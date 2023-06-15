T-Mobile gaat internet- en tv-diensten leveren via Glaspoort-glasvezelnetwerk

T-Mobile heeft een overeenkomst gesloten met netwerkbedrijf Glaspoort. Daarmee gaat de provider internet- en tv-diensten leveren via het glasvezelnetwerk van Glaspoort. Dat netwerk moet op termijn uitbreiden naar 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven.

T-Mobile en Glaspoort melden op donderdag dat ze een overeenkomst hebben gesloten. Hiermee kan de provider 'op de korte termijn' diensten leveren aan de 300.000 huishoudens en bedrijven die momenteel een Glaspoort-aansluiting hebben. De provider zegt nu internet- en tv-diensten te kunnen leveren aan 5,7 miljoen verschillende huishoudens en bedrijven. Dit jaar moet dat toenemen tot '75 procent van alle Nederlandse huishoudens en bedrijven'.

Glaspoort is een joint venture van KPN en pensioenuitvoerder APG, hoewel het netwerk van het bedrijf sinds 2021 al openstaat voor andere providers. Het netwerkbedrijf richt zich onder meer op het aanleggen van glasvezelverbindingen in kleine gemeenten en op bedrijventerreinen. Het netwerk bestaat momenteel uit ongeveer 300.000 huishoudens en bedrijven. Op termijn wil het bedrijf uitbreiden tot 1,2 miljoen aansluitingen. T-Mobile sloot onlangs al een soortgelijke overeenkomst af met Delta Fiber.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 15-06-2023 10:10 99

15-06-2023 • 10:10

99

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Reacties (99)

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Askjeeves 15 juni 2023 10:20
T-Mobile is "agressief" bezig om een flink deel van de glasvezelmarkt in handen te krijgen. Zelf zit ik via E-Fiber bij Trined maar stap in september over naar T-Mobile. Waar ik nu bij Trined € 61,50 p.m. voor 1 GB en standaard TV betaal, ga ik i.v.m. de GO GO GO Deal naar € 30,00 voor 1 Gb en interactieve TV + 2 TV boxen voor de eerste 10 maanden. Daarna € 61,50.

Ik begrijp niet hoe T-mobile zo goedkoop kan zijn en de rest minimaal € 60,00 rekent voor een 1Gb lijntje met standaard TV. Trouwens Ziggo is ook lekker bezig met hun aanbiedingen => Mijn neefje heeft Internet Giga + TV MAX + NEXT-box met 50% korting voor 12 maanden voor € 41,50 p.m.

[Reactie gewijzigd door Askjeeves op 23 juli 2024 14:01]

intoxicated @Askjeeves15 juni 2023 10:34
Ik begrijp niet hoe T-mobile zo goedkoop kan zijn...
Twee factoren:
1) Op of onder kostprijs aanbieden om snel marktaandeel te krijgen. Deutsche Telekom overwoog al jaren om T-Mobile te verkopen. Hoe groter, hoe aantrekkelijker.
2) Deutsche Telekom vraagt grote bedragen voor peering met hun netwerk. T-Mobile zal dat vast ook wel doen. Hoe meer klanten, hoe meer incentive voor Netflix e.d. om daarvoor te betalen. Toegang tot jou als klant is dus eigenlijk het 'product' dat wordt verkocht aan de contentproviders.

[Reactie gewijzigd door intoxicated op 23 juli 2024 14:01]

Devian @intoxicated15 juni 2023 10:43
Deutsche Telekom? T-Mobile NL valt al een tijdje niet meer onder DT.
intoxicated @Devian15 juni 2023 10:44
Ik had het net ge-edit, je hebt gelijk uiteraard :)
supersnathan94
@intoxicated15 juni 2023 15:40
Netflix betaald vrijwel niks voor peering. Netflix pakt het slimmer aan door een “black box” caching server aan te leveren bij de provider in het netwerk. Alle kosten daar oor zijn voor rekening van Netflix, maar dat weegt totaal niet op tegen het voordeel wat zij er monetair uithalen.

Door deze caching lagen hebben ze per film/serie slechts 1 keer outside network traffic en dat is niet zo duur. De rest wordt allemaal intern afgehandeld en kost dus niks.

Eigenlijk gewoon 1 grote plex server voor het komplete T-mobile klantenbestand.
Terrestrial @intoxicated15 juni 2023 12:50
Ze bieden niet onder de kostprijs aan, de overboeking is veel hoger en je krijgt minder waar voor je geld. Op letterlijk alles is bespaard ook op dingen waar een normaal mens niet op zou willen besparen.

Als de internet werkt is daar ook meteen alles mee gezegd denk ik. Hogere latency, Storingen komen vaker voor, minder prioriteit om het te fixen, het TV platform is ruk. Bellen weet ik niet maar dat zal werken. En heel veel diensten die andere providers standaard zijn moet je bij T-mobile bij betalen zodat je nog duur uit bent en dan heb je nog een slechter product.

Veel mensen kijken puur en alleen naar de prijs, dat is het probleem. Totdat de nare ervaringen beginnen mee te spelen.

[Reactie gewijzigd door Terrestrial op 23 juli 2024 14:01]

DeComponeur
@Terrestrial15 juni 2023 13:07
:?
Ben het met je eens dat T-Mobile niet een topper is maar de kans dat, welke provider dan ook, totaal ruk is, is erg klein. Elke (ver)storing brengt klachten met zich mee wat kosten met zich mee brengt. Als je met zulke kleine marges werkt wil je zeker weten dat een klant je niet gaat lastig vallen dat zaken niet goed werken, want dan kun je een jaar lang niets meer aan die klant verdienen :z
Over alle providers zijn enorm veel klachten terug te vinden op diverse websites, maar als een glasvezelnetwerk goed is aangelegd is er geen enkele reden dat het niet goed zou kunnen werken. Daarmee zeg ik niet dat het altijd goed gaat. Maar klachten voorkomen is een eerste prioriteit...
En de overboeking is veel hoger is denk ik niet(s) vergeleken met Ziggo :+

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 23 juli 2024 14:01]

Mazzie @Terrestrial15 juni 2023 15:40
Ik heb nu denk ik bijna twee jaar T-Mobile 1000/1000 Internet only en op een storing bij het aansluiten heb ik geen merkbare storing gehad. Ik werk veel vanuit thuis dus een slechte verbinding zou ik wel merken denk ik.
De latency is ook beter dan Ziggo die ik daarvoor had, ik heb er met gamen geen last van.

