales, gecombineerd met het feit dat vele bedrijven voor KPN zeer lucratieve huurlijnen hadden waardoor KPN niet genegen was om glasvezel aan te leggen.

Dat gaat nu eindelijk veranderen, maar het probleem is nu dat Den Haag als het ware opgeknipt is in delen waar verschillende providers het alleenrecht hebben gekregen. Legt provider X de glasvezelkabel, dan kan je alleen internet via glasvezel bij hun afnemen. De ACM vindt het kennelijk allemaal prima en ik vermoed dat ze zich verstoppen achter het excuus van "in de verschillende delen van Den Haag zijn verschillende providers actief, dus is er geen sprake van een monopolie", terwijl in de praktijk de afnemer vast zit aan 1 provider en er dus wel degelijk sprake is van beperkte monopolie posities.
SkyStreaker @Bullet NL7 juni 2023 16:59
Even voor diegene die het wellicht een idee vinden: 4G voor Thuis van T-Mobile is wellicht een optie? 500GB per maand, gratis aanvullers van 5GB (FUP, ofwel niet het hele internet leegtrekken via de aanvullers) en 100Mbit voor het snelste abonnement. Heb ik ook destijds gedaan en ik zat gewoon in het binnengebied.
Bullet NL @SkyStreaker7 juni 2023 17:15
Je hebt het hier over een dunbevolkt gebied tegen de zeedijk...... T-Mobile geeft zelf aan dat ze het beste netwerk hebben, moeten ze toch eens uitleggen waarom er dan geen bereik of 1 signaal streep je is.....

Tis al eerder gezegd, 4G/5G is geen permanent alternatief. Tis een prima (tijdelijk) alternatief.... Je zal maar boer zijn en je melkmachine is er van afhankelijk
Frame164 @Bullet NL7 juni 2023 18:22
Als de anderen nog minder bereik hebben op die locaties dab zijn ze toch de beste?
mathieu76 @SkyStreaker7 juni 2023 22:33
Hebben we ook gehad, overdag snelheden onder de 20mbit down en 10 up. Waardeloos. Nu starlink. Een veel beter alternatief, maar natuurlijk niet zo snel als glasvezel.
giemiebier @SkyStreaker7 juni 2023 23:29
Ik heb 4g voor thuis via T-Mobile. Op zich goed. Maar sinds anderhalf haar kunnen ze op mijn postcode de snelste versie niet meer aanbieden doordat ze hun frequenties hebben aangepast. Hierdoor red ik de 100Mbit niet meer. Het is dus zeker een optie maar perfect is het niet. Het blijft wachten tot ze eindelijk verder gaan met de glasvezel. Wat nu door dit faillissement vast nog weer veel langer gaat duren.

Toen ik hier ongeveer 4 jaar geleden kwam wonen deden ze belofte dat binnen een jaar er glasvezel zou liggen maar dit werd keer op keer uitgesteld.

[Reactie gewijzigd door giemiebier op 23 juli 2024 20:41]

Jdewit @Bullet NL9 juni 2023 00:07
Ben je dan ooit buiten winsum geweest als je dat t mooiste dorp van nl noemt. :D
Bullet NL @Jdewit9 juni 2023 02:59
Hey...... dat benoemen heb ik niet gedaan:

Waarom is Winsum Het mooiste dorp van Nederland?
Het Groningse Winsum mag zich het mooiste dorp van Nederland ...
Het Groningse dorp Winsum is in 2020 door de ANWB bekroond als mooiste dorp van Nederland. Onder andere het bruisende dorpsleven, de idyllische ligging aan het water en grote aantal Rijksmonumenten waren doorslaggevend voor de jury

;)
Kevinp @Bullet NL7 juni 2023 16:45
E-fiber heeft een zelfde gedachte.
Als ik dit zo lees en er nu een debat over groningen bezig is. Ik verwacht een doorstart met subsidie.

