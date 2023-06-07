Internetleverancier Rodin is failliet verklaard en zoekt naar koper voor netwerk

Internetprovider Rodin Broadband Groningen is failliet verklaard. Volgens het bedrijf moet dat geen invloed hebben op klanten die internet afnemen van de groep. RBG is op zoek naar een koper van zijn internetnetwerk, zodat het 'Snel Internet Groningen'-project door kan gaan.

In een verklaring op de site belooft curator Jan Hein Mastenbroek dat Rodin ondanks het faillissement 'voorlopig' in zijn huidige vorm doorgezet zal worden. Dat betekent dat het bedrijf 'haar lopende verplichtingen zal nakomen', onder meer inzake leveringen en diensten, belooft hij. Mastenbroek zegt dan ook dat RBG 'er alles aan zal doen' om het internetnetwerk voor klanten beschikbaar te houden.

De curator schrijft op zoek te gaan naar een koper voor het RBG-netwerk die het Snel Internet Groningen-project kan doorzetten. Dat is een project om glasvezel en straalverbindingen in de buitengebieden van Groningen aan te leggen. Het gaat daarbij om zo'n dertienduizend adressen. Hier had de provincie in 2017 veertig miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De bedoeling was dat het project binnen twee jaar werd voltooid. RBG legde de uitrol in oktober vorig jaar stil en noemde meerdere tegenslagen als oorzaak. Er zou onder meer onenigheid zijn met de provincie. De groep stelde toen dat er voor afronding van het project meer geld en tijd nodig zou zijn.

Tegen RTV Noord zegt Mastenbroek dat het bedrijf momenteel zo'n 1500 klanten heeft in het Groninger aardbevingsgebied. Die regio krijgt voorrang bij de aanleg van glasvezelverbindingen, zei het bedrijf in 2017. Of er naast deze 1500 adressen nog andere gebieden zijn waar RBG al begonnen is met het project, is niet duidelijk.

RBG stelt dat het 'van het grootste belang' is dat dit proces een kans krijgt, 'omdat anders de schade voor alle betrokkenen enorm zou zijn en het project in ieder geval niet meer uitvoerbaar zou zijn'. Mastenbroek wil dat 'alle betrokkenen' voorlopig doorgaan alsof er geen faillissement is. "Alleen zo blijft er perspectief op een snel internetnetwerk voor het buitengebied."