Kortom ik ben erg tevreden en ja ik heb het in eerste instantie voor de prijs gedaan, maar ik krijg zeker waar voor mijn geld :)
bartvries @intoxicated15 juni 2023 15:36
T-mobile Nederland is vorig jaar al verkocht door T-mobile Duitsland (75%) en Tele2 (25%) aan Amerikaanse investering maatschappij.
MrMidas @Askjeeves15 juni 2023 10:36
Beetje off topic misschien, maar waar heb je een zo'n 1Gb lijn nu voor nodig? Het lukt mij over het algemeen niet om mijn 200Mb lijn in real life tot de max te krijgen.
CorbataGames @MrMidas15 juni 2023 10:41
Downloaden / uploaden van backupbestanden, om maar eens wat te noemen. Met grote tgz-bestandjes haal ik met mijn T-mobile makkelijk zo'n 92% van de 1 Gbit.

Ik heb het gelukkig niet dagelijks of wekelijks nodig, maar op de momenten dat het nodig is ben je blij dat je 80% van de tijd bespaart (tov een 200 Mbit lijntje).

[Reactie gewijzigd door CorbataGames op 23 juli 2024 14:01]

MrMidas @CorbataGames15 juni 2023 10:51
Goed voorbeeld. Voor jou is het je dus de meerprijs waard. Voor die paar keer per jaar dat ik dan iets langer ergens op moet wachten vind ik het geen probleem. En ik vind een paar €/mnd vaak zonde omdat er steeds meer diensten komen die je voortdurend proberen te verleiden tot een paar euro voor dit of voor dat. Misschien dat veel mensen die hun internet snelheid verhogen beter hun WiFi kunnen verbeteren :)
CorbataGames @MrMidas15 juni 2023 11:04
Ik zat ook te twijfelen, had 500 Mbit destijds ook prima gevonden. Maar het ging inderdaad maar om een paar euro per maand. En ik kwam van een Ziggo verbinding met veel storingen en een veel hogere prijs (inclusief settopbox die ik bij T-mobile niet meer genomen heb).

Via de Wifi haal ik overigens zo'n 650 Mbit als ik net naast de door T-mobile meegeleverde router sta, via Wifi 6. Vond het niet slecht!
"Helaas" een dermate grote huis dat ik toch m'n TP-Link deco tevoorschijn heb gehaald. Die zijn nog Wifi 5 en blijven hangen op de 490-500 Mbit down, en 440-450 Mbit upload. Maar wel een mooi Wifi-bereik tot helemaal achterin de tuin met mijn 5 deco's.
DeComponeur
@CorbataGames15 juni 2023 14:51
Speedtest worden schromelijk overschat, gebruik het vooral als indicatie, wat mogelijk is.
@MrMidas Op zich is een 200Mbits uiteraard voldoende. Maar met een snel glasvezel abo merk je toch een verschil. Websites laden sneller, mails vertrekken eerder en daar wen je aan. Helemaal als je op vakantie gaat en ergens in Frankrijk afhankelijk bent van een opgevoerd telefoonlijntje. En je hebt vakantie dus alle tijd, maar bij thuiskomst denk je, Ha, lekker. :z
Natuurlijk moet je voor de Wifi wel snelle zaken hebben anders heb je in huis draadloos niet zoveel aan je glasvezel. Wifi 6 is geen loze investering en toch een tikkie overdreven, maar als je opnieuw de zaak gaat inrichten zou ik het doen...Zelf heb ik nog Wifi 5 en haal met mijn LenovoTank zo'n 500 Mbits up en down draadloos.
Ik doe regelmatig (wekelijks) speedtestjes bij mensen met (1Gbps) glasvezel, dus ter indicatie:
Bij AON netwerken is het UTP bedraad bereik zo'n 900-1000 upload en 850-950 download.
Bij GPON (gedeelde)netwerken is het UTP bedraad bereik zo'n 850-925 upload en 700-800 download
(test altijd via NovoServe Schiphol Rijk of Jonaz Amersfoort)
ucsdcom
@DeComponeur15 juni 2023 16:24
Speedtest worden schromelijk overschat, gebruik het vooral als indicatie, wat mogelijk is.
@MrMidas
Natuurlijk moet je voor de Wifi wel snelle zaken hebben anders heb je in huis draadloos niet zoveel aan je glasvezel. Wifi 6 is geen loze investering en toch een tikkie overdreven, maar als je opnieuw de zaak gaat inrichten zou ik het doen...Zelf heb ik nog Wifi 5 en haal met mijn LenovoTank zo'n 500 Mbits up en down draadloos.
Ik doe regelmatig (wekelijks) speedtestjes bij mensen met (1Gbps) glasvezel, dus ter indicatie:
Bij AON netwerken is het UTP bedraad bereik zo'n 900-1000 upload en 850-950 download.
Bij GPON (gedeelde)netwerken is het UTP bedraad bereik zo'n 850-925 upload en 700-800 download
(test altijd via NovoServe Schiphol Rijk of Jonaz Amersfoort)
De standaard WiFi modems die providers als KPN en T-Mobile de laatste tijd in bruikleen geven zijn intussen al WiFi 6 modellen. Natuurlijk niet de snelste en beste hardware die te koop is, maar zelfs "standaard klanten" die nergens naar omkijken kunnen met Wifi 6 geschikte hardware beste snelheden halen en ook mee apparaten tegelijk bedienen.