Maar dat is puur op gevoel en nergens op gebaseerd.
Zyphlan 7 juni 2023 14:13
Lijkt me dat een partij die het overneemt toch zal willen dat de overheid bijdraagt om het te voltooien want zo te zien zijn ze al door de 40 miljoen heen.

13.000 adressen / zullen we zegggen 50 euro per maand : 6.5 ton per maand / 7.8 miljoen omzet op jaarbasis dat is in de veronderstelling dat iedereen aangesloten is ( 50 euro als schatting genomen).

Klinkt nou niet echt als een goede business case om over te nemen.

Hier meer informatie vanuit de overheid:
'Verantwoordelijkheid project ligt bij Rodin'
De provincie heeft haar standpunt eind oktober bekrachtigd in een brief richting Rodin. ‘Het is vreemd dat u doet voorkomen alsof er geen gesprekken met de provincie mogelijk zijn’, zo valt in de brief te lezen. ‘Er heeft een flink aantal gesprekken plaatsgevonden, zoals onlangs op 26 september.’
'Geen financiële voordelen door aandelenverkoop'
Zo ging de provincie onder meer akkoord met het feit dat Rodin voor dertig miljoen euro de meerderheid van de aandelen verkocht aan het Europese fonds CEBF.
‘Met de komst van deze aandeelhouder zou namelijk een nieuwe groepsvennootschap worden gefinancierd die naast de 'witte' adressen waar het onderhavige project op ziet, gelijktijdig de 'grijze' adressen zou gaan aansluiten. Door dit gelijktijdig en gezamenlijk te doen, zouden kosten gedeeld kunnen worden, zodat dit de provincie geld zou besparen. De provincie constateert dat zij vooralsnog geen financiële voordelen van de samenwerking heeft kunnen vaststellen.’
'Rodin heeft geen verklaring gegeven'
Maar Rodin deed volgens de provincie het verzoek om een aantal gebieden uit het projectplan te halen, omdat daar andere aanbieders voor het verbeteren van de internetkwaliteit opdoken. Rodin probeerde een deel van het project niet uit te hoeven voeren, zodat het geld kon besparen.

‘Vervolgens duurde het niet heel lang voordat van de zijde van Rodin geluiden kwamen dat er een tekort ontstaan was in de projectbegroting’, zo schrijft de provincie. ‘Er is door Rodin nog altijd niet verklaard hoe dit zich verhoudt tot de eerdere geluiden dat er geld overgehouden zou worden als een aantal gemeenten uit de scope gehaald zouden worden.’
https://www.rtvnoord.nl/n...n-ongefundeerde-verwijten

Klinkt toch dat Rodin vooral veel beloftes gedaan heeft en ze niet heeft uitgevoerd. Ja dan is de koek bij de overheid op een gegeven moment ook op.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 20:41]

Kevinp @Zyphlan7 juni 2023 14:35
Hangt af van de prijs krijg je alles voor 1 euro maar moet je zelf nog investeren is het anders dan je er eerst 10 miljoen voor moet betalen.
kimborntobewild @Zyphlan7 juni 2023 14:36
‘Er heeft een flink aantal gesprekken plaatsgevonden, zoals onlangs op 26 september.’
Dat is niet onlangs. Dat is 8,5 maanden geleden.
applesap @kimborntobewild7 juni 2023 14:39
[...]

Dat is niet onlangs. Dat is 8,5 maanden geleden.
dat is een quote uit een artikel van 30 november 2022
kimborntobewild @jurroen7 juni 2023 15:01
Dan is de quote toch helemaal niet meer relevant? Wie weet wat er na 30 nov. is gebeurd?
jurroen @kimborntobewild7 juni 2023 15:17
Het geeft context en een stuk achtergrondinformatie. Het van tafel vegen puur op basis van de leeftijd ervan vind ik persoonlijk wat kort door de bocht - zeker omdat acht maanden niet echt lang is.

Als jij een link hebt met recentere informatie: deel het vooral :)
cariolive23 7 juni 2023 14:19
40 miljoen euro, een 13.000 aansluitingen/addressen, dat is dan 3000 euro per adres. Wanneer je de aansluiting in 10 jaar afschrijft, kost je dat exclusief renteverlies, 300 euro per jaar, dus 25 euro per maand.

