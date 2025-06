Glasvezelbedrijf Rodin Fiber staat op het punt om failliet te gaan

Het Groningse glasvezelbedrijf Rodin Fiber koerst op faillissement af. Het bedrijf sluit klanten aan onder de naam ViberQ en is de commerciële tak van Rodin Broadband Groningen, dat in juni al is failliet gegaan.

Het is geen toeval dat Rodin Fiber nu ook failliet gaat, zegt bewindvoerder Jan Hein Mastenbroek tegen RTV Noord woensdag. "Ze hangen aan elkaar in een groep van vennootschappen. Ik denk dat het faillissement van Rodin Broadband Groningen de druppel is geweest. Ook vanuit Rodin Fiber hebben ze moeite gehad de netwerken klaar te krijgen. Dat is niet gelukt zoals het gepland was."

Rodin Fiber was bezig met het aansluiten van adressen in Groningse dorpen op het glasvezelnetwerk. Het bedrijf hield zich bezig met de zogeheten 'grijze gebieden'. Dat zijn adressen die enigszins rendabel zijn. Rodin Broadband Group, of RBG, hield zich bezig met de meer afgelegen 'witte gebieden', die commercieel minder interessant zijn.

Mastenbroek verwacht dat de bestaande klanten van Rodin Fiber de toegang tot hun aansluiting behouden, net als de klanten van RBG. "Ik heb als curator en als bewindvoerder voldoende geld om te zorgen dat dit gebeurt. In principe merken de klanten er dus niets van."

De klanten die nog aangesloten moeten worden, hebben minder zekerheid. De bewindvoerder kan niet garanderen dat alle adressen kunnen worden aangesloten. Wel denkt Mastenbroek dat hij een koper kan vinden voor het netwerk van Rodin Fiber. "Ik verwacht dat de koper het netwerk verder zal uitbreiden. Maar wie wel en wie niet wordt aangesloten, dat moeten we de komende tijd zien."

De provincie Groningen stelde in 2017 veertig miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van 'supersnel internet' in de provincie, vooral in de buitengebieden. Rodin kreeg de opdracht om aan het einde van dat jaar met de aanleg te beginnen. RTV Noord schreef destijds dat het project in 2018 af moest zijn. In oktober vorig jaar stopte Rodin met de aanleg van glasvezel, na een reeks tegenslagen en onenigheid met Provincie Groningen.