Investeren in een goede eigen Wifi router helpt vooral voor een betere binnenhuis dekking (tot op zolder) en ook in de stabiliteit van de snelheden. Met ook iets verder af nog hogere snelheden dan met je provider modem.
DeComponeur
@ucsdcom15 juni 2023 16:50
Standaard klanten hebben nu nog nauwelijks WiFi 6 apparaten, de komende jaren wordt het 'vanzelf' de standaard. Voor goeie toekomstbestendige WiFi 6 heb je niet alleen een AX router nodig maar vooral ook een bekabelde AX repeater een eindje verderop.
Ik heb geen aandelen in Fritz! }> , maar de plug en play van de Fritzboxrouters die veelal geleverd worden door kleinere glasvezelproviders, zijn in combinatie met de repeaters verbazingwekkend goed.
Helaas nog niet altijd/overal in de snelle AX variant...

edit: KPN heeft die trouwens ook de Fritz! maar rekent daarvoor 7,49 extra per maand :z
https://www.kpn.com/internet/fritzbox.htm

[Reactie gewijzigd door DeComponeur op 23 juli 2024 14:01]

ucsdcom
@DeComponeur15 juni 2023 20:42
Standaard klanten hebben nu nog nauwelijks WiFi 6 apparaten, de komende jaren wordt het 'vanzelf' de standaard. Voor goeie toekomstbestendige WiFi 6 heb je niet alleen een AX router nodig maar vooral ook een bekabelde AX repeater een eindje verderop.
Ik heb geen aandelen in Fritz! }> , maar de plug en play van de Fritzboxrouters die veelal geleverd worden door kleinere glasvezelproviders, zijn in combinatie met de repeaters verbazingwekkend goed.
Helaas nog niet altijd/overal in de snelle AX variant...

edit: KPN heeft die trouwens ook de Fritz! maar rekent daarvoor 7,49 extra per maand :z
https://www.kpn.com/internet/fritzbox.htm
Bij KPN kan je ook gewoon kiezen de Fritzbox zelf ergens te kopen en aan te sluiten. Besluit je hem toch bij KPN te gaan huren, dan krijg je er voor dat geld ook meteen de “premium” versie van de klantenservice bij (die ooit opgericht is om de gedwongen xs4all overstappers tevreden te houden)

En een goede AX router heeft niet per sé ook nog een extra accespoint elders nodig.
DeComponeur
@ucsdcom15 juni 2023 23:18
En een goede AX router heeft niet per sé ook nog een extra accespoint elders nodig.
Mee eens hoor, met name de (extra)antennes zijn de laatste jaren behoorlijk vooruit gegaan. Maar matige wifi ligt meestal niet aan je router maar aan je laptop of telefoon :z
Het hangt uiteraard vooral van je woonsituatie af. Heb je een wat nieuwer huis met betonnen vloeren, of wil je wifi in je tuin, dan is een repeater (liefst bedraad op een etage) echt een toevoeging.
Zelf heb ik 15 meter glasvezel in huis gelegd door het plafond en de router centraal geplaatst in huis, het gele kabeltje is een stuk goedkoper dan een repeater B-)
Verwijderd @MrMidas15 juni 2023 11:19
Ik heb laatst iets van 800 GB aan foto's/video's geüpload naar een cloud omgeving, daar was ik met 50mbit upload iets van 33 uur mee bezig..... Als ik 1000mbit upload had dan was dit met 1.5 uur klaar.

Nu is dit niet iets wat ik dagelijks doe, maar ook als ik bijvoorbeeld even snel een familievideo wil versturen naar iemand van paar GB, dan ben je daar echt een poos mee bezig terwijl dit met een hoge uploadsnelheid binnen no time gepiept is.

Het is niet alleen langer wachten, wat denk je van het stroomverbruik en geluid- en lichtoverlast in mijn slaapkamer van een apparaat die ik normaliter in de avond uitzet dat deze nog even 24+ uur langer moet doordraaien om die upload te voltooien?

Daarnaast kan je zelf ook een servertje draaien op je eigen machine, bijvoorbeeld een Minecraft server opzetten voor jezelf en vrienden? 10-30 euro per maand ergens betalen? Nee gewoon zelf draaien.
tweazer @Verwijderd15 juni 2023 17:36
Daarnaast kan je zelf ook een servertje draaien op je eigen machine, bijvoorbeeld een Minecraft server opzetten voor jezelf en vrienden? 10-30 euro per maand ergens betalen? Nee gewoon zelf draaien.
Voor dat bedrag betaal je niet enkel bandbreedte. maar ook server (afschrijving), elektriciteit, koeling, bewaking etc etc. Vergis je niet in bedragen, een tientje per maand voor een goed verbonden server met wat gigabyte storage is zo gek nog niet, als je tenminste een nut hebt voor die te sharen data.
El cheapo is een usb stick in je router gooien, bij veel modellen kun je content sharen en maak je zo minimale kosten (geen server/koeling/warmte etc).
SirMemeAlot @MrMidas15 juni 2023 10:56
Weinigen zullen het ‘echt’ nodig hebben maar het is vooral een kwestie omdat het kan. Zie het als een duurdere auto die 250km/u kan, weinigen zullen dat echt nodig hebben, maar zo af en toe verdomd handig/leuk om het gaspedaal eens in te trappen als het kan om bijv. Even snel in te halen of op te trekken. Zo kan je hier eens snel een groot bestand met up of downloaden, maar 10 minuten langer wachten kan ook 🙂
jusch @MrMidas15 juni 2023 10:59
Voor mij was het geen meerprijs:
Unlimited bellen mobiel met unlimited 5g + Thuis 1000/1000
55 (eerste maanden 50) euro per maand. Daar kan niks tegenop

link
MeltedForest @MrMidas15 juni 2023 12:30
Call of duty update van gisteren is 24GB dan ben je blij met 1Gbit ;)
VinBency @Askjeeves15 juni 2023 10:26
Mijn ervaring met ziggo is als je zijn postcode huisnummer doorgeeft jij van dezelfde aanbieding gebruik mag maken. ;) ;)
erwinb @VinBency15 juni 2023 10:39
Hier in de Zaanstreek is "Open Dutch Fibre" glas aan het aanleggen en T-Moble gaat de eerst aanbieder worden op dit netwerk.
Momenteel hebben wij een Ziggo abonnement en betalen rond de 80 Euro per maand. (1GBit internet, TV Compleet en Bellen)
afgelopen week eend gebeld met Ziggo over de komst van T-Mobile....
en we kregen 10 Euro korting per maand zonder al te veel druk uit te oefenen.
jorritkramer @erwinb15 juni 2023 10:57
Ik heb dat gedaan toen wij hier kpn glasvezel gelegd kregen, echter kreeg ik gewoon 12 maanden 1 gigabit met tv online voor 33.50 per maand...
Verwijderd @erwinb15 juni 2023 11:09
Hey, een mede-Zaankanter. Hier hebben ze de glasvezel in de straat gelegd en binnenkort gaan ze het kastje plaatsen.