Maar wanneer er dan nu slechts 1500 klanten zijn, dan heb je wel een probleem...
boyette @cariolive237 juni 2023 14:30
Nou.. in zowat elke andere provincie in Nederland is dit wel gelukt.. wat maakt Groningen zo anders?

Overal is eerst een aanbesteding geweest per gebied waarbij alleen gebieden werden aangesloten waar voldoende eindgebruikers een overeenkomst afsloten om het financiele risico af te dekken.

[Reactie gewijzigd door boyette op 23 juli 2024 20:41]

_JGC_ @boyette7 juni 2023 14:58
Het is niet Groningen. Friesland is exact hetzelfde, ook veel buitengebied, en dat heeft KabelNoord gewoon aangelegd met hetzelfde budget. (edit: 35 miljoen lening van provincie, 57 miljoen van banken, niet hetzelfde budget dus)

Verschil is dat KabelNoord van oudsher een kabelprovider is in eigendom van 3 gemeentes en weet wat erbij komt als je gaat graven, en dat KabelNoord al ervaring met coax internet en daarna glasvezel had voor ze met internet buitengebied aan de slag gingen.

Rodin was een commercieel bedrijfje uit Hoogkerk met een klein aantal werknemers. Die zouden het wel even regelen. Dikke lening, bult subsidie erbij, beloftes voor glasvezel en dan aankomen met een wifi straalverbinding. En dan klagen dat het aan de overheid ligt.
Hadden ze zelf ook wel kunnen zien aankomen: als je denkt dat een vergunning voor het ingraven van kabels lastig is, probeer dan maar eens zendmasten te plaatsen voor straalverbindingen. Bezwaarprocedures en handtekeningenacties tot in eeuwigheid gegarandeerd.

[Reactie gewijzigd door _JGC_ op 23 juli 2024 20:41]

boyette @_JGC_7 juni 2023 19:33
De meeste gebieden in het buitengebied in heel nederland zijn aangelegd door nieuwe / onbekende / kleine partijen..

dus dat je daar ervaring voor moet hebben lijkt me ook niet dan..

lijkt me eerder dat men daar "te" commercieel in is gegaan of gewoon wanbeleid heeft gevoerd..

er was mega veel subsidie voor beschikbaar..
veel meer dan nodig zelfs..
Raindeer @boyette7 juni 2023 21:38
Hmm, ik vraag me af over welke meeste gebieden je het hebt en welke aanbieders dat dan zijn? Want zoals @_JGC_ uitlegt is er nogal een verschil tussen klein en te klein.

https://www.stratix.nl/boer-eerder-glasvezel-dan-stedeling/
Sinds een jaar neemt de aanleg van glasvezel weer toe van 100 duizend naar 150 duizend per jaar. Eind maart 2018 telde Nederland 2,87 miljoen aansluitingen (‘homes passed’) en 1,33 miljoen glasvezelabonnees (‘homes activated’). De aanwas is vooral toe te schrijven aan de verglazingsactiviteiten van ongesubsidieerde lokale en regionale initiatieven en onafhankelijke kabelexploitanten. Stratix verwacht dat de ingezette groei zich in het komende jaar voortzet, vanwege succesvolle recente vraagbundelingen voor aanleg van glasvezelaansluitingen in het buitengebied.

Groei verschuift naar buitengebied en wordt gefinancierd door buitenlandse investeerders

In de afgelopen jaren zijn er verschillende commerciële partijen actief geworden in het verglazen van landelijke gebieden, waaronder Glasvezel Buitenaf, GlasDraad en E-Fiber. Investeerders hierachter zijn respectievelijk het Zweedse EQT, het Belgische TINC en het Engelse Arcus Infrastructure Partners. Daarnaast telt Nederland ook enkele lokale initiatieven (vaak coöperaties) met eigen glasvezelnetten in Drenthe, Noord-Brabant en Giessenlanden. Na vele met succes afgeronde vraagbundelingscampagnes komt de bouw op gang in grote delen van Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en West-Drenthe. Stratix verwacht dat Overijssel de eerste provincie zal zijn met een volledig verglaasd buitengebied.
watercoolertje @boyette7 juni 2023 14:43
waar voldoende eindgebruikers een overeenkomst afsloten
Overeenkomsten of een soort intentieverklaring waar je niet naar hoeft te handelen?

