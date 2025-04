Glasvezelbedrijf ODF meldt 1 miljoen Nederlandse aansluitingen

Open Dutch Fiber zegt 1 miljoen Nederlandse huishoudens te hebben aangesloten op zijn glasvezelnetwerk. Dit ODF-netwerk is een open netwerk. Odido heeft echter het eerste jaar nadat een huishouden is aangesloten, het exclusieve recht om diensten aan te bieden.

Met de 1 miljoen aansluitingen is Open Dutch Fiber de derde grootste glasvezelaansluiter van Nederland. Delta Fiber zei een week geleden 1,5 miljoen adressen te hebben aangesloten; KPN heeft ruim 4,3 miljoen glasvezelaansluitingen.

ODF werd in 2021 opgericht en gaf destijds aan in vijf jaar tijd een miljoen huishoudens te willen aansluiten. In februari dit jaar werd dit doel bijgesteld naar 2 miljoen huishoudens in 2025. Het aantal aangesloten huishoudens zegt niets over het aantal klanten dat daadwerkelijk diensten afneemt, maar wel over het aantal punten waarop abonnementen af te nemen zijn. Op het ODF-netwerk bieden twaalf providers diensten. Naast Odido zijn dat onder andere Freedom Internet, TriNed en Weserve.