Ik betaal voor Giga 1GB/75mb UL bij Ziggo €49,60 (met personeelskorting), maar met T-Mobile glasvezel 1GB DL/UL kom ik op het volgende:
Eerste 8 maanden: €30,-
Na eerste 8 maanden: €45,-

(Internet only abonnementen trouwens)

Als het goed is gaat daar echter nog €5 vanaf omdat ik een T-Mobile abonnement heb, maar omdat ik ook een Unlimited abonnement heb gaat van de telefoonabonnement ook nog eens €10,- vanaf.

Dus waar ik nu: 25,00 + 49,60 = €74,60 betaal per maand voor Ziggo en telefoonabonnement bij elkaar.
Ga ik straks: 15,00 + 40,00 = €55,00 per maand betalen.

Een verschilletje van uiteindelijk €19,60 per maand, het enige wat dan nog te hopen is dat de verbinding stabiel genoeg is, als dat ook nog het geval is zit er vrijwel geen keerzijde aan.

Ik weet van de verhalen dat je kan bellen naar Ziggo voor zelfs meer korting (al weet ik niet of dat gecombineerd kan worden met personeelskorting), maar zie dat persoonlijk niet zo erg zitten om dat soort gesprekken überhaupt te houden en ook een beetje apart om als 'collega' dit soort gesprekken te voeren :P
DeComponeur
@Verwijderd15 juni 2023 12:40
het enige wat dan nog te hopen is dat de verbinding stabiel genoeg is, als dat ook nog het geval is zit er vrijwel geen keerzijde aan.
Er gaat was eens wat mis in een beginfase van de glasvezels, maar in principe heb je straks een hele degelijke en zelfs betere verbinding. :z
Ge Someone @Verwijderd15 juni 2023 14:29
Wees niet te optimistisch over "binnenkort". Hier steken al meer dan een jaar de (T-Mobile) glassprietjes uit de stoep en sindsdien hoor je er niets meer over.
Inmiddels meldt ook KPN dat ze er glas bij gaan leggen. Ik ben benieuwd wie het eerst in de woningen komt.
Aldy @Ge Someone15 juni 2023 16:58
Daar word ik nou doodziek van, een hele straat met verschillende glasvezelkabels naast elkaar. Gewoon één kabel en elke provider kan ruimte huren.
deejaylethal @Verwijderd16 juni 2023 10:47
De verbinding is prima en stabiel. Het aansluiten kan soms wat hobbelig zijn, maar dat is bij ieder nieuw glasvezeluitrolproject. Heeft te maken met verschillende aannemers en groot verschil in kwaliteit tussen die partijen.
Als je in een eengezinswoning woont, zou je nadat het netwerk in je straat ligt en de wijkcentrale (pop) klaar is snel aangesloten moeten kunnen worden. Een groter pand met VvE (vertragend) kan lastiger zijn - als je onderburen geen aansluiting willen, krijg jij er helaas vaak ook geen.
tweazer @bartvries15 juni 2023 16:21
Raar dat je als ziggo medewerker geen verbinding van de baas krijgt ?? Thuiswerken is tegenwoordig heel normaal ...
ErikT5952 @tweazer15 juni 2023 16:31
Dat zal wel belastingtechnisch gezien een probleem kunnen geven vermoed ik.
Personeelsleden van bv autobedrijven mogen niet meer dan 20% korting krijgen op losse onderdelen.
Terwijl er jaren geleden op sommige delen, zoals bv remonderdelen, 50% korting werd gegeven.
tweazer @ErikT595215 juni 2023 17:30
Het gaat niet om korting, het gaat om gereedschap op/voor je werkplek. En in het ergste geval zal de belastingdienst ergens van een graantje mee willen pikken. Een fatsoenlijk bedrijf faciliteert z'n werknemers met gereedschap.
Verwijderd @bartvries15 juni 2023 16:29
Dus omdat ik ergens werk, heb ik geen vrije keus meer? Waarom zou ik dief van mijn eigen portemonnee zijn als ik elders voor minder meer kan krijgen?

Dus als jij in een HEMA werkt, mag je geen kleren meer kopen bij de Coolcat? Of een serviesset bij de Action?
thomas1907 @bartvries15 juni 2023 16:32
Dus als je bij de Albert Heijn werkt doe je alleen daar boodschappen ookal zijn de aanbiedingen beter bij de Lidl? Doe niet zo gek man 8)7
VanceNovells @erwinb15 juni 2023 11:13
Ik zie dat ze helaas nog geen plannen hebben voor Zaandam, hopelijk wel ergens in de nabije toekomst want Ziggo kan wel wat concurrentie gebruiken...
digibaro @Askjeeves15 juni 2023 10:25
Bedrijven willen zich nog wel eens inkopen in de markt.De hoppers verdwijnen na 1 jaar, maar de plakkers blijven waardoor er (hopelijk) netto toch een groei qua klanten is.