Weet dit specifieke geval niet maar voor het aanleggen van glas in je wijk moest gewoon een groot deel 'ja' zeggen maar werder nergens toe veprlicht.
DdeM @watercoolertje7 juni 2023 15:31
Delta verplichtte het afnemen van een jaarabonnement bij ons (die kabel steekt nu dus ook mooi zijn kop BUITEN de tuin op. Glaspoort daarentegen gaat binnenkort ook bij ons aanleggen en die wilde alleen toestemming hebben om de kabel in huis aan te sluiten, verder geen verplichting noch intentieverklaring nodig.

Weet wel dat een aantal jaar geleden ook een partij is geweest die overal Glasvezel wilde aanleggen, maar ook daar moest je een abonnement afsluiten.
P_de_B @boyette7 juni 2023 14:46
Dit ging om adressen waar een andere provider sowieso geen brood in zag. In vele kernen in provincie Groningen wordt nu door Delta en ViberQ (zusterbedrijf Rodin oid) nu glas aangelegd. ViberQ doet het sowieso (ik heb het kastje inmiddels in huis) en Delta op basis van afgesloten abonnementen (ik heb de schouw net gehad).

Blijft overigens idioot dat ze in een tijdsbestek van enkele maanden de stoep 2x openhalen, maar soit.
DeComponeur
@P_de_B7 juni 2023 19:25
En het gaat zelfs voor een derde keer gebeuren als het aan KPN(Glaspoort) ligt :z
24 mei 2023 https://hethogeland.nl/ni...4d8d2a8c28dbaba3fb58fe3fb
Afgelopen periode hebben Delta Fiber Netwerk en ViberQ glasvezelnetwerken in gemeente Het Hogeland aangelegd. Nu wil ook Glaspoort glasvezel in onze gemeente aanleggen.

Deze week (ook vandaag) zijn en worden trouwens in Winsum, Baflo en Ulrum meerdere huizen via ViberQ voorzien van een provider...
https://www.viberq.nl/
In tegenstelling tot wat er in de media wordt aangegeven, is ViberQ geen onderdeel van RBG, maar een aparte entiteit binnen de Rodin Group. Het faillissement van Rodin Broadband Groningen (RBG) heeft dan ook geen gevolgen voor de huidige werkzaamheden van ViberQ.
Kevinp @cariolive237 juni 2023 14:36
Je weet niet eens wat de klanten betaald hebben. Dus het kan nog meer zijn.

Overigens klinkt het inderdaad als veel geld en dat is het denk ik ook. Maar het is natuurlijk niet zo dat de investering in 1 jaar terug moet zijn.
Groningerkoek @cariolive237 juni 2023 14:59
De rekensom is iets anders, men had bijvoorbeeld al voor 30 Miljoen een deel van de aandelen in dit netwerk verkocht. Dan zit je al op beschikbaar 5384,- per adres zonder een cent zelf in te hoeven brengen. Als er meer nodig was dient Rodin dit zelf te betalen en dit kan men dan terugverdienen inclusief winst via het verhuren van de aansluiting aan ISP's.

Als dat voor hen niet uitkan hadden ze de opdracht niet aan moeten nemen.
KingLeaf 7 juni 2023 14:15
40 miljoen gekregen en maar 1500 klanten hebben. Bijna 27k per klant.
Groningerkoek @KingLeaf7 juni 2023 14:52
70 Miljoen ;)

Men had ook al aandelen in het netwerk verkocht voor 30 Miljoen.
Herman 7 juni 2023 14:32
De provincie Groningen, Economic Board Groningen en Nationaal Coördinator Groningen stelden eerder miljoenen euro’s beschikbaar voor Rodin om 13.000 adressen te laten aansluiten op snel internet. Ruim dertig miljoen euro is een lening, waarvan zo’n 21 miljoen euro is uitgekeerd. De overige tien miljoen euro ontving Rodin als subsidie.

