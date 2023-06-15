T-Mobile gaat internet- en tv-diensten leveren via Glaspoort-glasvezelnetwerk

T-Mobile heeft een overeenkomst gesloten met netwerkbedrijf Glaspoort. Daarmee gaat de provider internet- en tv-diensten leveren via het glasvezelnetwerk van Glaspoort. Dat netwerk moet op termijn uitbreiden naar 1,2 miljoen huishoudens en bedrijven.

T-Mobile en Glaspoort melden op donderdag dat ze een overeenkomst hebben gesloten. Hiermee kan de provider 'op de korte termijn' diensten leveren aan de 300.000 huishoudens en bedrijven die momenteel een Glaspoort-aansluiting hebben. De provider zegt nu internet- en tv-diensten te kunnen leveren aan 5,7 miljoen verschillende huishoudens en bedrijven. Dit jaar moet dat toenemen tot '75 procent van alle Nederlandse huishoudens en bedrijven'.

Glaspoort is een joint venture van KPN en pensioenuitvoerder APG, hoewel het netwerk van het bedrijf sinds 2021 al openstaat voor andere providers. Het netwerkbedrijf richt zich onder meer op het aanleggen van glasvezelverbindingen in kleine gemeenten en op bedrijventerreinen. Het netwerk bestaat momenteel uit ongeveer 300.000 huishoudens en bedrijven. Op termijn wil het bedrijf uitbreiden tot 1,2 miljoen aansluitingen. T-Mobile sloot onlangs al een soortgelijke overeenkomst af met Delta Fiber.