Persoonlijk ben ik tegen deze welkomstkortingen aangezien de vaste klant (ik) hier indirect voor betaald via een duurder abonnement. Zie liever hiervoor een vaste klanten korting voor terug komen.
MeltedForest @digibaro15 juni 2023 11:04
Als je elk jaar tegen de einddatum van je contract even contact opneemt met de klantenservice kan je ook wel weer wat korting krijgen op een nieuw jaarcontract.
HansvDr @MeltedForest15 juni 2023 11:29
of elk jaar een andere aanbieder
DeComponeur
@HansvDr15 juni 2023 12:48
Nôh daar wordt je niet altijd blij van hoor. Neem vooral een paar week overlap ook al heb je dan wat dubbele kosten. De onderlinge verhoudingen tussen de providers zijn redelijk prima, maar als er iets misgaat en je wil nog iets regelen met je oude provider, is dat in de meeste gevallen echt een Nogo.
Kunnen we niks meer aan doen is dan de veel gehoorde optie. Dus zeg je oude abo nooit te vroeg op, want als het niet vlekkeloos verloopt (gebeurt gelukkig niet vaak) heb je een tijdje geen verbinding.
Lekker Ventje @Askjeeves15 juni 2023 10:29
Zolang het aansluiten op glasvezel zo traag als dikke poep in een trechter gaat zal het marktaandeel niet snel oplopen. Mijn broer en enkele buren wachten al vanaf januari en nog steeds weten ze niets. Bij een van zijn buren kwamen ze drie weken geleden maar er was iets mis waardoor de stoep weer open moet. En vervolgens horen ze weer helemaal niets.
Ik heb besloten te wachten tot er meer concurrentie is, ik hou het wel bij Ziggo.
MeesKees21 @Lekker Ventje15 juni 2023 13:21
Hier in Leiderdorp is het ook traag als dikke stront door een smalle trechter. 9 December is hier het aansluitkastje geplaatst, maar pas ergens in december dit jaar komt er signaal, al met al duurt het dus ongeveer een jaar voordat er signaal is, te gek voor woorden.
Heb vorig jaar halverwege juli al een abo afgesloten bij KPN, maar 1,5 jaar wachten totdat dat abonnement ingaat, duurt mij een beetje te lang, dus binnenkort annuleer ik dat abonnement. Als er dan in december signaal is, kijk ik wel wat er op dat moment in de aanbieding is. Ook contact met Delta opgenomen, want een 2Gb up/downlijntje lijkt mij wel ideaal, hopelijk komen ze snel deze kant op....

[Reactie gewijzigd door MeesKees21 op 23 juli 2024 14:01]

NielsFL @Askjeeves15 juni 2023 10:35
Heeft T-Mobile al eens IPv6? Dat was voor mij de belangrijkste reden om er weg te gaan.
CorbataGames @NielsFL15 juni 2023 10:40
Helaas niet...
Timo002 @NielsFL15 juni 2023 10:46
Waarom zou je IPv6 moeten? Kun je iets niet via IPv4? Ik weet niet wat de toegevoegde waarde van IPv6 is.
beerse @NielsFL15 juni 2023 14:59
Freedom.nl doet haar best om op zo veel mogelijk glasvezel netwerken mee te doen. Zij biedt standaard IPv4 EN IPv6. Zie https://freedom.nl/diensten/netwerken.
bvdburg @Askjeeves15 juni 2023 13:04
Ik heb in november 2022 glasvezel bij T-mobile besteld. Het zou in december geleverd worden. In maart 2023 is de aansluiting in mijn meterkast geplaatst. In mei nog geen aansluiting: de gemeente had nog geen toestemming gegeven voor plaatsen van een POP (verdeelpunt). en ook niet bekend wanneer dat wel gebeurt. Wat snel werkte was het opzeggen van het aangevraagde T-mobile contract.

Inmiddels ligt er ook een glasaansluiting van KPN bij mij voordeur. Die zijn wel eerlijk over de oplevering eind december 2023. Ik blijkf voorlopig maar bij Ziggo (in Zoetermeer).

Bekijk ook de recenties over het (non-)support van T-mobile. Ik ben geschrokken van de recenties.
Goedkoop betekent dus in dit geval slechte planning en minimale service.
Jan-Remco @bvdburg15 juni 2023 13:19
Bij mij gaat T-Mobile via het netwerk van KPN-netwerken. Dus zolang dat niet was aangelegd kon T-Mobile ook niets doen.
KPN zelf trouwens ook niet, het heeft vier jaar geduurd voor dat KPN-Netwerken de laatste 3 meter naar mijn voordeur trok.
Als bij jou t-mobile ook afhankelijk is van knp-netwerk, dan snap ik wel waarom t-mobile de afspraken niet na kan komen.
Ge Someone @Jan-Remco15 juni 2023 14:45
Nee, Open Dutch Fiber heeft een "eigen" glasnet laten leggen terwijl KPN in de oudere wijken daar nog aan moet beginnen/bezig is. Het probleem bij T-Mobile is dat ze geen eigen monteurs hebben (KPN en Ziggo wel). Alles wordt uitbesteed aan een bedrijf dat het werk bij lange na niet aan kan.
tweazer @Ge Someone15 juni 2023 17:40
Ik meen dat Volker Wessels de physieke werkzaamheden doet voor KPN...
Askjeeves @bvdburg15 juni 2023 14:54
Thx voor je reactie. Bij mij ligt er al glasvezel van E-Fiber en T-Mobile is een van de providers. Ik verwacht gaan problemen met de overstap. De aansluitdatum en de afspraak van de installateur zijn al bevestigd.
Keypunchie
@Askjeeves15 juni 2023 11:44
Ik begrijp niet hoe T-mobile zo goedkoop kan zijn en de rest minimaal € 60,00 rekent voor een 1Gb lijntje met standaard TV.
Voor de prijsstelling is het belangrijk om te beseffen dat het overgrote gedeelte van de kosten vooraf, in de aanleg, van een netwerk liggen*.

De 'operating costs' zijn niet heel erg hoog, en vooral de zogenaamde marginale kosten, dwz. de kosten die je moet maken voor een extra gebruiker, zijn nagenoeg nihil.

Dat betekent dat je in principe, na aanleg, je prijs kunt leggen waar je wil*, het is vooral een keuze hoeveel geld/maand je wilt binnenhalen. Uiteraard moet je aan de bovenkant rekening houden dat boven een bepaalde prijs je mensen wegjaagt, maar er zit nauwelijks een onderkant aan wat je kunt vragen en toch operationeel goed kunt blijven boeren*.