Bron
Oftewel 10 miljoen subsidie en het restant (30 miljoen) aan leningen. Ik gok dat hier bijzonder weinig meer van terug zal komen. Dat is niet zo'n succesvolle inzet van gemeenschapsgeld geweest. Ik had eerlijk gezegd nog niet van Rodin gehoord. Dat provincies met dergelijke 'kleine' partijen zaken doen, dat verbaasd me een beetje. Is het bedrijf wel voldoende gescreend voordat ze met Rodin in zee zijn gegaan? :)
djwice @Herman7 juni 2023 14:46
Als je eerst schat in 2 jaar klaar te zijn en na 6 jaar nog bezig bent, heb je wellicht heel wat extra rente en loon-,
communicatie-, huisvestings- en opslagkosten gehad.
3R!K 7 juni 2023 14:12
Internetleverancier Rodin is failliet verklaard en zoekt naar koper voor netwerk
Misschien hadden ze eerder op glas over moeten gaan 8)7
GuiltyNL @3R!K7 juni 2023 14:15
Mensen die je wegmodden hebben wat mijn betreft geen humor. Dank voor je gevatte opmerking, haha!
Tomaat @3R!K7 juni 2023 14:18
Ik had dezelfde gedachte, +1 van mij ;)
W32.il0veyou @3R!K7 juni 2023 14:42
haha ik kwam hier om dezelfde kutgrap te maken
Ruudboy @3R!K7 juni 2023 15:21
Blij dat ik de reacties eerst even las voordat ik deze grap ook maakte...
sambalbaj 7 juni 2023 14:45
Voortgang werkzaamheden ViberQ

We kunnen ons voorstellen dat er vragen ontstaan naar aanleiding van de berichtgeving in de media over Rodin Broadband Groningen B.V. (RBG), verantwoordelijk voor de uitrol van snel internet in de buitengebieden van Groningen.

In tegenstelling tot wat er in de media wordt aangegeven, is ViberQ geen onderdeel van RBG, maar een aparte entiteit binnen de Rodin Group. Het faillissement van Rodin Broadband Groningen (RBG) heeft dan ook geen gevolgen voor de huidige werkzaamheden van ViberQ
Ander onderdeel van de Rodin Group

[Reactie gewijzigd door sambalbaj op 23 juli 2024 20:41]

Groningerkoek 7 juni 2023 14:47
Stelletje amateurs die zich dingen op de hals halen die ze niet aankunnen en daarna met blufpoker, leugens en een grote bek denken dat ondernemersrisico een grap is en dat een ander wel bijlapt. Wat mij betreft mag er wel een gedegen onderzoek komen naar waar de 70 Miljoen is gebleven.
(subsidie/lening/verkoop deel aandelen), want als dit deels is opgegaan aan andere projecten zonder de financiën veilig te stellen om dit af te ronden dan spreken we voor zover ik weet van fraude of op zijn minst van wanbestuur.

Hoop dat de gemeente bij verkoop nog iets van het geld terug ziet zodat er snel budget is om de klus af te laten maken door mensen die er wel verstand van hebben.

[Reactie gewijzigd door Groningerkoek op 23 juli 2024 20:41]

Estel 7 juni 2023 14:39
Misschien wat geld van de gaswinning compensatie voor gebruiken? Klinkt als investering specifiek voor Groningen.
Groningerkoek @Estel7 juni 2023 14:50
Er zat al 10 miljoen in uit die pot.
phYzar 7 juni 2023 14:13
koper voor netwerk
Dan is Ziggo de uitgelezen kandidaat :+
ToolBee @phYzar7 juni 2023 17:28
Koper zat! :) Inmiddels wel zo oud dat het gewoon "groen" is... :P

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