Dus de een (Ziggo) heeft een strategie waarbij ze hun bestaande klanten voor zoveel mogelijk proberen uit te persen, de andere (T-mobile) heeft een strategie waarbij ze zoveel mogelijk volume proberen te halen met lage prijzen. Over x jaar is er serieuze kans dat ze hun posities omwisselen..

*Uiteraard zul je zien dat veel van de investering vooraf gefinancierd is, dus je moet wel rekening houden met zaken als schulden aflossen en ook zal iedere accountant eisen dat je je netwerk over een bepaalde periode afschrijft en zo de investering over de jaren spreidt. Belangrijk wel daarbij: dat is puur een papieren excercitie, het heeft geen effect op wat er elke maand binnenkomt en wat er elke maand uitgaat.
Frituurman @Askjeeves15 juni 2023 12:36
Zo ging het bij ons precies zo, maar dat met Ziggo. We zaten daar met de uitbreidingen op 93 euro per maand. Bellen, dreigen met opzeggen en in plaats van de retentie desk kregen we het antwoord: Vanaf wanneer wilt u de opzegging in laten gaan? Oeps. :) Nou, toen kwam T-Mobile voorbij en inmiddels zitten we er al weer 2 jaar. 2x downtime gehad (door een fout van een KPN-monteur bij het verdeelstation), maar verder alles supersnel. En na inflatiecorrectie zitten we met bellen en internet via T-Mobile (1Gbps) en Canal Digital (Bomvol) op ongeveer 62 euro per maand. 31 euro goedkoper dan Ziggo. En dat gebruiken we dan weer voor Netflix, Disney+, HBO Max (voor zolang het nog duurt), Prime, Sky Showtime en Videoland. Die heb ik, voor mijn gevoel, 'gratis'. :)
alki @Askjeeves15 juni 2023 14:57
Dat is om nieuwe klanten te trekken je neefje gaat volgend jaar 90 euro per maand betalen
Askjeeves @alki15 juni 2023 15:15
Hij was vorig jaar van Ziggo naar Tweak Glasvezel gegaan en werd de afgelopen maanden geregeld gebeld door Ziggo met de vraag of hij niet terug klant wilde worden. Nou ja, met zo'n aanbod was de keus niet zo moeilijk.
JohanNL @Askjeeves15 juni 2023 11:34
Sterker nog, heb je al een T-mobile product of één van hun sub merken? ( Ben, Tele2 bijv. ) dan gaat er nog eens €5 p/m af.

Ik kan het zelf alleen maar toejuichen, want zodoende moet de concurrentie ook weer met een goed aanbod komen.
ucsdcom
@Askjeeves15 juni 2023 13:27
T-Mobile is "agressief" bezig om een flink deel van de glasvezelmarkt in handen te krijgen. Zelf zit ik via E-Fiber bij Trined maar stap in september over naar T-Mobile. Waar ik nu bij Trined € 61,50 p.m. voor 1 GB en standaard TV betaal, ga ik i.v.m. de GO GO GO Deal naar € 30,00 voor 1 Gb en interactieve TV + 2 TV boxen voor de eerste 10 maanden. Daarna € 61,50.

Ik begrijp niet hoe T-mobile zo goedkoop kan zijn en de rest minimaal € 60,00 rekent voor een 1Gb lijntje met standaard TV. Trouwens Ziggo is ook lekker bezig met hun aanbiedingen => Mijn neefje heeft Internet Giga + TV MAX + NEXT-box met 50% korting voor 12 maanden voor € 41,50 p.m.
T-Mobile wil heel graag haar marktaandeel met vast internet en TV vergroten om dat klanten die TV en internet afnemen sneller tot "tripple play" verleid kunnen worden, waarbij ze al hun vaste, maar ook hun mobiele abonnementen bij ze onder gaan brengen. Lees: een gezin, met vast internet, TV en eventueel bellen en 1 of 2 extra huur Wifi punten. Misschien met een extra TV pakket voor de kinderen, of een maandelijks betaalde muziekdienst of Netflix. En nog beter met anders 4 mobieltjes inclusief abonnement voor ouders en de 2 puber kinderen. Kijk eens wat dat voor een inkomstenstroom oplevert. Komt er nog een tablet met simkaart bij dan gaat de vlag uit.

KPN en Delta leggen nu veel glas zelf aan, waarbij T-Mobile dit vooral op relatief kleine schaal via Open Dutch Fiber doet. Hoe groter hun klanten aantallen des te meer klanten blijven hangen. Op dit eerste jaar van jou maken ze geen winst. Mogelijk zit er zelfs wat verlies op als je weinig extra diensten hebt bijgeboekt. Alles om maar klanten te binden.

Ik heb voor vertrek Ziggo gebeld, die wildem geen goed aanbod doen (6 maanden korting, terwijl T-Mobile 8 of zelfs 10 maanden korting aanbied.) Maar na het eerste jaar verdient T-Mobile alleen wat als je blijft hangen als klant. Dus daar hopen ze op.
Ze betalen hoge entree kosten op de niet eigen netwerken (meestal KPN glas) voor een aansluiting en moeten ook veel per klant per maand afdragen aan KPN. Daarnaast moeten ze hun diensten zoals TV e en hardware nog inkopen. Dan weet je dat er weinig over blijft.

Als providers denken dat je toch wel blijft dan vragen ze hoge prijzen en vervolgens wordt je maandprijs ieder jaar wat verhoogd.

Bij T-Mobile krijg je bijvoorbeeld bij verlengen na een jaar nog slechts 20% blijf korting. Anders verdienen ze niets.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 14:01]

supersnathan94
@ucsdcom15 juni 2023 15:46
Je moet bij t-mobile ook niet verlengen. Ik heb nu al ruim 2,5 jaar hetzelfde abonnement met hetzelfde kostenplaatje (plus inflatiecorrectie). €50/maand all in gigabit. Dikke prima.
bemu @Askjeeves15 juni 2023 15:56
Scheelt natuurlijk wel flink in de kosten voor T-Mobile dat ze zelf geen netwerken in eigendom hebben, maar alleen bij diverse aanbieders ruimte huren.
En ook een belangrijke reden is dat T-Mobile een aanmerkelijke slechtere tv platform heeft dan b.v. KPN of Ziggo zo hebben ze geen 4K of apps op de decoder, en ook het signaal is acceptabel voor als je geen hoge eisen er aan stelt, decoder heeft eigenlijk maar beperkte mogelijkheden.
tweazer @bemu15 juni 2023 17:42
Ik weet niet hoe andere partijen presteren, maar tv bij kpn is subliem. Helaas geen opnames op stick saven wat wel kan bij een horizon box...
ccnl @Askjeeves16 juni 2023 08:22
Ik heb nu t-mobile thuis, maar ze bieden oude klanten geen gogogo deals aan, KPN biedt wel glasvezel 1gb+TV voor €35,00 in eersten 9 maanden (gogogo deals van t-mobile trouwens € 30 alleen voor eerst 8 maanden). Dus voor nieuwe klanten zijn ze allemaal goedkoop, mijn beslissing is ook snel gemaakt
Nimac91 @Askjeeves16 juni 2023 19:30
Tweak vroeg tot kort geleden slechts 400 euro per jaar voor 1Gbit down/upload inc TV via canaldigitaal
Askjeeves @Nimac9117 juni 2023 09:26
Alleen internet bij Tweak is nog steeds € 410,00 p.j. mits in 1x betaald. Neem je TV erbij (telefoon krijg je er sowieso bij) dan ben je € 621,90 p.j. of € 62,90 p.m kwijt. Weliswaar heb je dan 90@ zenders, maar dan blijft T-Mobile met € 30,00 p.m. met 58 zenders en geen telefoon toch een betere deal.
Nimac91 @Askjeeves17 juni 2023 17:10
Je kreeg dus voor 400 per jaar eerst alles in 1. Maar na corona en inflatie is dat flink veranderd
SupaHotFire 15 juni 2023 11:26
Kan iemand bevestigen dat T-Mobile Thuis niet via Duitsland loopt? Er was hier een aantal jaar geleden nog onenigheid over. T-Mobile's mobiel netwerk gaat namelijk wel retourtje Duitsland...

[Reactie gewijzigd door SupaHotFire op 23 juli 2024 14:01]

WayLikeMark @SupaHotFire15 juni 2023 11:35
Is al in 2019 teruggedraaid. Zie ook de update in je eigen bericht

[Reactie gewijzigd door WayLikeMark op 23 juli 2024 14:01]

SupaHotFire @WayLikeMark15 juni 2023 12:00
Dat zag ik inderdaad. Maar weet niet of ze het intussen weer stilletjes hebben doorgevoerd... Vandaar de vraag.
RCBL @SupaHotFire15 juni 2023 12:30
Stilletjes weer doorgevoerd?! Stilletjes? En dat zouden de Tweakers niet opgemerkt hebben. Zoiets doe je niet stilletjes.
SupaHotFire @RCBL15 juni 2023 13:48
Geen routering naar Duitsland. Oke duidelijk, bedankt.
kodak
@SupaHotFire15 juni 2023 17:26
Als je zorgen hebt over de routering dan heb je hoe dan ook bij alle aanbieders voor consumenten geen garanties. Er is geen wetgeving die stelt dat het niet mag en het is hoe dan ook een feit dat er op ieder moment voor gekozen kan worden dat het 'voordeliger' is voor de aanbieder. En zelfs al maak je gebruik van een provider die het niet doet, dan heb je niet zomaar controle over de weg die je communicatie fysiek volgt.
digibaro @SupaHotFire15 juni 2023 12:38
Nadeel is dat T-mobile nog geen IPv6 ondersteund, iets wat ik bijzonder vind in 2023.

Voor mij een plus als een provider dat ondersteund aangezien in de toekomst meer online diensten IPv6 kunnen zijn vanwege IPv4 IP-adres te kort.
SupaHotFire @digibaro15 juni 2023 13:49
Dat zeker. Al is er natuurlijk de Tunnel broker van HE.
digibaro @SupaHotFire15 juni 2023 14:35
Ik werd zelf niet vrolijk van de Tunnel Broker van HE. De reden was dat er (te) veel packet loss plaats vond op de tunnel. Aangezien op een werkplek de communicatie bij voorkeur over IPv6 gaat merkte ik dat veel dingen nodeloos traag werden en/of hingen. Nu met dual stack van Ziggo draait het prima zonder verschil tussen IPv4 of IPv6 bestemmingen.
SupaHotFire @digibaro15 juni 2023 14:44
Zoiets had ik niet, maar er is ook eventueel: https://extraip.com/ al is Native van de ISP natuurlijk het beste zoals je zegt.
bartvries @SupaHotFire15 juni 2023 15:41
Daar was maar heeeeel kort sprake van. Inmiddels is t-mobile Nederland zelfs verkocht, dus de banden zijn niet meer zo hecht als in die tijd.
Tristan 15 juni 2023 10:16
Hoe zit een pensioenuitvoerder (APG) in een joint venture voor een glasvezelnetwerk?
don_jorg @Tristan15 juni 2023 10:18
Zij zorgen voor het geld, KPN voor de expertise van het glasvezelnetwerk zelf. APG verwacht er een goede winst op te maken in de toekomst. Dat is het wel zo'n beetje :)
Gast Gebruiker @Tristan15 juni 2023 10:19
Ideale lange termijn investering voor een pensioenfonds.
ApexAlpha @Tristan15 juni 2023 10:19
Als investeerder in infrastructuur met een lange termijn rendement.

Volgens mij zit APG wel in meer landen in open FttH netwerken. Polen onder andere dacht ik.
kiang @Tristan15 juni 2023 10:39
Als investeerder. En dat is ideaal: glasvezel, net zoals andere infra als het stroom- en waternetwerk, is een investering die op lange termijn erg hoge zekerheid van inkomsten biedt.

En in tegenstelling tot partijen zoals ziggo en kpn is een pensioenfonds best tevreden met ene terugverdientijd van 20-30 jaar, waar ziggo en kpn, opgejaagd door aandeelhouders en de hebzuchtige ambitie van een ceo die over 5 jaar naar een ander bedrijf wil springen, niet eens nadenken over een terugverdientijd langer dan 10 jaar. Dat is de reden dat ziggo aan coax blijft vasthouden (dat hebben ze indertijd voor een habbekrats gekocht van de overheid die het met jouw belastinggeld aanlegde), en dat KPN achterlijke bedragen vraagt voor toegang tot hun glasvezelnetwerk.
FordDriver @Tristan15 juni 2023 10:17
Investeerder?
angerfist-yentl 15 juni 2023 11:02
als ik nu bij T-Mobile een postcode check doe zeggen ze geen internet te leveren op mijn adres terwijl mijn huidige provider T-Mobile is :o via de DSL (100/30mbit) prima internet voor 25 euro per maand (inflatie correctie kom ik tegenwoordig uit op 29 euro) maar sinds ik een ps5 heb duurt downloaden echt lang :'( (maar kan er mee leven tis mij de prijs verhoging niet waard die Glaspoort wil hebben)

Heb al een paar keer iemand aan de voordeur gehad die mij KPN wou verkopen voor 35 euro eerste 6 maanden en dan 100/100 mbit en erna word het dan flink duurder en dus loopt de verkoop van glasvezel minder hard dan KPN/pensioenuitvoerder APG gehoopt hadden denk ik maar ja APG wil ook zijn deel van de investering terug hebben en dat merk je gewoon aan de prijs helaas.

Helaas zal dan nu de DSL binnenkort ook daadwerkelijk uitgeschakeld worden dus zal eraan moeten geloven (dat ik meer moet gaan betalen)
Toin 15 juni 2023 16:58
Als het werkt is het snel. Helaas vandaag al 2 keer geen internet bij Tmobile (via glas). En op de site staat nooit dat ze storing hebben. Daar had Ziggo ook een handje van.
leen vr @Toin15 juni 2023 22:56
Als ik een uitval heb kijk ff op inSSIDer 2.0 of mijn buren wel internet hebben
Toin @leen vr16 juni 2023 10:35
Ken ik niet. Ik bel mijn collega, die woont vlakbij en heeft ook Tmobile. Allestoringen.nl geeft vaak ook extra info van andere gebruikers.
gielie 15 juni 2023 10:46
“ Het netwerkbedrijf richt zich onder meer op het aanleggen van glasvezelverbindingen in kleine gemeenten”

Hier in Alkmaar zijn ze in een rap tempo glas aan het aanleggen, al is Alkmaar niet echt een kleine gemeente dacht ik.
r03n_d @gielie15 juni 2023 10:52
"Onder meer" sluit grotere gemeenten dan ook niet uit.
SirMemeAlot @gielie15 juni 2023 11:00
Geen idee of ze het echt doen, maar het woordje ‘meer’ impliceert dat ze niet alleen maar op kleinere gemeentes richten. De grote steden is concurrentie waarschijnlijk ook al groter met een Ziggo en KPN als grote gevestigde spelers
edoderoo 15 juni 2023 11:27
Het internet van T-mobile vind ik wel prima, maar hun tv-app is niet om over naar huis te schrijven.
Nu kijken we heel weinig tv, en kan ik het vanuit de Android app prima casten naar mijn Chrome-cast, maar bij Ziggo werkte het toch allemaal net even beter (en dat was eigenlijk ook een prut-app).

Heb je de snelle upstream van glasvezel niet nodig? Dan lijkt mij bij Ziggo blijven niet per se een slechte keus.
xzaz 15 juni 2023 12:13
Oh ik zie nu ook dat TMobile hun LG app heeft vrijgegeven. Dat is mooi om weer terug te gaan naar TMobile over een half jaartje. TV+ van KPN is echt om te huilen.
leen vr 15 juni 2023 12:21
Ik heb T-mobilethuis 80↓-28↑ via de koperdraadjes van KPN en ben er tevreden mee
terwijl het glas voor me deur ligt en twee Ziggo aansluitingen (dood) in huis heb.
En waarom? KPN blijft stroom houden en ik dus internet blijf houden als in de buurt
de stroom uitvalt en omdat glas en kabel via straat kasten komt geen stroom meer krijgen.
En mijn stroom voor de routermodem komt van een kleine oude APC noodvoeding :-)
Farabi @leen vr15 juni 2023 12:23
nou, wat veilig allemaal.
leen vr @Farabi15 juni 2023 12:53
Ik denk er zelfs aan om STARLINK 🛰️ te gaan proberen
de prijzen zijn al aan het zakken.
zag laats €65 per maand
geerttttt @leen vr15 juni 2023 16:44
Laat ik de vraag stellen die waarschijnlijk meerderen zullen hebben... Waarom??

Werk je thuis als groot aandelen handelaar ofzo? Hoe vaak heb jij stroomstoringen dat je hier je druk over maakt, of waarom is een 5g hotspot via je telefoon niet voldoende?
Antonio di @leen vr16 juni 2023 00:07
Klopt helemaal. Dat hadden vroeger en soms nu ook veel alarm-systemen; stroom back-up via de KPN koper. Er zijn ook modem/routers met een zogenoemde "lifeline", dan blijft de "PSTN"-telefoon gewoon werken op de stroom van de KPN koper uit die het Modem/routers met "life-line".

KPN is wel gestart met het uitfaseren van koper-netwerk, daar waar glasvezel van van "KPN" ligt.
zie: https://www.kpnnetwerk.nl/glas-aan-koper-uit/
Dus ontkom je niet aan een UPS of heb je misschien een thuisbatterij i.v.m. met de zonnepanelen die je tegen die tijd redt, bij 230V stroomuitval.
SMSfreakie
15 juni 2023 12:37
Leuk.. Hier legt zowel Delta als Glaspoort aan... Als men dan ook de keuze heeft om te kiezen welk netwerk er gebruikt wordt...

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